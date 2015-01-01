immopoint Immobilienvermittlungs GmbH – Ihr Immobilienpartner in Regensburg und Umgebung

Mit immopoint GmbH an Ihrer Seite profitieren Sie von über 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienvermittlung und Hausverwaltung in Regensburg – für besten Service und maßgeschneiderte Lösungen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 durch Lucia Reichel steht die immopoint GmbH für Fachkompetenz und zuverlässige Beratung auf dem Immobilienmarkt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung hat sich immopoint als vertrauenswürdiger Partner für Immobilienverkäufe, -vermietungen und Hausverwaltungen in Regensburg und Umgebung etabliert. Lucia Reichel und ihr Team setzen sich mit Engagement und Zielstrebigkeit für die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden ein und sorgen dafür, dass jeder Schritt des Immobilienprozesses professionell begleitet wird.

Immobilienmakler: Ihr Partner für Verkauf und Vermietung

Ob Sie Ihre Immobilie verkaufen oder vermieten möchten – immopoint unterstützt Sie mit fundiertem Fachwissen und persönlichem Einsatz. Wir helfen Ihnen, den besten Preis zu erzielen und den passenden Käufer oder Mieter zu finden.

Verkauf Ihrer Immobilie:

Wir begleiten Sie bei der Marktwertanalyse, den Besichtigungen und der Übergabe, um den optimalen Verkaufspreis zu erzielen. In drei einfachen Schritten – Kennenlernen, Bestandsaufnahme und Verkauf – sorgen wir dafür, dass der gesamte Verkaufsprozess reibungslos verläuft.

Vermietung Ihrer Immobilie:

Wir helfen Ihnen, zuverlässige und langfristige Mieter zu finden. Von der Auswahl der passenden Mieter bis hin zur Erstellung des Mietvertrags und der Übergabe Ihrer Immobilie – wir stehen Ihnen in allen Phasen zur Seite.

Hausverwaltung – Rundum-Service für Ihre Immobilie

Mit immopoint an Ihrer Seite müssen Sie sich keine Sorgen mehr um die Verwaltung Ihrer Immobilie machen. Wir übernehmen für Sie alle Aufgaben der Hausverwaltung, auch für Immobilien mit bis zu 25 Parteien. Unsere Dienstleistungen umfassen die Mieterbetreuung, Reparaturen, regelmäßige Objektinspektionen sowie die Erstellung von Abrechnungen. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, während wir uns um den Rest kümmern.

Warum immopoint?

Mit 25 Jahren Erfahrung bieten wir Ihnen nicht nur kompetente Beratung, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Verlässlichkeit und herausragender Service sind die Grundlage unserer Arbeit. Setzen Sie auf immopoint GmbH, wenn es um Immobilienvermittlung und Hausverwaltung in Regensburg geht.

Marktentwicklung und Trends im Immobilienmarkt

Die Immobilienpreise in Bayern, und besonders in Regensburg, haben in den letzten Jahren deutlich zugelegt. Nach einem Rekordhoch im Jahr 2022 zeigt sich derzeit eine moderate Stabilisierung, insbesondere im Bereich der Eigentumswohnungen. Diese Entwicklung bietet sowohl Käufern als auch Verkäufern interessante Chancen. Käufer können in wertbeständige Immobilien investieren, während Verkäufer den optimalen Zeitpunkt für den Verkauf nutzen können.

Wir beobachten den Markt kontinuierlich und passen unsere Bewertungen und Verkaufsstrategien an die aktuelle Marktlage an. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden ihre Immobilien zu marktgerechten Konditionen verkaufen oder vermieten können.

Aktuelle Kennzahlen und Marktentwicklungen

WEG-Verwaltungsvergütung 2023: ca. 26,60 EUR/Einheit/Monat. Diese Vergütung wurde im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 % angehoben, was mit der Inflationsrate übereinstimmt.

Reale Steigerung seit 2010: +22,6 %, was einer jährlichen durchschnittlichen Erhöhung von etwa 1,74 % pro Einheit entspricht.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und regionale Expertise, um Ihre Immobilienziele erfolgreich zu erreichen. Kontaktieren Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Kompetenz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

immo point Immobilienvermittlungs GmbH

Frau Lucia Reichel

D.-Martin-Luther-Str. 6

93138 Lappersdorf

Deutschland

fon ..: 0941 630990

web ..: http://www.immopoint.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

immo point Immobilienvermittlungs GmbH

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93138 Lappersdorf

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