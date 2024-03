Immobilienmakler Köln – 16 Jahre Citak Immobilien in Köln

Die Citak Immobilien wird 16 Jahre alt und feiert ihr 16-jähriges Bestehen.

Die Citak Immobilien feiert im März 2024 ihr 16-jähriges Bestehen und hat sich in dieser Zeit als erfolgreicher Immobilienmakler in Köln etabliert. Das Kölner Maklerunternehmen hat sich insbesondere auf den Kauf und Verkauf von privatgenutzten Wohnimmobilien spezialisiert. Hat sich dabei stets als innovativer und zuverlässiger Partner erwiesen. Bisher wurden seit Gründung bereits über 660 Immobilieneinheiten vermittelt.

Das bankenunabhängige Immobilienmaklerunternehmen wurde im Jahr 2008 gegründet, inmitten der globalen Finanzkrise. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen gelang es dem Unternehmensgründer und Geschäftsführer, Hakan Citak, eine erfolgreiche Firma aufzubauen und sich in Köln als führender Immobilienmakler zu etablieren.

„Wir sind stolz darauf Makler zu sein und wir sind stolz darauf trotz erneut widriger Marktumstände weiterhin erfolgreich im Sinne unserer Kunden unserer Arbeit weiter nachgehen zu können“ sagte Citak.

Bereits zum 15-jährigen Jubiläum hatte Citak Immobilien eine neue, hochmoderne Website gestartet, die das Engagement des Unternehmens für Technologie und Innovation widerspiegelt. Die Website verfügt über benutzerfreundliche Oberflächen, die es Kunden erleichtert, nach Immobilien zu suchen und das erfahrene Team von Immobilienprofis des Unternehmens zu kontaktieren. An dieser neuen Website wurde in den letzten 12 Monaten weiterhin fleißig gearbeitet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Köln-Nippes.

Citak Immobilien blickt optimistisch in die Zukunft und ist bereit, auf ihrem Erfolg aufzubauen und weiterhin eine führende Rolle als Makler in Köln und darüber hinaus zu spielen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-29887120

fax ..: 0221-29887121

web ..: https://citak-immobilien.de/

email : info@citak-immobilien.de

Das Makler-Unternehmen Citak Immobilien ist bereits im März 2008 gegründet worden. Spezialisiert sind die Makler auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Bei der Vermarktung dieser Immobilien arbeitet

das Unternehmen mit innovativen und professionellen Marketinginstrumenten wie

z.B. Erstellung von hochwertigen Immobilienfilmen bzw. 360° Panoramatouren für virtuelle Rundgänge.

Citak Immobilien in Köln wurde bereist mehrfach ausgezeichnet und zählt zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und zu den BEST PROPERTY AGENTS weltweit, insbesondere zu den besten Maklern in Köln.

Pressekontakt:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

fon ..: 0221-29887120

web ..: https://citak-immobilien.de/

email : info@citak-immobilien.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zertifizierter Lehrgang „Fachbildung zum Housekeeping Manager“ geht an den Start HanseWerk: Sicher für das eigene Zuhause – HanseGas prüft Gas-Hausanschlüsse im Landkreis Nordwestmecklenburg