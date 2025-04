Kandima Maldives: Sommer 2025 mit „Star-Camp“, neuem „PlaySpace“ und Familienangeboten

Erlebe das einzigartige „Star-Camp“ im Kandima Maldives mit internationalen Stars, DJ-Workshops, Kart-Challenges und kreativen Kunst-Workshops – ein unvergessliches Erlebnis für alle!

Vom 7. Juli bis 7. September 2025 steigt im coolen Lifestyle-Resort Kandima Maldives ein mega „Sommer-Camp“ mit einem Line-up internationaler Top-Acts – von Musik über Motorsport bis hin zu Kunst und Kultur! Mit dabei Londons Star DJ Jaguar, Formel 2 Champion Théo Pourchaire und aus Indien dabei das „Craft India Collaborative“, die sich um die Sensibilisierung und Wertschätzung des aussterbenden indischen Kunsthandwerks bemüht.

Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2024 suchen immer mehr Reisende nach außergewöhnlichen Erlebnissen im Urlaub. 60 % der Deutschen bevorzugen Aktivitäten, bei denen sie mehr über die Kultur und das Leben vor Ort erfahren können, anstatt nur Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Besonders gefragt sind kreative Workshops, in denen neue Fähigkeiten erlernt und das Reiseziel auf eine einzigartige Weise erlebt werden kann. Das „Sommer-Camp“ 2025 greift genau diesen Trend auf: Exklusive DJ-Masterclasses, actionreiches Kartfahren und kreative Kunst-Workshops bieten für jedes Alter spannende Erlebnisse, bei denen Spaß und neue Erfahrungen im Mittelpunkt stehen.

Star DJ Jaguar gibt DJ-Workshop für Elektronische Musik und heiße Beats & mehr

Am 24. und 25. Juli bringt die britische DJ, Radiomoderatorin und Trendsetterin Jaguar mit heißen Beats die legendäre Breeze Bar des Kandima zum Kochen, und sie bietet exklusiven DJ-Workshop, eine Q&A-Session und natürlich ein unvergessliches DJ-Set bei einer Beachpartyunter dem Sternenhimmel der Malediven. Jaguar, eine der einflussreichsten Stimmen der elektronischen Musikszene, setzt sich mit ihrer BBC-Radio 1 Show und dem Future100-Projekt für junge Talente und neue Sounds ein. Beim „Sommer-Camp“ gewährt sie einen exklusiven Einblick in das DJ-Leben – von der Musikauswahl bis zur Kunst des Live-Auftritts.

Formel-2-Champion Théo Pourchaire lädt zur E-Go-Kart Challenge auf der Tropeninsel

Vom 1. bis 4. August erleben Gäste pure Renn-Action: Formel-2-Champion und zukünftiger Formel 1-Star Théo Pourchaire sorgt für Adrenalinkicks auf Kandimas brandneuer Profi-E-Go-Kart-Strecke „Fast Track“. Als jüngster Rennsieger der Formel 2 und 3 teilt er sein Wissen in interaktiven Workshops – von „Karting 101“ über Meet & Greets bis hin zur Zeitfahr-Challenge, bei der sich Gäste für ein spannendes Finalrennen qualifizieren können – Seite an Seite mit Théo selbst. Abseits der Strecke geht es kreativ weiter: In der „Kart Craft“-Session im KULA Art Studio gestalten die Gäste ihre eigenen Mini-Karts oder Helme. Das „koolste“ Design gewinnt einen exklusiven Preis.

Kunst & Kultur zum Mitmachen

Für kreative Köpfe bietet das Summer Camp vom 15. bis 31. August im KULA Art Studio vielfältige Kultur-Workshops statt. Craft India Collaborative und Paintheads laden dazu ein, traditionelle und moderne indische Kunsttechniken zu entdecken – von filigraner Handmalerei bis hin zu kunstvollem Textildesign.

Für kleine Künstler gibt es mit den Paintheads drei spannende Mitmach-Workshops: ein sensorisches Mal-Abenteuer, Tape-Art und eine bunte Collagen-Session. Entspannter geht es bei Garvi Kotaks 3D-Ton-Workshop zu, in dem mit Ton modelliert wird, was das kreative Herz begehrt.

Ein Sommer wie kein anderer

Kandima Maldives ist längst kein klassisches Malediven-Resort mehr – hier treffen Urlaub und Innovation aufeinander. Das „Sommer-Camp“ begeistert mit einer Mischung aus Lernen, Kreativität und Entertainment für alle Altersgruppen an einem der schönsten Orte der Welt. Und es kommt noch besser: Mit PlaySpace, dem neuen Entertainment-Hotspot des Resorts, eröffnet bald ein Ort voller Action – mit modernsten VR-Erlebnissen, Arcade-Games, einer Bowlingbahn und vielem mehr. Hier kommt garantiert die ganze Familie auf ihre Kosten. Ob DJ-Nachwuchs, Racing-Fans, Kunstliebhaber oder Kulturentdecker – beim „Sommer-Camp“ treffen Gäste auf echte Profis und erleben außergewöhnliche Momente in entspannter, inspirierender Atmosphäre.

Wer 5-Sterne-Komfort mit außergewöhnlichen Erlebnissen kombinieren möchte, kann sich jetzt schon sein Sky Studio sichern – bei Direktbuchung über Kandima bereits ab 174 EUR pro Nacht für zwei Personen inklusive Frühstück. Und das Beste: Kinder bis 12 Jahre übernachten und essen kostenlos.

Alle Infos zum Programm gibt es auf der Website unter „Sommer Camp“

Über Kandima Maldives

Das Kandima Maldives ist mehr als nur ein cooles Lifestyle-Resort – es ist ein Ort, an dem modernes Design, maledivische Traditionen und echte Gastfreundschaft zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen. Mit einer Länge von drei Kilometern und umgeben von einer großen natürlichen Lagune bietet das Kandima Maldives alles, was das Herz begehrt: von 270 traumhaften Studios und Villen bis hin zu außergewöhnlichen Aktivitäten, die für jeden Geschmack und jedes Alter etwas bereithalten. Die Insel liegt im atemberaubenden Dhaalu-Atoll, nur eine kurze Flug- und Bootsfahrt vom internationalen Flughafen Velana entfernt.

Unter dem Motto „Entfliehe dem Gewöhnlichen“ hebt das Kandima Maldives – das Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resort ist – den Status Quo der maledivischen Resorts auf ein neues Level. Nachhaltig, kreativ, mit einer tiefen, authentischen Seele und einem der besten Sportangebote auf den Malediven. Hier wird jeder Moment zu einem unvergesslichen Abenteuer, das die optimale Balance aus Entspannung und Erlebnis bietet. z B bei einer wohltuenden Massage im preisgekrönten esKape SPA, an den atemberaubenden Stränden oder beim Abtauchen im längsten Außenpool der Malediven. Egal, ob man Entspannung oder Wellness sucht, Zeit mit der Familie verbringen, einfach nur Sport treiben oder im türkisblauen Meer abtauchen will, das Kandima Maldives ist ein magischer Ort für jedes Alter und jeden Geschmack und bietet eine perfekte Balance aus Wellness, Sport und Privatsphäre.

Mit 10 Restaurants und Bars, dem modernen BURN Fitnessstudio, einer Kletterwand, Tennis- und Volleyballplätzen, dem Aquaholics Wassersport- und Tauchzentrum, oder dem Kula Art Studio bietet das Resort für jeden etwas und ist ideal für Familien, Paare, Freunde aber auch Hochzeitsreisende.

Quellen: Statista2024 Reisetrends2024

