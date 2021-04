Immer kommt der Tag ganz plötzlich oder der blaue Elefant – Autobiografischer Roman

Dagmar Meyers Erzählerin stellt sich in „Immer kommt der Tag ganz plötzlich oder der blaue Elefant“ dem bittersten Jahr ihres Lebens.

Immer kommt dieser Tag ganz plötzlich und niemand ist wirklich darauf vorbereitet. Der Mann der Erzählerin ist tot, doch sie lebt weiter und fragt sich, wie ihr Leben nun weiter gehen kann, denn alles ist anders. Logischerweise hört der Rhythmus von Tag und Nacht nicht plötzlich auf, die Uhren bleiben nicht wegen der Trauer eines Menschen stehen. Der Puls des Lebens zwingt die Erzählerin in sein Schema. Sie lernt weiter zu leben und geht ihre ersten Schritte in die unbekannte Zukunft, wie ein kleines Kind, das laufen lernt; unsicher und stolpernd zu Beginn, dann immer sicherer hinein in ein neues Leben. Sie teilt in ihrer Erzählung die gemeinsamen und besonderen Momente mit ihrem Mann, und wie das Leben ohne die ständige Begleitung dieses Mannes aussieht.

Die Leser erhalten durch den autobiografischen Roman „Immer kommt der Tag ganz plötzlich oder der blaue Elefant“ von Dagmar Meyer einen Einblick in das Denken und Fühlen eines Menschen, der damit, allein zu sein, zurecht kommen muss. Die Autorin wurde 1941 im damaligen Ostpreußen geboren. Nach der Flucht 1945 verbrachte sie Kindheit und Jugend in Geesthacht in Schleswig-Holstein. Anschließend studierte sie an der Pädagogischen Hochschule in Kiel für das Lehramt an Grundschulen und später an der Universität noch für das Lehramt an Realschulen. Nach Dienstjahren in Schleswig-Holstein und Berlin war sie bis zur Pensionierung Lehrerin in Baden-Württemberg. Nach Eintritt in den Ruhestand begann sie mit dem Schreiben.

„Immer kommt der Tag ganz plötzlich oder der blaue Elefant" von Dagmar Meyer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23425-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

