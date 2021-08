inMedias Kommunikation gewinnt PR-Etat von Mursall Active Coating

Der Anbieter von innovativen Luftreinigungstechnologien Mursall Active Coating aus Österreich beauftragt die Agentur inMedias Kommunikation mit seiner Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Lohmar/Scheuring 20. August 2021. Die Lohmarer Agentur für PR & Sponsoring inMedias Kommunikation vermeldet einen neuen Kunden. Das Team um Geschäftsführer Markus Bartha unterstützt ab sofort die Mursall Active Coating GmbH in allen Fragen rund um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Unternehmen bietet Innovationen in der Luftreinigungstechnologie an und hat seinen Sitz in Oberalm/Salzburg.

2008 begann Active Coating seine Reise mit einem Aufenthalt in Japan. Das ambitionierte Team rund um den Entwickler Robert Kummerer traf den Entdecker der Fotokatalyse und lernte die faszinierende Eigenschaft der natürlichen Lichtreaktion kennen, Schadstoffe aus der Luft zu binden.

Das österreichische Unternehmen setzte alles daran, die Fotokatalyse in marktfähige Produkte umzusetzen und entwickelte ein Beschichtungssystem für Glasoberflächen und mineralische Oberflächen, das nicht nur gesundheitsschädigenden Feinstaub, sondern auch Ultrafeinstaub aus der Luft sammelt und zerstört.

Geschäftsführer Daniel Mursall stammt aus dem Traditionsunternehmen mursall im bayerischen Scheuring und schloss sich 2020 der revolutionären Mission an. Eine gesunde Atemluft ist allen beteiligten Akteuren eine echte Herzensangelegenheit. Denn gereinigte Raumluft schafft nicht nur eine deutlich verbesserte Lebensqualität – sie verhindert auch die Entstehung von schweren Krankheiten. Belegt durch internationale Studien.

Aus einer technologischen Vision entstand das Produkt PURE AIR für Glasoberflächen. Da in Innenräumen nicht immer genügend Glas zur Verfügung steht, hat man weitergeforscht und investiert und es wurde PURE WALL für mineralische Oberflächen entwickelt. Beide Innovationen benötigen nichts als Sonnenlicht oder eine künstliche Lichtquelle, um Staubpartikel sowie Allergene, Viren und Bakterien binden und zu zersetzen.

inMedias Kommunikation startet sofort mit einem feinjustierten PR-Konzept, um die Bekanntheit von Active Coating im deutschsprachigen Raum deutlich zu erhöhen. Hierfür wurden mehrere Instrumente zu einer Strategie zusammengeführt, die u.a. auf verschiedenen Medienkanälen und einer differenzierten Zielmedienansprache basiert. Die Zusammenarbeit wurde zunächst auf 12 Monate ausgelegt.

Markus Bartha: „Hier ist eine Vision mit viel Leidenschaft und Forscherdrang in die Tat umgesetzt worden. Wir sind stolz darauf, Teil dieses innovativen Teams zu sein, das eine nachhaltige Lösung für die Reinigung von Luft auf den Markt gebracht hat.“

Daniel Mursall: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit inMedias Kommunikation. Insbesondere die exzellenten Kontakte und der strategische Ansatz in den Medien haben uns überzeugt. So können wir unseren kommunikativen Auftritt weiter professionalisieren und unsere Luftreinigungstechnologie Schritt für Schritt bekannter machen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

inMedias Kommunikation

Herr Markus Bartha

Bonner Str. 32

Lohmar Lohmar

Deutschland

fon ..: +4922066084989

web ..: https://www.inmedias-kommunikation.com

email : markus.bartha@inmedias-kommunikation.com

Die inhabergeführte Agentur ist mit drei Mitarbeitern seit 2004 am Markt und betreut renommierte Kunden aus den Bereichen Automobil, Handel, Lebensmittel, Energie, Logistik, Gastronomie, Hotellerie, Sport und Mobilfunk. Das Leistungsspektrum umfasst die Kommunikationsdisziplinen Public Relations und Sponsoring.

Pressekontakt:

inMedias Kommunikation

Herr Markus Bartha

Bonner Str. 32

Lohmar Lohmar

fon ..: +4922066084989

email : markus.bartha@inmedias-kommunikation.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Spiekerooger Austern“ von Marc Freund im Klarant Verlag Platzl Hotels München: Personal-Strategie neu aufgestellt – Emotion trifft Effizienz