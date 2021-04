Gastronomie: inMedias Kommunikation startet neue Marke „Gastrohunter“

Gastrohunter unterstützt Gastronomen und Hoteliers in Fragen des Gästemarketings sowie der nachhaltigen Ausstattung ihrer Betriebe, um Krisen ökonomisch besser meistern zu können.

Lohmar 21. April 2021. Die Lohmarer Agentur für PR & Sponsoring inMedias Kommunikation startet eine neue Marke. Das Team von Inhaber Markus Bartha unterstützt Restaurants und Hotels ab sofort mit dem Label „Gastrohunter“ im Bereich Marketing, Social Media und Gästebindung. Zahlreiche Kunden haben bereits die umfangreichen Dienstleistungen in Anspruch genommen, um ihre Betriebe krisenfester und nachhaltig wetterfester zu machen.



inMedias Kommunikation berät seit geraumer Zeit bundesweit Restaurants und Hotels im Bereich Public Relations und Social Media und hat in diesem Markt neue Beratungsangbote eingeführt. Aufgrund der starken Entwicklung und regionalen Ausweitung des Geschäfts, bündelt die Agentur ihre Angebote nun unter der neuen Marke „Gastrohunter“. National anerkannte Top-Gastronomen haben ihr Wissen einfliessen lassen und so für eine kontinuierlichen Verbesserung der Beratungsqualität gesorgt.

Darüber hinaus haben die Lohmarer in Zeiten der Corona-Krise strategische Allianzen mit Unternehmen geknüpft, die mit ihren Produkten und Lösungen die Öffnungsperspektiven der Restaurants und Hotels erheblich gesteigert haben. Auch hier war der Bedarf nach einem eigenem, stringenten Marktauftritt gegeben.

Gastrohunter unterstützt Gastronomen und Hoteliers nicht nur in Fragen des Gästemarketings, sondern auch in der nachhaltigen Ausstattung ihrer Häuser sowie Räumlichkeiten, um Krisen betriebswirtschaftlich besser meistern zu können. Das wird u.a. über Nutzung technologischer Innovationen sowie die intelligente Einbeziehung von Fördergeldern des Bundes oder der Länder erzielt.

inMedias Kommunikation initiierte bereits einige integrierte Konzepte zur Steigerung von Gästezahlen von Sylt bis zum Tegernsee. Das Portfolio umfasst die klassische Medienarbeit, redaktionelle Betreuung von Internet-, bzw. Facebook oder Instagramseiten und Social Media Accounts, aber auch Mystery Checks und Markenoptimierung. Mehr Gäste mit weniger Kosten anzusprechen – das ist das klare Ziel für die Kunden.

Markus Bartha: „Gastrohunter repräsentiert für Gastronomen und Hoteliers die nachhaltige Optimierung ihres Betriebes in fast allen Ebenen. Nur was auf den Tisch kommt, können wir nicht selbst verbessern. Mit starken Partnern unterstützen wir die arg gebeutelte Branche, um sie krisensicherer und wetterfester zu machen. Nachhaltig. Ob reichweitenstarke Marketingkonzepten oder ganz aktuell die Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen – vertrauensbildende Maßnahmen sorgen für mehr Umsatz und für mehr Planungssicherheit.“

Unter www.inMedias-Kommunikation.com finden interessierte Gastronomen und Hoteliers immer die neuesten Informationen.



Die inhabergeführte Agentur ist mit drei Mitarbeitern seit 2004 am Markt und betreut renommierte Kunden aus den Bereichen Automobil, Handel, Lebensmittel, Energie, Logistik, Gastronomie, Hotellerie, Sport und Mobilfunk. Das Leistungsspektrum umfasst die Kommunikationsdisziplinen Public Relations und Sponsoring.

