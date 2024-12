Isabell Kunert von MEININGER Hotels wird Fachvorstand Distribution der HSMA Deutschland e.V.

Die Onlinevertriebsexpertin will im Rahmen des Ehrenamts ihre Leidenschaft für Distribution mit einem klaren Fokus auf praxisnahe Lösungen für die Hotellerie verbinden.



Der Branchenverband setzt mit seinen unterschiedlichen Fachbereichen auf einen aktiven Wissenstransfer innerhalb der Hotellerie. Als neuer Fachvorstand Distribution hat sich die Senior Inventory & Distribution Managerin der MEININGER Hotels vorgenommen, die HSMA Deutschland e.V. zu stärken und Mitgliedern bei den Herausforderungen der digitalen Transformation innerhalb der Hotellerie Hilfestellung zu geben. Isabell Kunert ist bereits Mitglied des Expertenkreises gewesen. Sie übernimmt nun eine Funktion von Wilhelm K. Weber, der zuvor die beiden Expertenkreise Revenue Management und Distribution verantwortete. Der Chief Strategy and Digital Officer der Grand Metropolitan Hotels bleibt jedoch weiterhin Fachvorstand des Expertenkreises Revenue Management.

Die Vision von Isabell Kunert: Wissen teilen, Netzwerke ausbauen sowie ebenfalls einen Beitrag dazu zu leisten, die Branche fit für die Zukunft machen.

„Ich freue mich sehr, die HSMA in der Funktion als Fachvorstand Distribution unterstützen zu dürfen“, erklärt Isabell Kunert. „Viele Themen in der Welt der Online-Kanäle sind für fast jeden in der Hotellerie relevant. Unsere Aufgabe ist es nun, diese Themen verständlich aufzubereiten und an unsere Mitglieder weiterzugeben. Als leidenschaftlicher Distributions-Nerd mit einem großartigen Expertenkreis übernehme ich diese Verantwortung sehr gerne.“



Ihre Berufung unterstreicht auch den Anspruch der HSMA Deutschland e.V., regelmäßig innovative und praxisnahe Lösungen für die Branche bereitzustellen.

Uwe Krohn, Vorstandsmitglied der HSMA Deutschland e.V., ergänzt: „Als Fachverband, der sich im Schwerpunkt mit den Themen Vertrieb und Marketing innerhalb der Hotellerie auseinandersetzt, bilden unsere Fachbereiche ein wichtiges Fundament im Rahmen unserer Tätigkeit für die Mitglieder. Daher spielen unsere Expertenkreise eine besondere Rolle. Wir

danken somit Isabell Kunert und Wilhelm K. Weber für ihr Engagement und freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.“



Der Einstieg von Isabell Kunert in die Branche begann 2011 bei MEININGER Hotels, wo sie ihre Ausbildung als Kauffrau für Tourismus und Freizeit erfolgreich absolvierte. Es folgte ein duales Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin in Zusammenarbeit mit MEININGER Hotels. Hier wurde der Grundstein für ihre Karriere gelegt. Nach Stationen in der Gruppenreservierung und im Revenue Management spezialisierte sich Isabell Kunert auf das Thema Distribution. Seit rund sieben Jahren gestaltet sie heute Strategien sowie Prozesse in ihrem aktuellen Unternehmen maßgeblich mit und trägt seit 2024 zusätzlich die Verantwortung für Commercial Data.



Mit Hilfe der aktiven Expertenkreise für die Fachbereiche Online Marketing & E-Commerce, Marketing & Communication, Distribution, Revenue Management, MICE, Sales, Technology, HR & Employer Branding und Sustainability sorgt der Verband mit seinen Mitgliedern für eine aktive Unterstützung im Hotelalltag.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

