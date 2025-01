ISX Financial EU Plc Q4 Bericht

Donnerstag, 30. Januar, Nikosia: ISX Financial EU PLC (ISX PC) freut sich, die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 zu präsentieren. Aufbauend auf einem bereits beeindruckenden Jahr konnte ISX Plc ein weiteres Rekordquartal verzeichnen. Dies ist das fünfte aufeinanderfolgende Rekordquartal und unterstreicht das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens sowie seine führende Position im Bereich Banktech.

Wichtige Finanzkennzahlen – Q4 2024

Ajay Treon, Chief Financial Officer von ISX Plc, kommentierte:

Nach den starken Ergebnissen der ersten neun Monate des Jahres 2024 hat das vierte Quartal das positive Momentum weiter aufrechterhalten. Dies wurde durch strategische Wachstumsinitiativen, die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie operative Erfolge ermöglicht. Diese Entwicklungen bestätigen unser Engagement für Fortschritte im Banktech- und Zahlungssektor nach unserer Abspaltung im Jahr 2021.

Ich bin äußerst stolz auf das, was wir in diesem Rekordjahr 2024 erreicht haben. Mein aufrichtiger Dank gilt unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern für ihre fortwährende Unterstützung. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft von Banktech und Zahlungsverkehr – und ich freue mich auf die bevorstehenden Chancen.

Herausragende Geschäftsergebnisse

– Starkes Umsatzwachstum: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 81 % und im Quartalsvergleich um 8 %. Das Nettovermögen wuchs im Jahresvergleich um beeindruckende 160 %, mit einem weiteren Anstieg um 23 % gegenüber dem Vorquartal.

– Neue Rekorde erzielt: Der Dezemberumsatz erreichte mit 6,0 Millionen Euro einen neuen Höchststand, und das Transaktionsvolumen im vierten Quartal überschritt zum zweiten Mal in Folge die 1-Milliarde-Euro-Marke.

– Erwartungen für 2024 übertroffen: ISX Plc erreichte das Umsatzziel von 50 Millionen Euro und übertraf die angestrebte EBITDA-Marge von 40-45 %.

– Finanzielle Stabilität: Mit einer EBITDA-Marge von 61 % bleibt das Unternehmen finanziell robust und unterstreicht seine stabile Position im Banktech-Zahlungsmarkt.

– Investitionen in Innovation: Eine Investition von 0,8 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung im vierten Quartal unterstreicht das Engagement für kundenorientierte Lösungen und technologische Fortschritte.

– Erweiterung des Teams: Zur Unterstützung des Wachstumskurses wurde die Belegschaft des Konzerns im Jahr 2024 um 22 % auf insgesamt 184 Mitarbeiter erhöht.

Nikogiannis Karantzis, Chief Executive Officer von ISX Plc, ergänzte:

Wir sind stolz darauf, unser fünftes Rekordquartal in Folge bekannt zu geben. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und das unermüdliche Engagement unseres Teams. Unser Fokus liegt weiterhin auf nachhaltigem Wachstum durch Innovation, operative Exzellenz und eine konsequente Ausrichtung auf den Erfolg unserer Kunden.

Der gesamte Report kann nachfolgend heruntergeladen werden: www.isx.financial/hubfs/ISX%20Announcements/2024/ISX%20Q4%202024.pdf?hsCtaAttrib=185541334881

Für diese Übersetzung der Pressemeldung von ISX wird keine Haftung übernommen. Die englische Original-Pressemeldung kann nachfolgend eingesehen werden: www.isx.financial/blog/q424report

