Impuls-Konferenz 2025: Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft für die Deutsche Industrie

Impulskonferenz „Sustainable Engineering & Ecodesign“: Die notwendige Transformation in nachhaltige Produkte ist eine Herausforderung für den Mittelstand – aber auch eine Chance.

Steinheim, 16.-17. April 2025 – Unter dem Motto _“Sustainable Engineering & Eco-Design“_ lädt die RENNET Technologie- und Innovationsberatung GmbH zur Impuls-Konferenz ins Haus Steinheim ein. Zwei Tage lang stehen innovative Ansätze und Lösungen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft im Fokus. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Plattform für Fachleute aus der Industrie, um sich zu vernetzen, Wissen auszutauschen und neue Marktstrategien zu entwickeln.

Die Konferenz präsentiert ein umfangreiches Programm, darunter hochkarätige Vorträge, praxisnahe Workshops und spannende Diskussionsrunden zu Themen wie:

* Green Aluminium: Optimierte Recyclingansätze für eine nachhaltige Aluminiumproduktion

* Nachhaltige Polymere: Die Nutzung von Meeresabfällen als Rohstoffquelle

* Ecodesign und KI: Neue Methoden und Tools für nachhaltige Produktgestaltung

* CO2-Reduktion: Strategien zur Emissionsminderung in der Automobilindustrie

Einblicke und Innovationen

Besonderes Highlight sind die Beiträge renommierter Experten, wie ein C-Level-Vortrag aus der Automobilindustrie und das Entwicklungszentrum für nachhaltige Produkte, das seine Arbeit vorstellt. Neben der Wissensvermittlung lädt die Abendveranstaltung am 16. April 2025 zum Austausch in entspannter Atmosphäre ein.

Attraktive Buchungskonditionen

Die Teilnahmegebühren starten bei 650 EUR für Frühbucher (bis 31.12.2024). Ein exklusives Hotelkontingent im Haus Steinheim steht zu einem Sonderpreis von 115 EUR pro Nacht zur Verfügung.

Veranstaltungsort

Das Haus Steinheim, nördlich von Stuttgart, bietet modern ausgestattete Tagungsräume und Übernachtungsmöglichkeiten inmitten malerischer Weinberge.

Anmeldung und weitere Informationen

Kontaktieren Sie uns unter: contact@rtic.de

Nutzen Sie diese Chance, um mit führenden Köpfen der Branche die Zukunft der Kreislaufwirtschaft

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RENNET Technologie- und Innovationsberatung GmbH

Herr Tom Stadermann

Murrer Strasse 16

71711 Steinheim an der Murr

Deutschland

fon ..: 071448879837

web ..: https://www.rtic.de/events

email : contact@rtic.de

RENNET Technologie und Innovationsberatung GmbH: Ihr Partner für nachhaltige Innovationen

Die RENNET Technologie und Innovationsberatung GmbH, mit Sitz in Steinheim an der Murr, ist ein dynamisches Beratungsunternehmen, das sich auf Technologie und Innovation spezialisiert hat. Gegründet mit dem Ziel, mittelständische Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und technologische Entwicklung zu unterstützen, hat sich RENNET schnell als ein Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen etabliert.

RENNET setzt dabei auf einen integrativen Ansatz, der die neuesten Technologien und Nachhaltigkeitspraktiken nutzt, um die Effizienz zu steigern und den ökologischen Fußabdruck der Kunden zu minimieren. Ob es um die Entwicklung neuer Produkte oder die Verbesserung bestehender Technologien geht, RENNET bietet Expertise, die den mittelständischen Unternehmen hilft, im Wettbewerb nicht nur zu bestehen, sondern zu führen.

