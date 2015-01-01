  • HTI Automation stellt X-TubeProcessor®_Proceed vor

    HTI Automation präsentiert den X-TubeProcessor®_Proceed: Hochpräzise Abfüllung von Biomolekülen auf neuem Leistungsniveau.

    BildHTI Automation erweitert sein Portfolio um ein neues Hochleistungssystem:
    den X-TubeProcessor®_Proceed.

    Das innovative Gerät basiert auf dem bewährten X-TubeProcessor®_Flex System und wurde speziell für die Produktion und Abfüllung von Biomolekülen wie RNA, DNA, Peptiden und Proteinen entwickelt.
    Mit dem Proceed bietet HTI eine Lösung, die hochpräzise, dokumentierte Abfüllprozesse ermöglicht und gleichzeitig Laborpersonal von zeitintensiven Routinetätigkeiten entlastet.

    Effizienz und Präzision für moderne Labore
    Der Proceed verarbeitet bis zu 350 Tubes pro Stunde und kombiniert automatisches Dispensing, Verschraubung, Etikettierung und digitale Dokumentation in einem durchgängigen Workflow. Dank nahtloser Integration in ERP- und LIMS-Systeme können Bestellungen direkt übernommen und jeder Prozessschritt revisionssicher erfasst werden – ein entscheidender Vorteil für Audits und Qualitätssicherung.

    Biomoleküle im Fokus
    Besonders in der biomedizinischen Forschung und Produktion sind reproduzierbare und kontaminationsfreie Abfüllungen von Biomolekülen essenziell. Der X-TubeProcessor®_Proceed gewährleistet ein hohes Maß an Präzision, Rückverfolgbarkeit und Flexibilität – sowohl bei Serienaufträgen als auch bei individuellen Kundenprojekten.

    Praxisnah erprobt
    Unternehmen wie der schwedische Immunoassay-Spezialist Mabtech setzen bereits auf den Proceed. Mit wachsendem Produktionsvolumen war das bestehende System an seine Grenzen gestoßen. Der Proceed erweitert nun die Möglichkeiten erheblich – von der automatisierten Auftragsbearbeitung über die Lagerung verschiedener Reagenzien bis hin zu Befüllen, Verschließen, Etikettieren und Sortieren fertiger Röhrchen.
    Das System ist direkt in das ERP eingebunden und arbeitet vollautomatisch rund um die Uhr. Neue Aufträge werden selbstständig gestartet, ohne dass ein Bediener den Produktionsprozess anstoßen muss. Eine einzelne Person genügt, um die fertig bearbeiteten Aufträge aus dem System zu entnehmen und an die Kunden weiterzuleiten – maximale Effizienz bei minimalem Personaleinsatz.
    _“Wir haben uns bei allem, was wir tun, zu Spitzenleistungen verpflichtet. Unser Ziel ist es, die Besten in unserer Klasse zu sein und hervorragende Produkte zu liefern. Einen Partner wie HTI zu finden, der diese Vision teilt, ist entscheidend.“_
    Torun Ekblad, PhD, Chief Operating Officer bei Mabtech

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HTI Automation GmbH
    Herr Thomas Krüger
    Am Forst 6
    85560 Ebersberg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)8092 2092-38
    web ..: https://hti-automation.com/de/
    email : info@hti-automation.com

    HTI Automation ist seit mehr als 20 Jahren ein familiengeführter, weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für die Automatisierung von Produktionsschritten mit Laborröhrchen. Mit modular aufgebauten X-TubeProcessor®-Systemen, hoher Qualitätsorientierung und individueller Beratung unterstützt HTI Kunden insbesondere aus der Pharma- und Life-Science-Industrie bei Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung.

    Pressekontakt:

    die marketingarchitekten
    Frau Barbara Maurer
    Fasanenstr. 22
    85591 Vaterstetten

    fon ..: 08106-9292326
    email : hti@diemarketingarchitekten.de


