Humanoid Global sichert sich strategische Beteiligung an Agility Robotics, dem Entwickler eines der weltweit ersten kommerziell eingesetzten humanoiden Roboter

– NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT –

Vancouver, BC & Salem, Oregon – 16. September 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCPK:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und eingebundenen KI-Systeme konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass er über einen Fonds, der eine Aktienbeteiligung an der Firma Agility Robotics, Inc. (Agility Robotics) hält, eine indirekte strategische Investition in Höhe von 145.000 USD in Agility Robotics getätigt hat und nun auf den entsprechenden Kapitalausweis wartet.

Agility Robotics zählt zu den ersten Unternehmen, die humanoide Roboter erfolgreich kommerziell einsetzen. Die Roboter des Unternehmens werden bereits von Fortune-500-Unternehmen genutzt. Das im Jahr 2015 als Spin-off der Oregon State University gegründete US-amerikanische Privatunternehmen gehört zu den weltweit führenden Herstellern von humanoiden Robotern und fortschrittlichen Automatisierungslösungen.

Mit der Eröffnung der ersten Fabrik speziell für humanoide Roboter in Oregon hat sich Agility Robotics schon frühzeitig ein Standbein in der Branche geschaffen. Der Fokus liegt dabei auf praktischen Anwendungen im Vertrieb und Fulfillment. Bewährte Technologien werden auf den Markt gebracht, gleichzeitig werden neue Innovationen entwickelt, so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global.

Nach der 150 Mio. $ schweren Finanzierungsrunde von Agility im Jahr 2022 spiegelt die dauerhafte Beteiligung der Investoren das anhaltende Vertrauen in den Bereich der humanoiden Robotik wider.

Digit, der humanoide Vorzeigeroboter von Agility Robotics, ist für den autonomen und sicheren Betrieb in von Menschen genutzten Räumen ausgelegt. Diese Flexibilität unterscheidet ihn von Automatisierungen, die nur einem bestimmten Zweck dienen, und ermöglicht es ihm, verschiedenste Aufgaben zu übernehmen, wie beispielsweise die 1,9 Millionen Arbeitsplätze in der Fertigung, die laut einer Studie von Deloitte und dem Manufacturing Institute aus dem Jahr 2024 in den Vereinigten Staaten in der Lagerhaltung, Logistik und Fertigung ansonsten unbesetzt bleiben könnten.

Digit kann bis zu 35 Pfund tragen, sich in engen Gängen bewegen, hat eine Einsatzreichweite von 5,5 Fuß und ist zwischen autonomen Ladevorgängen bis zu 4 Stunden lang in Betrieb; dynamische Stabilität und Sicherheit sind dabei stets gewährleistet.

Besonders beeindruckt hat uns der besonnene und praxisorientierte Ansatz von Agility Robotics: Das Unternehmen erweitert seine Belegschaft, anstatt sie zu ersetzen. Durch die Übernahme repetitiver, mit hoher Fluktuation verbundener und häufig verletzungsanfälliger Aufgaben hilft Digit dabei, Mitarbeiter für komplexere und lohnendere Aufgaben freizustellen. Dieser Ansatz kommt bereits in aktiven Fabriksumgebungen zur Anwendung, fügt Samimi hinzu. Mit dieser Beteiligung sichern wir uns den Zugang zu einem Unternehmen, das die Robotik vorantreibt und gleichzeitig kollaborative Anwendungen zwischen Mensch und Maschine am Arbeitsplatz ermöglicht.

Durch den Einsatz von Digit in realen, kontrollierten Umgebungen ist das Unternehmen in der Lage, Leistungs- und Interaktionsdaten zu erfassen und diese dann in die zukünftige Entwicklung komplexerer Anwendungen im Gastgewerbe, im häuslichen Umfeld und auch in anderen Bereichen einfließen zu lassen.

Die Beteiligung ist noch nicht rechtskräftig und es müssen noch die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt werden. Das Unternehmen wird in einer zukünftigen Presseaussendung weitere Details zur Beteiligung und zum Fonds bekannt geben.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCPK:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und embodied KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

Weitere Informationen:

www.humanoidglobal.ai/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shahab Samimi

Chief Executive Officer.

finance@humanoidglobal.ai

info@humanoidglobal.ai

(604) 602-0001

CSE:ROBO

OTCPK:RBOHF

FWB:0XM1

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und umfassen unter anderem Aussagen zu: (i) den Geschäftsplänen, Strategien und Zielen des Unternehmens; (ii) die erwarteten Vorteile der indirekten Investition des Unternehmens in Agility Robotics; (iii) das erwartete Wachstum, die Skalierbarkeit und die Kommerzialisierung der Technologie von Agility Robotics; (iv) die potenzielle zukünftige Marktgröße und Akzeptanz von humanoider Robotik und verkörperter KI; (v) allgemeine Branchentrends, Prognosen und Chancen; und (vi) den Abschluss der geplanten indirekten Investition des Unternehmens in Agility Robotics. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie antizipieren, erwarten, beabsichtigen, planen, glauben, schätzen, prognostizieren, potenziell, möglich, wahrscheinlich, könnte, wird, sollte oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen zahlreichen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit dem aufstrebenden Charakter der humanoiden Robotik- und KI-Branche; technologische Risiken und Unsicherheiten; Wettbewerb; Abhängigkeit von Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, Investitionen zu identifizieren, zu strukturieren und durchzuführen; die Leistung der Portfoliounternehmen; Risiken, die mit dem Halten und Bewerten von Wertpapieren privater Unternehmen verbunden sind; die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt; die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit der geplanten indirekten Investition des Unternehmens in Agility Robotics; regulatorische Risiken, einschließlich solcher im Zusammenhang mit ausländischen Investitionen und neuen Technologien; sowie andere Faktoren, die unter Risikofaktoren in den jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR+ aufgeführt sind.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen, und es sollte sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Humanoid Global Holdings Corp.

Geoff Balderson

401, 217 Queen Street West

M5V 0R2 Toronto, ON

Kanada

email : info@newwavecorp.com

Pressekontakt:

Humanoid Global Holdings Corp.

Geoff Balderson

401, 217 Queen Street West

M5V 0R2 Toronto, ON

email : info@newwavecorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eloro Resources meldet den bislang längsten und höchstgradigen Zinnfund bei Bohrungen im Rahmen seines Iska Iska-Projekts im Departement Potosí in Bolivien mit 213,00 Metern und einem Gehalt von 0,51 % Zinn (Sn) Premier American Uranium schließt Übernahme von Nuclear Fuels ab