Jetzt „NEU“ bei LKW-Versicherung24.com – Fahrzeugscheinscanner

„LKW-Versicherung24.com“ das Vergleichsportal für LKW Versicherungen für Lastkraftwagen unterschiedlicher Nutzungs-und Einsatzarten biete jetzt noch mehr Service für seine Kunden.

Vorbei sind die Zeiten, wo Kunden sich mühevoll den richtigen Vergleichsrechner zur Berechnung Ihrer LKW-Versicherung suchen mussten. Über den einfachen Scan oder das Hochladen des Fahrzeugscheines wird nun automatisch der richtige Rechner für das zu versichernde Fahrzeug aufgerufen, wen es sich um einen „privat oder im Werkverkehr“ genutzten LKW, Lieferwagen, Transporter, …. handelt. Die Daten werden automatisch in den Vergleichsrechner für KFZ-Versicherungen übernommen und dienen als Grundlage für die Berechnung genutzt.

Der Kunde muss nun bei den neuen Angaben (alt LKW offener Kasten, geschlossener Kasten [eventuell Zusätze mit Hebebühne, Lifter oder Isolierwand| Kühlaggregat], Kipper mit oder ohne Ladegerät) zur Aufbauart noch eine entsprechende Auswahl tätigen, dann die Daten, wie Kilometerstand, Fahrleistung, und den Fahrerkreis eingeben und kann dann unter der Nutzung einer eventuell vorhandenen Schadensfreiheitsklasse von einer Vorversicherung einen weitreichenden Versicherungsvergleich für seinen LKW von bis zu 30 Versicherungsgesellschaften durchführen.

Wie das immer so ist, wo Licht ist findet man auch Schatten, da im Fahrzeugschein die Nutzungsart ( Werkverkehr = auch private Nutzung oder Güterverkehr) nicht eingetragen ist, kann der Fahrzeugscheinscanner, nur Rechner für Lastkraftwagen und Lieferfahrzeuge die im Werkverkehr eingesetzt sind verwendet werden

Fakt ist, mit der Einführung des Fahrzeugschein-Scannmoduls ist der Weg zum Ergebnis beim Vergleich einer LKW-Versicherung deutlich kürzer geworden!!!

Was noch ergänzend zu erwähnen ist, der Fahrzeugscheinscanner wird zukünftig auf allen Internetseiten der Firma VSC Assekuranz-Makler zu finden sein, wenn es um das Thema KFZ-Versicherungsvergleich geht!

