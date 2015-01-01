  • Individuelle Etiketten für Industrie und Labor nach Maß

    Individuelle Kennzeichnungslösungen sind gefragt, wenn Standardetiketten an ihre Grenzen stoßen. MAKRO IDENT realisiert Sonderanfertigungen und bietet auf Wunsch auch professionellen Lohndruck an.

    BildStandardetiketten decken viele Kennzeichnungsaufgaben zuverlässig ab. Für besondere Anforderungen sind jedoch häufig individuelle Lösungen erforderlich. MAKRO IDENT realisiert seit 2006 Etiketten-Sonderanfertigungen für Industrie, Labor, Medizintechnik, Logistik und zahlreiche weitere Branchen – exakt abgestimmt auf die jeweilige Anwendung.

    Je nach Einsatzbereich unterscheiden sich die Anforderungen erheblich. Benötigt werden beispielsweise spezielle Materialien, Sonderformate, außergewöhnliche Klebstoffe oder individuell bedruckte Etiketten mit Firmenlogo, Barcodes, QR-Codes, Seriennummern oder fortlaufenden Nummerierungen. Auch mehrfarbige Drucke, beidseitig bedruckbare Etiketten sowie individuelle Stanzformen lassen sich realisieren.

    Für die Umsetzung steht eine außergewöhnlich große Auswahl zur Verfügung. Über 450 verschiedene Etikettenmaterialien sowie mehr als 6.500 vorhandene Stanzwerkzeuge ermöglichen individuelle Lösungen für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe. Dadurch können sowohl kleine als auch größere Auflagen wirtschaftlich umgesetzt werden.

    Das Angebot reicht von Produkt- und Typenschildern über Inventar-, Versand- und Laboretiketten bis hin zu Sicherheitskennzeichnungen, Kabelkennzeichnungen, Warnkennzeichnungen und dauerhaften Kennzeichnungen für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Ebenso lassen sich hitzebeständige, chemikalienbeständige, seewasserfeste oder lebensmittelgeeignete Etiketten sowie Speziallösungen für Medizinprodukte, Leiterplatten oder den Außenbereich realisieren.

    MAKRO IDENT ist zertifizierter Brady Distributor und bietet neben dem umfangreichen Brady-Standardsortiment auch individuelle Kennzeichnungslösungen für Industrie und Labor. Zum Angebot gehören Thermotransferdrucker, Etiketten, Farbbänder, Software sowie ein kompetenter Customer Service.

    Je nach Anforderung greift MAKRO IDENT auf spezialisierte Produktionspartner zurück und unterstützt Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Materialien, Formate, Klebstoffe und Druckverfahren. Dadurch lassen sich auch Kennzeichnungslösungen realisieren, die weit über Standardprodukte hinausgehen.

    Für Unternehmen, die keine eigenen Etikettendrucker einsetzen oder keine Etikettenmaterialien lagern möchten, bietet MAKRO IDENT zusätzlich einen professionellen Lohndruck an. Geliefert werden fertig bedruckte Etikettenrollen nach Kundenvorgabe – beispielsweise mit Barcodes, QR-Codes, variablen Daten oder fortlaufenden Nummerierungen. Das spart Investitionen in eigene Drucksysteme und gewährleistet gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Druckqualität.

    Seit 2006 unterstützt MAKRO IDENT Unternehmen bei der Umsetzung professioneller Kennzeichnungslösungen. Dank eines umfangreichen Standardsortiments, individueller Sonderanfertigungen und langjähriger Erfahrung erhalten Kunden für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe eine wirtschaftliche und praxisgerechte Lösung.

    Weitere Informationen zu Etiketten-Sonderanfertigungen und Lohndruck: Individuelle Etiketten nach Maß

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
    Frau Angelika Hentschel
    Bussardstrasse 24
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 089-615658-28
    fax ..: 089-615658-25
    web ..: https://www.makroident.de
    email : info@makroident.de

    Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
    ——————————————————————————————————————–
    o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,
    Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.
    o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000
    Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller
    o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in
    alle EU-Länder und der Schweiz.

    Produktsortiment
    ———————–
    Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

    Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

    Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

    Pressekontakt:

    MAKRO IDENT e.K.
    Frau Angelika Hentschel
    Bussardstraße 24
    82008 Unterhaching

    fon ..: 089-615658-28
    web ..: https://www.makroident.de
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