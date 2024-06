Jetzt schmuggeln schon Stewardessen Gold

Groß ist das Interesse an Gold. Eine Stewardess von Air India Express wurde nun beim Schmuggeln von Gold erwischt.

Beim Flug von Maskat, Oman zum Flughafen Kannur wurde die Air India Express-Flugbegleiterin mit einem Kilo Gold erwischt, immerhin rund 32 Unzen. Goldschmuggel nach Indien ist ein lohnendes Geschäft, auch wenn eine Verhaftung droht. Hohe Importzölle und die Nachfrage nach billigem Gold sind die Hintergründe. Schließlich ist Indien der zweitgrößte Goldverbraucher. Das meiste Gold, das nach Indien geschmuggelt wird, kommt aus Dubai. In letzter Zeit wurden auch der Oman und Singapur immer interessanter für die Gesetzesbrecher. 2021 wurde eine Stewardess der American Airlines festgenommen, die auf dem Weg von Argentinien nach Miami Gold, Bargeld und Schmuck schmuggelte.

Mit Gold kann nun mal gut verdient werden, illegal, aber auch legal. Die EZB-Chefin Christine Lagarde hat nun eine Zinssenkung um 25 Basispunkte verkündet. Und sinkende Zinsen gelten normalerweise als Vorteil für den Goldpreis. Gold sollte im Kaufmodus bleiben, wobei ein neues Bullensignal nicht schaden könnte. Jedenfalls dürfte auch der Kampf gegen die Inflation noch einige Zeit in Anspruch nehmen, was sich ebenfalls günstig für den Preis des Edelmetalls auswirken sollte. Anleger verkaufen dann lieber US-Dollar und decken sich mit Aktien, Anleihen und Gold ein.

Mehren sich die Zeichen für eine wirtschaftliche Abschwächung in den USA, dann sollte die US-Notenbank dieses Jahr mit einigen Zinssenkungen dagegen ansteuern. Auch wenn die US-Notenbank die erste Zinssenkung noch hinauszögert, so könnte es zu einem schnellen Rückgang der Zinssätze kommen. Jedenfalls hat der Goldpreis in letzter Zeit auch Stabilität gezeigt, sogar wenn der US-Dollar stark und die Anleiherenditen gestiegen sind. Da kommen Investments in Goldunternehmen ins Spiel.

Nicht zu verachten ist Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ -. Das Unternehmen besitzt in Idaho die größte ehemals produzierende Goldmine.

Auch auf früher produzierende Projekte konzentriert sich Osisko Development – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ -. Die Gesellschaft entwickelt ein Goldprojekt in Kanada, eines in den USA und eines in Mexiko.

