Individuelle Verpackungen von ADV PAX Lutec: Neue Räucherpyramide aus Metall

Innovativer Dosenhersteller ADV PAX Lutec revolutioniert die Welt des Räucherns mit einzigartiger Räucherpyramide!

ADV PAX Lutec hat erneut seine Position als führender Dosenlieferant gestärkt, indem das Unternehmen eine herausragende neue Dose für seinen Kunden produziert hat: die innovative Räucherpyramide für Räucherkerzen!

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Räucherns. Diese bahnbrechende Sonderform Pyramide aus Metall vereint nicht nur eine einzigartige Ästhetik, sondern bietet auch eine beeindruckende Funktionalität. Der Clou der Räucherpyramide liegt darin, dass der Rauch elegant und effektvoll aus dem Kegel nach oben steigt – ein visuelles Highlight, das zugleich ein intensives Dufterlebnis schafft. Die hochwertige Metallverarbeitung unterstreicht die Langlebigkeit und den edlen Charakter dieses einzigartigen Accessoires.

Doch damit nicht genug! ADV PAX Lutec setzt einen weiteren Meilenstein, indem das Unternehmen nicht nur exklusive Räucherpyramiden herstellt, sondern auch zusätzlich maßgeschneiderte Verpackungslösungen für jede Art von Dosen anbietet. Von individuell gestalteten Pappschachteln bis hin zu kreativen Pappdisplays – bei ADV PAX Lutec sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Die Produktpalette erstreckt sich über eine Vielzahl von Möglichkeiten, darunter Pappinlays für die Dosen, Konfektionierungen Ihrer Produkte in die Dosen, Pappkarten und Kärtchen als Aufhänger. Die Produktion von individuellen Dosen ist bereits ab einer Stückzahl von 2.000 möglich und das in (fast) jeder gewünschten Form und Größe. Diese hochwertigen Dosen eignen sich nicht nur für Räucherkerzen, sondern auch für Kerzen jeglicher Art.

Unsere Dosen für Kerzen finden Sie auch in unserem Sofortlieferprogramm unter www.adv-dosenshop.com.

Mit ADV PAX Lutec setzen Sie nicht nur auf hochwertige Produkte, sondern auch auf kreative Verpackungslösungen, die Ihre Artikel in den Fokus rücken und das Einkaufserlebnis Ihrer Kunden bereichern. Entdecken Sie die Vielfalt unserer exklusiven Metalldosen und lassen Sie sich von unseren innovativen Verpackungslösungen inspirieren. Ihr Zuhause wird um eine duftende, stilvolle Nuance bereichert!

Als renommierter Metalldosen-Hersteller für Räucherkerzen und jegliche andere Kerzen bietet ADV PAX Lutec nachhaltige Metalldosen bereits ab kleinen Stückzahlen an. Das Lagerprogramm umfasst eine breite Palette an Optionen, die unter www.adv-dosenshop.com im Sofortlieferprogramm verfügbar sind.

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Qualität, Ästhetik und Nachhaltigkeit mit ADV PAX Lutec – Ihrem zuverlässigen Partner für innovative Dosen und Verpackungslösungen!

Link zur Original-Meldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/innovativer-dosenhersteller-adv-pax-lutec-revolutioniert-die-welt-des-raeucherns-mit-einzigartiger-raeucherpyramide-19-01-2024.html

Individuelle Verpackungen vom führenden Verpackungsunternehmen

Als führender Dosenhersteller und eines der maßgeblichen Unternehmen der Verpackungsbranche hat sich ADV Pax Lutec auf Verpackungsproduktion, sowie Verpackungsentwicklung spezialisiert.

Sie können nicht nur Blechdosen bedrucken lassen oder jede andere Art von Dosen bedrucken lassen, sondern ganz nach Ihren Vorstellungen auch Logodosen vom führenden Metalldosen-Hersteller und Verpackungshändler der Verpackungsindustrie individuell herstellen lassen.

Als Dosenhandel und Dosenhersteller übernehmen wir natürlich die Dosenherstellung oder ganz allgemein die Verpackungsherstellung (auch für große Serien und Sonderformen) und gerne auch – wenn Sie es wünschen – den Dosenhandel sowie Dosenverkauf.

Mehr zum Thema:

https://www.adv-dosenshop.com/themen/verpackungshaendler.html

https://www.adv-dosenshop.com/themen/verpackungshersteller.html

https://www.adv-dosenshop.com/themen/verpackungsindustrie.html

https://www.adv-dosenshop.com/themen/verpackungsproduktion.html

https://www.adv-dosenshop.com/themen/verpackungsunternehmen.html

https://www.adv-dosenshop.com/themen/verpackungsentwicklung.html

Aluminiumdosen, Blechdosen, und Blechverpackungen im Sofortlieferprogramm

Deckeldosen, Edelstahldosen, Eindrückdeckeldosen, Falzdeckeldosen, Fensterdosen, Klappdeckeldosen,

Leerdosen, Leere Dosen, Mehrzweckdosen, Metallboxen, Metalldosen, Metallschachteln, Metallverpackungen, Schraubdeckeldosen, Schraubdosen, Serviettendosen, Silberdosen, Stülpdeckeldosen, Verpackungen, Verpackungsdosen, Wachsdosen, Weißblechverpackungen, Weissblechdosen für alle Branchen und Produkte.

Ob Apothekerdosen, Blumendosen, Brillendosen, Bügeldosen, Campingdosen, Clubdosen, Cremedosen, Dosensafe, Dosensets, Dosenversteck, Elchdosen, Erste Hilfe Dosen, Filterdosen, Fischfutterdosen, Fitnessdosen, Flaschendosen, Gebissdosen, Gelddosen, Geschenkdosen, Geschenkschachteln, Gewinndosen, Gutscheinverpackungen, Kerzendosen, Kinderbrotdosen, Kinderdosen, Knirscherschienendosen, Kreidedosen, Leckerlidosen, Lidschattendosen, Lippenstiftdosen,… Eine Dose ist in unserer schnelllebigen Zeit mit Wegwerf-Verpackungen etwas, was man sich gerne ins Regal stellt und wiederverwendet. Und ist trotzdem zu 100% recyclebar und nachhaltig.

Losdosen, Macarondosen, Madendosen, Magnetdosen, Maskendosen, Mediendosen, Medikamentendosen, Medizindosen, Miniaturdosen, Munitionsdosen, Murmeldosen, Musikdosen, Nähdosen, Nail Art Dosen, Notfalldosen, Paddosen, Parfumdosen, Pillendosen, Präsentverpackungen, Prothesendosen, Pulverdosen, Quadratdosen, Rechteckdosen, Reisedosen, Retrodosen, Ringdosen, Sammeldosen, Schatzdosen, Schiebedeckeldosen, Schlüsseldosen – was auch immer verpackt werden soll, kann man mit einer Dose schöner und wertiger machen.

Schmuckdosen, Schnullerdosen, Seifendosen, Sonderposten, Spaghettidosen, Spendendosen, Spieldosen, Spielkartendosen, Spielzeugdosen, Spitzerdosen, Städtedosen, Stapeldosen, Streudosen, Tabakdosen, Tablettendosen, Uhrendosen, Unfalldosen, Vakuumdosen, Vitamindosen, Vogelfutterdosen, Waschmitteldosen, Wattedosen, Wattepaddosen, Wattestäbchendosen, Zahnfeedosen, Zahnspangendosen, sind nur einige Beispiele, was ein Verpackungshersteller, wie die ADV PAX Lutec in der Verpackungsproduktion herstellen kann.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

Stöbern Sie einfach in unserm Katalog (auch Sonderposten) oder bestellen Sie gleich unter https://www.adv-dosenshop.com

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADV PAX Lutec GmbH

Herr da Agency

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

fon ..: +49(0)7123/38007-0

fax ..: +49(0)7123/38007-50

web ..: https://www.adv-dosenshop.com/

email : info@adv-pax.de

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Postfach 620263

50695 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de/pressemitteilung/individuelle-verpackungen-von-adv-pax-lutec-neue-raeucherp

email : info@da-agency.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aktuelle Angebote für Künstlerpromotion und Bemusterung BNK Medienpreis 2023 geht an den Podcast „Hand aufs Herz“