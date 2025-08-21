  • InPro Immobilien informiert: Vortrag zeigt „die 7 größten Fehler“ beim privaten Immobilienverkauf

    Pressemitteilung zum Vortrag in Dettingen / Erms am Mittwoch, den 22. Juli.

    BildDettingen/Erms, 08.07.2026 – InPro Immobilien lädt am 22. Juli 2026 von 18 bis 20 Uhr zu einem Informationsabend in Dettingen/Erms ein. Im Mittelpunkt steht der Vortrag „Immobilien privat verkaufen: Die 7 größten Fehler beim Verkauf gebrauchter Immobilien“. Die Veranstaltung richtet sich an Eigentümer, Erbengemeinschaften und Verkaufsinteressierte aus dem Raum Reutlingen, Nürtingen und Tübingen, die ihren Verkauf strukturiert angehen und typische Stolpersteine vermeiden möchten.

    Praxisnaher Überblick: vom Einstieg bis zur Abwicklung

    Ein privater Immobilienverkauf umfasst deutlich mehr als das Erstellen eines Exposés oder das Einstellen einer Anzeige. Genau hier setzt der Informationsabend an: InPro Immobilien gibt einen kompakten, praxisorientierten Überblick über die typischen Fehler, die beim Verkauf gebrauchter Immobilien entstehen können – und zeigt auf, wie Eigentümer ihren Prozess klarer strukturieren.

    Thematisch spannt der Vortrag den Bogen vom Einstieg in den Verkaufsprozess über zentrale Schritte bis hin zur Abwicklung. Dabei geht es darum, wie sich Entscheidungen und Abläufe im Verkauf auf Zeitbedarf, Verbindlichkeit und Ergebnis auswirken können. Der Fokus liegt auf wiederkehrenden Fehlerquellen, die Privatverkäufer erfahrungsgemäß unnötig ausbremsen oder zu vermeidbaren Risiken führen.

    „Viele Verkaufsentscheidungen werden unter Zeitdruck getroffen oder auf Basis von Annahmen“, sagt Frank Eisenlohr von InPro Immobilien. „Der Informationsabend zeigt typische Fehler im Ablauf und gibt Orientierung, wie Eigentümer ihren Verkauf planbar und nachvollziehbar strukturieren.“

    Für Eigentümer und Erbengemeinschaften im Raum Reutlingen, Nürtingen und Tübingen

    Angesprochen sind Menschen, die eine gebrauchte Immobilie verkaufen möchten – darunter auch Erbengemeinschaften, bei denen Abstimmungen und Entscheidungswege oft besondere Sorgfalt erfordern. Der Termin in Dettingen/Erms bietet hierfür einen Rahmen, um sich im Vorfeld einen klaren Überblick zu verschaffen: Welche Schritte gehören in eine sinnvolle Reihenfolge? Wo entstehen häufig Missverständnisse? Und welche Punkte sollten frühzeitig geklärt werden, damit der Verkaufsprozess nicht ins Stocken gerät?

    Der Vortrag knüpft an das Selbstverständnis von InPro Immobilien als persönlich begleitender Ansprechpartner an. Das Unternehmen unterstützt Kunden im Verkaufsprozess von der Immobilienbewertung über die Vermarktung bis zur Vertragsabwicklung. Auch wenn der Informationsabend als Orientierung für Privatverkäufer konzipiert ist, macht er die Logik eines strukturierten Vorgehens nachvollziehbar und ordnet die einzelnen Phasen des Verkaufs ein.

    „Unser Ziel ist, dass Eigentümer nach dem Abend klarer sehen, welche Schritte wann sinnvoll sind und wo typische Fallstricke liegen“, sagt Eisenlohr. „Wer vorbereitet in den Prozess startet, kann Entscheidungen ruhiger treffen.“

    Der Informationsabend findet am 22. Juli 2026 von 18 bis 20 Uhr in Dettingen/Erms statt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    InPro Immobilien Frank Eisenlohr
    Herr Frank Eisenlohr
    Vogelsangstraße 12
    72581 Dettingen
    Deutschland

    fon ..: 0497123972750
    web ..: https://www.inpro-immobilien.de
    email : info@inpro-immobilien.de

    InPro Immobilien Frank Eisenlohr ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Dettingen/Erms. Das Unternehmen begleitet Eigentümer und Interessenten bei Immobiliengeschäften und unterstützt entlang zentraler Schritte eines Verkaufsprozesses – von der Bewertung über die Vermarktung bis zur Vertragsabwicklung. InPro Immobilien arbeitet dabei mit persönlicher Betreuung und einem strukturierten Vorgehen im Immobilienverkauf.

    Pressekontakt:

    InPro Immobilien Frank Eisenlohr
    Herr Frank Eisenlohr
    Vogelsangstraße 12
    72581 Dettingen

    fon ..: 0497123972750
    email : info@inpro-immobilien.de


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