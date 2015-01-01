  • Jens Kramny aus Oftering inspiriert mit Zuversicht beim International Speaker Slam und erntet Excellence Award

    Kramny inspiriert mit Zuversicht beim International Speaker Slam und erntet
    Excellence Award – Direkte Folge: Vortrag in New York!

    BildOftering, Oberösterreich / Wiesbaden – Der gebürtige Saarbrücker Jens Kramny, Speaker und
    Leadership-Experte aus Oftering, Oberösterreich, hat beim 9. International Speaker Slam am 11.
    September 2025 in Wiesbaden mit seiner Botschaft der Zuversicht begeistert und den „Excellence
    Award“ gewonnen. Seine Rede „Was, wenn es gut wird? Wie Zuversicht Führung und Leben
    verändert.“ hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den 150 Teilnehmern aus aller Welt.
    Kramny stellte in seinem Vortrag die Frage, was passieren würde, wenn wir uns auf das Positive
    konzentrieren und mit Zuversicht an Herausforderungen herangehen. Er argumentierte, dass
    Zuversicht keine naive Hoffnung ist, sondern eine bewusste Entscheidung, die uns in schwierigen
    Situationen handlungsfähig macht. „Am Tag nach meinem Speaker-Slam Auftritt bin ich für einen
    Vortrag In New York gebucht worden. Ich werde dort vor dem Expertenforum sprechen“, verkündete
    Kramny stolz – ein direkter Erfolg seines Auftritts.
    Der Speaker Slam, organisiert von Hermann Scherer, Expertenportal und Germany’s next Speaker
    Star, bot eine internationale Bühne für Redner, ihre Ideen zu präsentieren. Die Teilnehmer hatten
    jeweils vier Minuten Zeit, um das Publikum und die Expertenjury zu überzeugen.
    Kramny gelang es, seine Botschaft klar und prägnant zu vermitteln. Er teilte seine persönlichen
    Erfahrungen und ermutigte das Publikum, den eigenen inneren Kompass zu finden und sich von
    Zuversicht leiten zu lassen. Er demonstrierte, dass Führung und Leben durch eine positive Einstellung
    maßgeblich beeinflusst werden können.
    Besonders berührte Kramny das Publikum mit seiner offenen Art, über seine Krebserkrankung zu
    sprechen. Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs im Jahr 2024 war für ihn ein Wendepunkt. Anstatt
    zu verzweifeln, entschied er sich für eine positive Haltung und das Motto: „Akzeptier es – und mach
    weiter.“ Diese Lebenseinstellung prägt seine Arbeit als Coach und Speaker und inspiriert
    Führungskräfte, in Krisen handlungsfähig zu bleiben und den Fokus nicht zu verlieren.
    Die Jury, bestehend aus Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin
    Stephanie Pierre, Expertenportal Josua Laufer und Germanys Next Speaker Star Katja Kaden, würdigte
    Kramnys inspirierende Rede mit dem Excellence Award. Seine Fähigkeit, Menschen zu motivieren und
    ihnen Hoffnung zu geben, wurde besonders hervorgehoben.
    Der Excellence Award ist eine Anerkennung für Kramnys herausragende Leistung als Speaker und
    unterstreicht seine Expertise im Bereich Leadership und Persönlichkeitsentwicklung. Die
    Auszeichnung wird seine Karriere als Speaker und Executive Coach weiter beflügeln.
    Kramny ist Executive Coach, Trainer, Speaker und angehender Autor. Aktuell arbeitet er an seinem
    Buch, in dem er seine Erfahrungen und Erkenntnisse mit praxistauglichen Impulsen für Selbstführung
    und Leadership teilt.
    Sein Ziel ist es, Führungskräfte, Unternehmer:innen und Teams dabei zu unterstützen, Klarheit,
    Haltung und Zuversicht in herausfordernden Zeiten zu entwickeln. „Akzeptier es und mach weiter“, ist eines seiner wichtigsten Mottos.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Coaching Training Consulting Jens Kramny e.U.
    Herr Jens Kramny
    Sattlerweg 13
    4064 Oftering
    Österreich

    fon ..: 00436642680887
    web ..: http://www.jens-kramny.at
    email : office@jens-kramny.at

    Ich helfe Führungskräften, in stürmischen Zeiten ihren inneren Kompass zu finden – damit sie auch unter Druck klar führen, mutig entscheiden und ihre Teams sicher durch Veränderung steuern.

    Mein Angebot als Inhaber von Jens Kramny Coaching · Training · Consulting:
    o Keynote & Impulse: „Was, wenn es gut wird?“ – Mut, Zuversicht & Orientierung für Führungskräfte und Teams
    o Executive Coaching: 1:1-Begleitung -> klarere Entscheidungen, mehr Resilienz, höhere Selbstführung
    o Trainings & Workshops: Kommunikation unter Druck, Teamdynamik, Change Leadership
    o Consulting: Begleitung von Leadership-Transformationsprozessen & Change-Projekten -> schnellere Umsetzung, weniger Reibungsverluste
    o 3-tägiges Intensivseminar „Navigieren durch die Krise“ -> Klarheit, Handlungsstärke & Resilienz entwickeln (8-14 Teilnehmer:innen)

    Pressekontakt:

    Coaching Training Consulting Jens Kramny e.U.
    Herr Jens Kramny
    Sattlerweg 13
    4064 Oftering

    fon ..: 00436642680887
    web ..: http://www.jens-kramny.at
    email : office@jens-kramny.at


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Bischberger holt Excellence Award beim International Speaker Slam
      Ralf Knorz aus Bischberg überzeugt beim International Speaker Slam mit Appell für digitale Achtsamkeit und gewinnt Excellence Award...

    2. 15. Internationaler Speaker Slam: Excellence Award für Führungsexperte Ralf Kemler
      Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 15. Internationale Speaker Slam am 30.06. in Mastershausen mit 127 Teilnehmern aus 15 Ländern auf zwei Bühnen statt....

    3. Schlafcoach Markus Kamps gewinnt Excellence Award auf dem Speaker Slam 2022
      147 Speaker*innen traten zu Hermann Scherers internationalen Speaker Slam in Mastershausen an. Markus Kamps erhielt den Speaker-Slam-Award für seinen Vortrag....

    4. Keynote Speakerin Nina Ofenloch gewinnt Excellence Award beim internationalen Speaker Slam
      Excellence Award für "Human Leadership": Bestsellerautorin Nina Ofenloch begeistert beim internationalen Speaker Slam...

    5. 4. Internationalen Speaker Slam – Excellence Award geht nach Bochum
      Marc Michalsky begeistert beim 4. Internationalen Speaker Slam und wird ausgezeichnet mit dem begehrten Excellence Award...

    6. Excellence Award für Stefan Lingner beim internationalen Speaker Slam
      Stefan Lingner, Geschäftsführer von LINGNER.COM und Mitgründer der "Zukunftszeichner", erhielt den Excellence Award beim Speaker Slam Wiesbaden und wurde für eine Keynote in New York 2026 gebucht....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.