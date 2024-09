Hybrider Fachtag Waffenrecht am 18.09.2024

News zu den geplanten Änderungen des Waffengesetzes

Einladung zum hybriden Fachtag Waffenrecht am 18.09.2024

das Kommunale Bildungswerk e.V. veranstaltet am 18. September den hybriden Fachtag Waffenrecht. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen im Waffenrecht sowie damit verbundenen rechtlichen Fragen zu informieren und mit führenden Expertinnen und Experten aus der Praxis zu diskutieren.

Ein besonderer Höhepunkt des Fachtags ist der Beitrag von Niels Heinrich, einem ausgewiesenen Experten im Waffenrecht. Niels Heinrich wird einen ersten Ausblick auf die geplante Änderung des Waffengesetzes geben und die möglichen Folgen dieser Reform aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dieses Thema ist von besonderer Aktualität und großer Bedeutung.

Weitere zentrale Inhalte des Fachtages sind:

Aktuelle Entwicklungen im Waffen- und Beschussrecht und ihre Auswirkungen auf die behördliche Praxis: Was ändert sich für die Behörden und die Anwender in der Praxis?

Die Regelabfrage nach § 5 Abs. 5 S. 1 Nr. 4 WaffG aus der Sicht einer Verfassungsschutzbehörde: Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich in der Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und Waffenbehörden?

Das Bundeskriminalamt als Waffenbehörde mit seinen besonderen Zuständigkeiten: Einblick in die spezifischen Aufgaben des BKA in diesem sensiblen Bereich.

Durchführung von Regelüberprüfungen von Schießstätten gemäß § 27a WaffG: Was ist bei der Überprüfung von Schießstätten zu beachten und welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten?

Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Podiumsdiskussion, in der aktuelle Fragestellungen und Entwicklungen im Waffenrecht gemeinsam mit den Expert:innen aus verschiedenen Behörden und Institutionen diskutiert werden.

Die Veranstaltung findet in Berlin statt, wird aber auch digital übertragen, sodass Sie flexibel entscheiden können, ob Sie persönlich teilnehmen oder sich online zuschalten möchten.

Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kbw.de/tagungen/waffenrecht/2024

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kommunales Bildungswerk e.V.

Frau Silke Aladag

Berliner Allee 125

13088 Berlin

Deutschland

fon ..: 0302933501140

web ..: https://www.kbw.de/

email : silke.aladag@kbw.de

