Karora Resources unterzeichnet langfristigen Strombezugsvertrag und kündigt Plan zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 20% bis 2030 an

TORONTO, 16. Januar 2024 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) („Karora“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/ – freut sich, die Unterzeichnung eines langfristigen Stromabnahmevertrags („PPA“) bekannt zu geben, der einen entscheidenden ersten Schritt zur Erreichung des ursprünglichen Ziels darstellt, die Treibhausgasemissionen (Scope 1 & 2) bis 2030 um 20 % zu reduzieren, verglichen mit dem für 2024 prognostizierten Business-as-usual-Standard. Die Vereinbarung ist integraler Bestandteil der Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie („ESG“) von Karora, die im neuesten ESG-Bericht von Karora (2022) dargelegt wird, der jetzt veröffentlicht wurde und auf der Website des Unternehmens unter www.karoraresources.com/download/Karora-ESG-Report-2022.pdf zum Download bereitsteht.

Paul Andre Huet, Vorsitzender und CEO, kommentierte: „Die Veröffentlichung des zweiten ESG-Berichts von Karora hat sich etwas verzögert, da wir einen neuen Stromabnahmevertrag abgeschlossen haben. Der Bericht wird durch diesen langfristigen PPA für unseren Betrieb in Higginsville, einschließlich der erforderlichen Infrastruktur für die Stromverteilung, hervorgehoben. Dies ist ein spannender Schritt für uns, da der PPA die derzeitige Diesel-Stromerzeugung von 7 MW vor Ort als primäre Stromquelle für Higginsville ersetzen wird. Sobald die neue PPA im Jahr 2025 vollständig umgesetzt ist, erwarten wir bis 2030 eine erhebliche Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 11-13 %. Die erwartete Verringerung der Kohlenstoffemissionen entspricht etwa 40 % unserer ursprünglich angestrebten Verringerung der Scope-1- und -2-Emissionen um 20 % bis 2030, womit unsere Ziele in greifbare Nähe rücken.

Wir setzen uns weiterhin für die Umsetzung zusätzlicher Initiativen ein, um unser Ziel für 2030 zu erreichen, und evaluieren technologie- und effizienzbasierte Lösungen, um unsere Emissionen weiter zu senken. Außerdem prüfen wir die Nutzung zusätzlicher erneuerbarer Energien und die Umstellung auf andere Kraftstoffe, einschließlich des Potenzials für einen verstärkten Einsatz von Biodiesel.

Geleitet von unserer umfassenden ESG-Strategie, die wir 2021 entwickelt haben, haben wir kontinuierlich daran gearbeitet, die ESG-Integration in unsere Governance-Prozesse und Risikomanagement-Systeme zu verbessern. Ich glaube, dass die Schritte, die wir unternommen haben, um ESG-Faktoren formell in alles, was wir bei Karora tun, zu integrieren, uns zu einem viel stärkeren Unternehmen für alle unsere Stakeholder machen.

Weitere Einzelheiten zu unseren ESG-Bemühungen finden Sie in unserem ESG-Bericht 2022, der auf der Website von Karora verfügbar ist.“

ESG Performance Highlights aus dem letzten Bericht

– Erarbeitung neuer ESG-bezogener Richtlinien zur Verbesserung der Aufsicht:

o Politik der Trinkwasserbewirtschaftung

o Politik für das kulturelle Erbe

o Politik zur Einbeziehung von Interessengruppen

– Keine tödlichen Unfälle und keine Beinaheunfälle bei Mitarbeitern und Auftragnehmern.

– Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere absoluten Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen bis 2030 um 20 % zu senken, verglichen mit einer Prognose für 2024, die von einem Business-as-usual-Ansatz ausgeht. Wir haben einen ersten Plan zur Erreichung dieses Ziels aufgestellt, der sich auf die Umstellung auf sauberere Energiequellen konzentriert.

– Unsere Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen wurden das zweite Jahr in Folge durch den Kauf und die Stilllegung eines Portfolios von 95.000 Tonnen verifizierter Emissionsausgleichsgutschriften kompensiert.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Goldbetrieben in Westaustralien. Das Erz wird in zwei zentralen Anlagen verarbeitet: der Higginsville-Mühle mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa und der Lakewood-Mühle mit einer Kapazität von 1,0 Mtpa, die sich beide in der Nähe unserer Minenbetriebe befinden. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. Higginsville verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen im gesamten Betrieb zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR und am OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Zeitplans für den Abschluss der technischen Studien, der neuen Nickelexplorationsergebnisse bei Beta Hunt, des Zeitplans für die aktualisierte Ressourcenschätzung und der zusätzlichen Nickelproduktion bei Beta Hunt, der Produktionsprognose und des Potenzials der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville und des Goldprojekts Spargos.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Direktor, Investor Relations

T: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Karora Resources Inc.

Tim Hollaar

141 Adelaide Street West, Suite 1608

M5H 3L5 Toronto, ON

Kanada

email : thollaar@karoraresources.com

Pressekontakt:

Karora Resources Inc.

Tim Hollaar

141 Adelaide Street West, Suite 1608

M5H 3L5 Toronto, ON

email : thollaar@karoraresources.com

