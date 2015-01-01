imes-icore präsentiert CORiTEC 650i PRO Serie: Wenn Sie Perfektion voraussetzen…

Mit der CORiTEC 650i PRO Serie stellt imes-icore eine neu konzipierte Dentalfräsmaschine vor, die für Dentallabore und Fräszentren entwickelt wurde.

Eiterfeld, November 2025 // imes-icore stellt mit der neuen CORiTEC 650i PRO Serie ein High-End-System für die dentale Fertigung vor. Entwickelt für Dentallabore und Fräszentren mit höchsten Ansprüchen, setzt die Maschine neue Maßstäbe in Präzision, Produktivität und Vielseitigkeit. Sie vereint modernste Antriebstechnologie, eine stabile Naturgranitbasis und vollautomatisierte Prozesse – ausgelegt für den durchgängigen 24/7-Betrieb.

Maximale Flexibilität für alle dentalen Materialien und Anwendungen

Die CORiTEC 650i PRO Serie ist auf höchste Vielseitigkeit ausgelegt. Sie verarbeitet das vollständige Spektrum dentaler CAD/CAM-Materialien – darunter Zirkonoxid, Titan, Kobalt-Chrom sowie Kunststoffe wie PMMA, PEEK oder Wachs. Auch besonders harte Werkstoffe lassen sich dank der wassergekühlten Hochfrequenzspindel mit 5,7 kW Leistung und bis zu 50.000 Umdrehungen pro Minute präzise und zuverlässig bearbeiten.

Damit deckt das System alle gängigen Indikationen der digitalen Zahntechnik ab – von Kronen und Brücken über Implantatstege und Abutments bis hin zu komplexen Teleskoparbeiten.

Ein besonderes Plus: Die integrierte Hybridbearbeitung ermöglicht die präzise Nachbearbeitung von additiv gefertigten Metallteilen (aus dem 3D-Druck). Das eröffnet Laboren und Fräszentren zusätzliche Flexibilität und Möglichkeiten – und verschafft ihnen klare Vorteile im Wettbewerb.

Stabiler Aufbau für maximale Präzision

Die Basis der CORiTEC 650i PRO Serie besteht aus massivem Naturgranit – einem Material, das für seine exzellente Stabilität und Vibrationsdämpfung bekannt ist. Dieser Maschinenaufbau sorgt gemeinsam mit Linear- und Torquemotorgetriebenen Bearbeitungsachsen mit hochpräzisen, absoluten Messsystemen (mit einer Auflösung von 0,05 mm / 26-Bit) für außergewöhnlich ruhige Abläufe und dauerhaft exakte Bearbeitungsergebnisse.

Selbst bei kontinuierlichem Einsatz im 24/7-Betrieb bleibt die Genauigkeit konstant – ein entscheidender Vorteil für Labore mit hohen Qualitätsanforderungen und kontinuierlicher Produktion.

Technologische Highlights für höchste Ansprüche

Die CORiTEC 650i PRO Serie vereint modernste Antriebstechnik, intelligente Steuerung und langzeittaugliche Präzision in einem durchdachten System.

Die Bearbeitungsachsen werden über Linear- und Torquemotoren angetrieben und sind mit hochauflösenden, absoluten Messsystemen (0,05 mm / 26-Bit) ausgestattet. Sie ermöglichen eine exakte Positionierung – auch bei komplexen Geometrien und hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit.

Im Zentrum der Bearbeitung steht die wassergekühlte 5,7 kW Hochfrequenzspindel. Mit bis zu 50.000 U/min und einer 4-fach Hybrid-Kugellagerung bietet sie die notwendige Stabilität und Langlebigkeit für anspruchsvollste Materialien.

Für höchste Prozesssicherheit sorgt das integrierte EROWA Nullpunktspannsystem mit 5.000 N Einzugskraft und einer Wiederholgenauigkeit von unter 5 mm. Eine automatische Temperaturkompensation gleicht thermische Einflüsse zuverlässig aus – für konstant präzise Ergebnisse, auch über lange Produktionszyklen hinweg.

Automatisierte Wechselsysteme – ein 16-fach Blankwechsler (Loader-Variante) sowie ein 32-fach HSK-Werkzeugwechsler – ermöglichen eine unterbrechungsfreie Fertigung. Besonders effizient: Durch die neue Dreh-Fräsbearbeitung dauert ein Abutment im Hochgeschwindigkeitsbetrieb nur bis zu 4 Minuten.

Abgerundet wird das System durch die neue, offene, industrielle CNC-Steuerung „iNC“. Sie erlaubt eine flexible Anbindung an individuelle Workflows und bietet volle Kontrolle über alle Bearbeitungsprozesse.

Eine sichere Investition in die Zukunft

Das stabile Naturgranit-Fundament bildet die Grundlage für die Präzision, für die die CORiTEC 650i PRO Serie steht. Ergänzt durch eine bewährte Steuerungstechnologie garantiert sie höchste Bearbeitungsqualität – mit exzellenten Oberflächen und maximaler Wiederholgenauigkeit.

Die integrierten Wechselsysteme ermöglichen eine vollautomatisierte Fertigung im 24/7-Betrieb – ideal für Fräszentren mit hoher Auslastung. Darüber hinaus bietet die Maschine eine fortschrittliche Hybridbearbeitung: Metallteile aus dem 3D-Druck lassen sich in einem durchgängigen digitalen Prozess exakt nachbearbeiten und veredeln.

Durch ihre offene Systemarchitektur lässt sich die CORiTEC 650i PRO Serie optimal an kundenspezifische Anforderungen anpassen. Damit ist sie nicht nur ein leistungsstarkes Produktionssystem für den heutigen Bedarf – sondern auch eine Investition mit Zukunftsperspektive.

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

https://digital.imes-icore.com/de/coritec-650i-pro-serie

Über imes-icore

Die imes-icore GmbH gilt seit über 20 Jahren als weltweiter Technologie-Führer im dentalen CAD/CAM Bereich von Produktionssystemen zur Herstellung von Zahnersatz. Seit der Unternehmensgründung durch Christoph Stark (CEO) im Jahr 2002, hat das Unternehmen zahlreiche Entwicklungen hervorgebracht, die heute im Markt als weltweiter Standard gelten.

Bereits im Gründungsjahr entwickelte die imes-icore GmbH die ersten dentalen vollwertigen CAD/CAM-Frässysteme für Labore. Bereits ein Jahr später wurde der erste vorgesinterte Zirkon-Blank vorgestellt. Im weiteren Verlauf setzte das Unternehmen auf die immer höhere Automatisierung ihrer Systeme, z.B. den ersten dentalen Fräsmaschinen mit automatischem Blankwechsler. Konstant verfolgte die imes-icore GmbH das Ziel, schnellere, effizientere und präzisere Maschinensysteme zu entwickeln. Die automatisierten 5-Achs-Premiummaschinen von imes-icore gehören heute zu den fortschrittlichsten Systemen in der Zahntechnik.

Die imes-icore GmbH bietet mit ihren innovativen Produktionssystemen weltweit alle relevanten Bearbeitungstechnologien für Praxis-, Dental-Labore und Fräszentren an. Mit ihren 130 Vertretungen in 100 Ländern sowie 15.000 Maschinen im Weltmarkt baut die imes-icore GmbH ihre Position global kontinuierlich aus.

Pressekontakt

Nina-Maria Müllner

imes-icore GmbH

Im Leibolzgraben 16

36132 Eiterfeld

Deutschland

Tel: +49 6672 898-255

E-Mail: presse@imes-icore.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

imes-icore GmbH

imes icore

Im Leibolzgraben 16

36132 Eiterfeld

Deutschland

fon ..: +496672898228

web ..: https://www.imes-icore.com/de/

email : info@imes-icore.com

Seit der Gründung im Jahr 2002 hat sich die imes-icore GmbH vom Experten für individuelle CNC-Maschinensysteme zu einem der Weltmarktführer für digitale, dentale CAD/CAM-Produktionssysteme entwickelt. Mit dem weltweit größten Portfolio an Fräs- und Schleifmaschinen weltweit decken wir sämtliche Segmente des Dentalmarktes ab – von Zahnarztpraxen und Kliniken bis hin zu Laboren und Fräszentren. Unsere innovativen Lösungen garantieren automatisierte und validierte Arbeitsabläufe und ermöglichen unseren Kunden, qualitativ hochwertige und gleichzeitig kosteneffiziente Zahnrestaurationen herzustellen.

Dank unserer globalen Vertriebsstruktur, die über 100 Händler in mehr als 100 Ländern umfasst, stellen wir sicher, dass unsere Kunden weltweit auf professionellen Service und Support vertrauen können.

Pressekontakt:

imes-icore GmbH

Frau Nina-Maria Müllner

Im Leibolzgraben 16

36132 Eiterfeld

fon ..: +496672898255

email : presse@imes-icore.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dank neuer Partnerschaft mit der Firma Matter in Asien-Pazifik profitieren Markenunternehmen und erfahrene Marktführer vor Ort von den Always-on-Insights-Lösungen von Market Logic Software