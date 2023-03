Istanbuler Zahnklinik setzt „Box-Technik“ für Patienten mit Kieferknochenschwund ein

Neue Hoffnung für Patienten mit Kieferknochenschwund: Istanbulder Zahnklinik setzt erfolgreich „Box-Technik“ ein.

Istanbul, Türkei – Die Tanfer Klinik ist eine renommierte Klinik für Zahnheilkunde und ästhetische Zahnbehandlungen in Istanbul. Dr. Nihat Tanfer, der Gründer und Leiter der Klinik, hat sich einen Namen als Experte auf dem Gebiet der Implantologie und Zahnerhaltung gemacht. Er ist einer der wenigen Zahnärzte weltweit, der die innovative „_Box-Technik_“ durchführt. Bei dieser Operation wird der Kieferknochen dreidimensional rekonstruiert. Dadurch haben auch Patienten, die unter Kieferknochenschwund leiden, die Möglichkeit mit Implantaten behandelt zu werden. Zunächst wird tierisches Knochengewebe im Labor präpariert. Mithilfe spezieller Polymilchsäure-Platten wird dieses Gewebe im Kieferknochen eingesetzt. Im gleichen chirurgischen Eingriff erfolgt auch der Einsatz der Implantat-Schrauben. 6-8 Monate nach dem Eingriff ist das neue Knochengewebe so verheilt, dass der festsitzende Zahnersatz eingesetzt werden kann.

Für die präzise und effektive „_Box-Technik_“ Operation werden hochwertige und resorbierbare Materialien eingesetzt, die dafür sorgen, dass die Implantate ein Leben lang halten und den höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen.

Andere Behandlungsmethoden bei Knochenschwund wie z.B. die „All-on-4-Technik“, „All-on-6-Technik“ oder lange Implantate, die in den Gesichtsknochen eingesetzt werden, sind weniger effektiv und nicht so zuverlässig wie die „Box-Technik“ – das zeigt die praktische Erfahrung. Denn viele Patienten, die zuvor diese Behandlungen durchgeführt hatte, kamen nach einigen Jahren aufgrund von wackelnden Implantaten in die Tanfer Klinik.

Mehr als tausend Patienten aus der ganzen Welt haben seit 2012 mittels „_Box-Technik_“ feste und gesunde Zähne durch Dr. Nihat Tanfer und sein Team erhalten.

Die Türkei ist eines der führenden Länder im Gesundheitswesen. Die Tanfer Klinik, die eine der wenigen Zahnklinken weltweit ist, in der die „Box-Technik“ angewendet wird, bietet eine komfortable und moderne Umgebung. Sie steht für Expertise und exzellenten Service. Dr. Tanfer und sein Team legen großen Wert auf eine persönliche Betreuung. Ziel ist es, jedem Patienten eine individuelle Lösung für seine spezifischen Bedürfnisse zu bieten, um ihm ein gesundes und schönes Lächeln zu ermöglichen.

Weiter Informationen über die Tanfer Klink und die „_Box-Technik_“ finden Sie auf der offiziellen Website: https://tanferklinik.com/de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

UCOM Global GmbH

Frau Meike Langosch

Ulmenstraße 21a

22299 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0406053374030

web ..: http://www.ucomglobal.com/en

email : mlangosch@ucomglobal.com

Die 1981 gegründete Tanfer Klinik ist eine renommierte Klinik für Zahnheilkunde und ästhetische Zahnbehandlungen in Istanbul. Im Stadtteil Nisantasi gelegen verfügt die Klinik über sieben moderne Behandlungsräume und einen Operationssaal. Gründer und Leiter, Dr. Nihat Tanfer und sein Team aus spezialisierten Zahnärzten behandeln Patienten aus dem In- und Ausland und betreuen sie in allen Sprachen.

Dr. Nihat Tanfer ist einer der wenigen Zahnärzte weltweit, der die innovative Box-Technik durchführt. Seit 2012 wird diese Methode, die speziell für den Einsatz von Implantaten bei Patienten mit Kieferknochenschwund entwickelt wurde, erfolgreich in der Tanfer Klinik angewendet.

Pressekontakt:

UCOM Global GmbH

Herr Alexander Lohmann

Ulmenstraße 21a

22299 Hamburg

fon ..: 040605337450

email : info@ucomglobal.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hoogendoorn launcht Webshop und bringt holländische Käse-Tradition nach Deutschland Doping beim Gold