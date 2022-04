Immobilienmakler im Großraum Ulm

Wir von Immobilien & Finanzen Angulis Wolfram Buck & Stefan Eipper GbR beraten und unterstützen Sie mit viel Erfahrung beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie.

Der Kauf oder Verkauf einer Immobilie ist oft eine Entscheidung fürs Leben. Diese sollte wohlüberlegt sein und mit professioneller Unterstützung erfolgen. Die Immobilien & Finanzen Angulis Wolfram Buck & Stefan Eipper GbR ist kompetenter Ansprechpartner für Käufer und Käuferinnen sowie Verkäufer und Verkäuferinnen in Ulm und Umgebung. Von der Bewertung über die individuelle Angebotserstellung bis zur erfolgreichen Vermarktung bietet das erfahrene Team ein umfassendes Leistungsspektrum.

Ein Partner – viele Leistungen

Wer eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchte, hat eine lange Liste an Aufgaben zu bewältigen. Ohne die Kenntnisse des regionalen Immobilienmarktes ist es nahezu unmöglich, das eigene Objekt zu einem marktgerechten Preis zu verkaufen oder eine passende Immobilie zu finden. Mit der Immobilien & Finanzen Angulis Wolfram Buck & Stefan Eipper GbR sind Kunden und Kundinnen von Anfang an in kompetenter Betreuung.

Die Makler und Maklerinnen unterstützen bei der Objektsuche mit aktuellen Angeboten in Ulm und Umgebung oder übernehmen alle Aufgaben entlang des Verkaufs der Immobilie. Auch die Finanzierungsberatung zählt zu den Kernkompetenzen der Maklerfirma.

Immobilie verkaufen – die Leistungen im Überblick:

– Immobilienbewertung

– Besorgung der notwendigen Unterlagen, Energieausweis etc.

– Käufersuche mithilfe von Partnern und Netzwerken

– Verhandlungen und Besichtigungen

– Erstellung von Videotouren sowie 3D-Bildern

– Sämtliche Formalien und notarieller Kaufvertrag

Immobilie kaufen – die Leistungen im Überblick:

– Objekt- oder Bauplatzsuche

– Überprüfung der Preisrealität

– Baufinanzierung

– Koordination von Handwerksbetrieben und Dienstleistern

– Objektbesichtigungen und exklusive Angebote

Professionelle Wertermittlung durch einen Makler

Jede erfolgreiche Immobilienvermittlung basiert auf einer professionellen Wertanalyse des Objekts. Dabei sind Bauart, Größe und Lage wichtige Faktoren, die den Preis der Wohnung oder des Hauses beeinflussen. Hierfür bedarf es umfassender Kenntnisse des regionalen Marktes, um die Grundlage für eine wohlüberlegte Preisfindung zu schaffen.

Laien laufen hier schnell Gefahr, die eigene Immobilie unter Wert zu verkaufen oder zu viel Geld für eine Neubau- oder Bestandsimmobilie zu bezahlen. Daher ist fachkundige Unterstützung gefragt. Die erfahrenen Makler und Maklerinnen nehmen eine fundierte Einschätzung des Objekts vor, um die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermittlung zu schaffen.

Ein Immobilienmakler mit Werten

Die Mitarbeitenden der Immobilien & Finanzen Angulis Wolfram Buck & Stefan Eipper GbR stehen für einen ehrlichen Umgang, offene Kommunikation und intelligente Vermarktungskonzepte. Hier bestehen traditionelle Werte nicht nur auf dem Papier, sondern werden in der täglichen Zusammenarbeit mit Kunden und Kundinnen in die Tat umgesetzt.

Nicht nur in Ulm, sondern im gesamten süddeutschen Raum ist das Maklerunternehmen die erste Adresse für eine erfolgreiche Immobilienvermittlung. Bei Interesse an einer Zusammenarbeit kann telefonisch unter 07348 – 404 947 2 oder per E-Mail an info@angulis.de Kontakt aufgenommen werden.

