Interhome eröffnet Servicebüro in Saalbach im Pinzgau

Interhome baut sein Servicenetz in Österreich weiter aus und feiert in Saalbach im Pinzgau die Eröffnung seines fünften Standorts.

Mit dem neuen Servicebüro bietet der Ferienhaus-Spezialist Urlaubsgästen sowie Eigentümerinnen und Eigentümern von Ferienimmobilien einen Kontaktpunkt mit persönlichen Ansprechpersonen in der beliebten österreichischen Urlaubsregion.

Fokus auf neue Geschäftspartner im Pinzgau

Das neue Servicebüro in Saalbach, das Ende März Eröffnung feierte, erweitert den persönlichen Service für Vermietende in der bekannten österreichischen Wintersport- und Wanderregion über die Mitarbeitenden im Außendienst hinaus. Auch Gäste können sich bei Fragen rund um das gemietete Urlaubszuhause an das Team vor Ort wenden. „Erklärtes Ziel von Interhome ist es, im Pinzgau eine feste Größe in der Ferienhausvermietung zu werden. Dazu gehört auch, neue Eigentümerinnen und Eigentümer zu begeistern, die einen ausgezeichneten Service für die Betreuung und Vermietung ihrer Immobilie suchen und eine persönliche Ansprechperson vor Ort schätzen“, so Rene Gatt, Director of Purchasing bei Interhome. Mit Saalbach hat Interhome nun fünf lokale Servicebüros in Österreich.

Saalbach im Pinzgau ist ein Top-Reiseziel für Sportbegeisterte. Im Winter lockt das große Skigebiet Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn mit über 270 Pistenkilometern und 70 Liften sowie das lebendige Après-Ski-Angebot, während im Sommer Mountainbiker und Wanderbegeisterte auf unzähligen Trails und Panoramawegen auf ihre Kosten kommen. Modernste Kabinenbahnen transportieren auch Bikes sicher und unkompliziert auf den Berg.

Rundum-Sorglos-Service für Ferienhaus-Eigentümerinnen und -eigentümer

Interhome verfügt derzeit über ein Portfolio von rund 40.000 Ferienhäusern und Ferienwohnungen in Europa, davon 2.000 Urlaubsunterkünfte in Österreich. Mit seinen insgesamt 120 lokalen Servicebüros bietet der Ferienhaus-Spezialist Eigentümerinnen und Eigentümern von Ferienimmobilien die Möglichkeit, zusätzliche Leistungen ganz nach ihren Anforderungen und Bedürfnissen auszuwählen. Neben der reinen Vermarktung über den Ferienhaus-Anbieter und über mehr als 55.000 internationale Partner erhalten Vermietende optional ein Rundum-sorglos-Paket, das den Gästeempfang durch die lokalen Servicebüros sowie die persönliche Betreuung der Gäste während des Aufenthalts umfasst. Zudem bieten die Interhome-Standorte Zusatzleistungen wie die Instandhaltung der Immobilie, die ansprechende Gestaltung der Räumlichkeiten, professionelle Fotoaufnahmen sowie die Pflege von Garten und Pool. Auch die Endreinigung wird organisiert, so dass sich die Vermietenden um nichts kümmern müssen und ihr Ferienhaus immer in guten Händen wissen. So bleibt der Wert der Ferienimmobilie langfristig erhalten.

