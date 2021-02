Immobilienmakler mit Leidenschaft in Mainz

Wie Sascha Rückert als lokaler Immobilienexperte seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite steht

Garantiert fair – so lautet das Motto von Immobilienmakler Sascha Rückert, der in Mainz Ansprechpartner für alle Immobilienanliegen ist. Wenn jemand ein Haus verkaufen, eine Wohnung vermieten oder ein neues Zuhause in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz finden möchte, steht der Immobilienspezialist seinen Kunden mit umfassender Beratung und Begleitung zur Seite.

„Schon immer hat mich das Thema Immobilien fasziniert.“, erklärt Sascha Rückert, der bereits seit 1989 in der Immobilienbranche tätig ist und 1996 das Unternehmen Rückert Immobilien mit Sitz in Wiesbaden gegründet hat. „Da die Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden lediglich durch eine Brücke über den Rhein voneinander getrennt sind, bin ich in beiden Städten als Makler tätig und verfolge das Ziel, passende Anbieter und Interessenten in Harmonie zusammenzubringen.“

Mainz ist eine Stadt mit Geschichte und durch Johannes Gutenberg weltbekannt. Mit dem Dom, den verwinkelten Gassen und pittoresken Häusern gibt es hier eine der schönsten Altstädte Deutschlands. Heutzutage gilt Mainz ebenso als moderne Medienstadt und das ZDF schafft viele Arbeitsplätze. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Stadt immer weiter wächst und als Wohnort sehr beliebt ist.

Als lokaler Immobilienexperte ist Sascha Rückert für Immobilieneigentümer und -suchende immer erreichbar. Zudem kennt er den Mainzer Immobilienmarkt und die aktuellen Preise genau. Soll beispielsweise eine Immobilie in Mainz verkauft werden, erstellt Rückert im Vorfeld eine professionelle Immobilienbewertung, damit ein angemessener Preis erzielt werden kann.

Engagiert und leidenschaftlich begleitet er seine Kunden durch die einzelnen Schritte der Verkaufsabwicklung und übernimmt die zielgruppengerechte Vermarktung, das zeitintensive Interessenten- und Besichtigungsmanagement oder die finale Schlüsselübergabe. Mit seiner Expertise und langjährigen Erfahrung führt er so Immobilienbesitzer zum erfolgreichen Verkaufsabschluss.

Wer mehr zum Thema Immobilienmakler Mainz oder zu Immobilienbewertung Wiesbaden erfahren möchte, wird auf https://www.rueckert-immobilien.de fündig.

Bereits seit 1996 ist Rückert Immobilien in der Wiesbadener Stiftstraße ansässig. Neben Beständigkeit sind Innovationskraft und ein besonders hochwertiges Marketing wichtige Merkmale der Arbeit, um sich mittels verschiedener Alleinstellungsmerkmale von „Hobbymaklern“, aber auch manchen professionellen Mitbewerbern abzusetzen. Eigentümern bietet Rückert Immobilien ein strukturiertes und hocheffizientes Konzept, um das bestmögliche Ergebnis innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu erreichen.

