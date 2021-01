Individuelle Psychotherapie in München mit Diskretion & Erfahrung

Ihre Problemlagen werden von mir mit höchster Diskretion und meiner über 40 jährigen Erfahrung in Psychotherapie kompetent behandelt. Besuchen Sie mich gerne in meiner privaten Praxis in München.

Speziell auf die Anforderungen aktueller oder ehemaliger Führungskräfte ausgerichtet, stellt die Privatpraxis für Psychotherapie ein wichtiges Kernelement im Rahmen der Behandlung etwaiger psychischer Probleme dar. Dabei liegt der Fokus der Psychotherapie auf der Betrachtung individueller Gegebenheiten, die jeden Klienten einzigartig machen und gleichsam besondere Behandlungsstrategien erfordern. Zur Bewältigung diverser Schwierigkeiten im Berufsleben und Alltag der Betroffenen kommen bewährte Maßnahmen aus den Bereichen der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie zum Einsatz.

Jene haben sich innerhalb der Behandlung psychischer Erkrankungen als äußerst wirksam erwiesen und sind daher tragende Elemente unserer vielfach erfolgreichen Arbeitsweise. Darüber hinaus bildet die Psychotherapie in München ein essentielles Bindeglied zwischen den Schwierigkeiten der Klienten und ihrem Weg zurück in eine Welt ohne Beeinträchtigungen durch das zu bearbeitende Problem. An der Spitze der Praxis von Prof. Dr. Dr. Jürgen Howe steht ein vertrauensvoller Umgang mit den Daten der Klienten sowie ein empathisches Miteinander.

Privatpraxis für Psychotherapie in München mit Diskretion und Erfahrung

Innerhalb der Psychotherapie in München spielt Diskretion eine tragende Rolle. Sämtliche innerhalb der Behandlung geteilten Informationen unterliegen der Schweigepflicht und verlassen den Raum der Praxis zu keiner Zeit. Favorisieren Klienten einen anonymen Austausch, so bietet Prof. Dr. Dr. Jürgen Howe zusätzlich auch eine telefonische Psychotherapie in München an.

Bei dieser findet der Ersttermin sowie die folgenden Treffen ausschließlich via Telefon statt und erfordern keinen persönlichen Kontakt. Zudem offeriert Prof. Dr. Dr. Howe als Anbieter der Psychotherapie in München die moderne Behandlungsvariante per Videokonferenz. Diese bietet sich Ihnen vor allen Dingen dann an, wenn Sie aufgrund beruflicher Einspannung oder aufgrund Ihres Beschwerdebildes keine Möglichkeit sehen, persönlich in die Praxis für Psychotherapie in München aufzusuchen.

Über die Diskretion hinausgehend bietet Prof. Dr. Dr. Howe Ihnen aufgrund unserer langjährigen Erfahrungswerte ein hohes Maß an Professionalität und Sensibilität für Ihre persönlichen Gegebenheiten. Dahinter steht eine universitäre Ausbildung sowie ein aus jahrelangen Kooperationen hervorgehender Kenntnisstand, der sich an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Entwicklungen aus dem Gebiet der Psychologie orientiert.

Prof. Dr. Dr. Howe sieht Ihr Wohlbefinden von außerordentlicher Wichtigkeit. Daher sind die Praxisräume in einer angenehmen Atmosphäre geschaffen, die Sie bei der Behandlung unterstützt. Für dringliche Anliegen steht Prof. Dr. Dr. Howe Ihnen aufgrund einer guten Terminierung schnell zur Verfügung. Termine können Sie einfach per Telefon oder über das Kontaktformular auf der Homepage https://www.psychotherapie-howe.de/ ausmachen

Ablauf der Psychotherapie

Zu Beginn der auf Ihr Wohlbefinden ausgerichteten therapeutischen Konzepts erwartet Sie eine umfassende psychologische Diagnostik. Diese ist für den Behandlungserfolg der Psychotherapie München von außerordentlicher Wichtigkeit. Auf ihrer Grundlage erhält Prof. Dr. Dr. Howe mithilfe Ihrer Informationen einen ersten Erklärungsansatz zur Entstehung Ihrer derzeitigen Beeinträchtigung. Zudem hat er auf diese Weise die Möglichkeit, die Intensität und den Umfang Ihrer Schwierigkeiten zu überblicken und dadurch zur Art der psychologischen Hintergründe gelangen.

Auf das erste Zusammentreffen folgt ein 40- bis 60-minütiges Anamnesegespräch. Zudem setzt Prof. Dr. Dr. Howe aufgrund seiner über 40 jährigen Erfahrung und der stetigen Erweiterung seines Kompetenzbereichs auf ein weiteres intensiv-diagnostisches Gespräch, welches eine bis zwei Stunden in Anspruch nimmt. Nach Vollendung der beiden Teststunden erhalten Sie Aufschluss über die gewonnenen Erkenntnisse. Jene können nun aktiv in die Psychotherapie einfließen. Innerhalb diverser und differenzierter Therapieangebote arbeitet Prof. Dr. Dr. Howe gemeinsam mit Ihnen für Sie die günstigste Lösung zur schnellen und nachhaltigen Bearbeitung Ihres Problembereiches heraus. Anschließend beginnt die vertrauensvolle Psychotherapie in München.

Spezialgebiete der Psychotherapie von Prof. Dr. Dr. Jürgen Howe

Bei der psychotherapeutischen Behandlung profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung hinsichtlich jener Problematik, mit welchen vor allem Führungskräfte häufig konfrontiert sind. Ganz gleich, welchem Berufsfeld Sie entstammen, Prof. Dr. Dr. Howe hilft Ihnen und strebt eine ganzheitliche Lösung Ihres Problems an.

Im Zuge seiner Arbeit hat er bereits mit vielen Führungskräften aus den unterschiedlichen Bereichen zusammengearbeitet. Die meisten seiner Klienten kamen aus den Bereichen Medizin, Wirtschaft, Kunst und Politik. Während der Psychotherapie in München konnte er sie auf ihrem Weg begleiten und ihnen eine positive Unterstützung bei der Bearbeitung ihrer individuellen Themen und Geschichten zur Seite stehen.

Innerhalb der letzten Jahrzehnte häufen sich psychische Erkrankungen wie etwa Depressionen. Daher hat Prof. Dr. Dr. Howe sich auf dieses Gebiet und auf die damit einhergehenden Folgeprobleme wie etwa Suizidgedanken besonders spezialisiert.

Ebenso behandelt er Klienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen jeglicher Art. In der Psychotherapie Behandlung von Prof. Dr. Dr. Howe finden Sie einen Rahmen, der ihnen Sicherheit und Geborgenheit gibt und damit eine wertvolle Hilfe bei der Bearbeitung bestehender Probleme ist.

Auch als trauernder Mensch finden Sie bei ihm ein adäquates Behandlungsangebot, das Ihnen den Weg zurück ins Leben ebnet und Klarheit im Umgang mit der Trauer verschafft. Für sie gibt es zu jeder Zeit ein passendes Angebot bereit, welches ihren Leidensdruck minimiert und ihnen ihr selbstbestimmtes Leben zurückgibt.

Gleiches trifft auf die durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten Menschen zu. Prof. Dr. Dr. Howe bietet ein ausgereiftes Behandlungsangebot an. Dieses orientiert sich an den derzeitigen Entwicklungen, die für nahezu alle Klienten eine Herausforderung darstellen. Melden Sie sich bei ihm wenn Sie Hilfe brauchen – Prof. Dr. Dr. Howe kann Ihnen weiterhelfen.

