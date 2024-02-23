JustCRM setzt auf zentrale Multichannel-Steuerung für Onlinehändler

JustCRM bündelt Multichannel-E-Commerce zentral: Artikel, Lager, Rechnungen, OSS, Bankabgleich und Kommunikation für Wooommerce, eBay, Hood und künftig Amazon.

Mainz, 23.02.2026 – Die ERP-/CRM-Lösung JustCRM (www.justcrm.de) baut ihren Fokus auf die zentrale Steuerung von Multichannel-E-Commerce-Prozessen weiter aus. Ziel ist es, Onlinehändlern eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von Artikeldaten, Lagerbeständen, Abrechnung und Kundenkommunikation über mehrere Verkaufskanäle hinweg bereitzustellen.

Bereits heute unterstützt JustCRM die kanalübergreifende Artikelpflege für WooCommerce, eBay und Hood. Produktdaten werden zentral gepflegt und synchronisiert, während Lagerbestände in Echtzeit systemweit geführt werden. Dadurch lassen sich Überverkäufe vermeiden und Abläufe deutlich vereinfachen.

Auch die Rechnungsstellung erfolgt zentral innerhalb des Systems. Dabei werden OSS-Steuerregelungen für den EU-Versandhandel automatisch berücksichtigt und einheitlich umgesetzt. Steuerliche Anforderungen können so kanalübergreifend konsistent abgebildet werden.

Ein zusätzlicher Effizienzfaktor ist der automatische Bankabgleich. Zahlungseingänge – insbesondere bei Kauf auf Rechnung – werden systemseitig zugeordnet und verbucht. Dadurch lassen sich Zahlungsprozesse effizient steuern und Transaktionsgebühren externer Payment-Gateways reduzieren.

Die Integration von Amazon befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Artikelupdates sind bereits möglich. Der Zugriff auf Rechnungsdaten ist aktuell noch in Vorbereitung und soll in einem weiteren Entwicklungsschritt ergänzt werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Systemarchitektur ist die zentrale Kundenkommunikation. Neben der vollständigen E-Mail-Abwicklung unterstützt JustCRM auch Telefonie-Dokumentation, SMS-Integration sowie die Einbindung von WhatsApp in die Kommunikationsprozesse. WooCommerce kann das System als Mail-Gateway nutzen, Rechnungen für eBay-Kunden werden direkt aus dem CRM versendet, und auch manuelle Angebote sowie Rechnungen lassen sich im einheitlichen Erscheinungsbild erstellen. Sämtliche Kommunikationskanäle werden zentral dokumentiert und sind direkt mit Kunden- und Auftragsdaten verknüpft.

Ergänzend wird das Vorgängermodell „Billtano“ weiterhin als eigenständige App zur bisherigen Tarifstruktur angeboten. Kleinere Unternehmen oder Einzelanwender können damit starten und bei wachsendem Bedarf – beispielsweise wenn mehrere Mitarbeiter im System arbeiten sollen – auf JustCRM migrieren.

Die Multichannel-Strategie ist modular ausgelegt und auf die Anbindung weiterer Marktplätze und Vertriebskanäle vorbereitet. JustCRM positioniert sich damit als zentrale Steuerungsplattform für wachsende Onlinehandelsstrukturen, mit dem Ziel, technische Komplexität zu reduzieren und Prozesse nachhaltig zu bündeln.

Weitere Informationen:

www.justcrm.de

Pressekontakt:

Matthias Graffe

JustCRM

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JustAwesome Webdesign, Matthias Graffe

Herr Matthias Graffe

Berliner Straße 10

55131 Mainz

Deutschland

fon ..: 01636309404

web ..: https://www.justcrm.de

email : info@justcrm.eu

JustAwesome Webdesign ist eine Web- und Kreativagentur mit Sitz in Neuss und Mainz, die sich auf moderne digitale Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und begleitet Kunden von der Konzeption bis zur Umsetzung digitaler Projekte – von responsiven Websites über Online-Shops bis hin zu individuellen Software- und App-Entwicklungen.

