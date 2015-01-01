Kartenzahlung 2026: Was Händler jetzt wirklich wissen und umsetzen müssen

Kommt die Kartenzahlungspflicht? Der aktuelle Stand zeigt: Noch keine klare Pflicht – aber steigender Druck. Was Händler jetzt konkret beachten und vorbereiten sollten.

Die Diskussion um eine Kartenzahlungspflicht in 2026 sorgt im Handel für Unsicherheit – doch der aktuelle Stand ist klarer als viele Schlagzeilen vermuten lassen. Eine vollständig ausgearbeitete gesetzliche Pflicht existiert derzeit in Deutschland noch nicht. Politisch vorgesehen ist, dass Verbraucher künftig sowohl bar als auch digital zahlen können. Die konkrete rechtliche Ausgestaltung bleibt jedoch offen.

Für Händler bedeutet das: Eine sachliche Einordnung ist gefragt. Denn unabhängig von gesetzlichen Vorgaben hat sich das Zahlungsverhalten bereits deutlich verändert. Schon heute werden über 60 Prozent der Umsätze im stationären Einzelhandel per Karte erzielt. Gleichzeitig erwarten Kunden zunehmend flexible Zahlungsoptionen – fehlende Kartenzahlung führt häufig zu Kaufabbrüchen und Umsatzeinbußen.

Besonders betroffen sind Branchen mit hoher Kundenfrequenz und spontanen Kaufentscheidungen, etwa Gastronomie, Bäckereien, Kioske oder mobile Dienstleister. Gerade hier beeinflusst die Zahlungsart Geschwindigkeit, Servicequalität und Kundenzufriedenheit unmittelbar.

Die entscheidende Frage ist daher nicht ob, sondern wann sich Kartenzahlung in den eigenen Betrieb eingliedern lässt. Faktoren wie Laufkundschaft, Stoßzeiten, Bonhöhe oder Zielgruppe beeinflussen dies. Moderne Lösungen – von stationären Terminals bis zu mobilen Geräten oder SoftPOS – ermöglichen dabei eine flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzorte.

Wichtig ist eine strukturierte Vorbereitung: Analyse der Zahlungsprozesse, Test im Betrieb, Schulung der Mitarbeiter sowie Support bei technischen Ausfällen.

Letztendlich ist der Handlungsdruck auch ohne gesetzliche Pflicht real. Wer jetzt in passende Lösungen und klare Prozesse investiert, sichert nicht nur rechtliche Zukunftsfähigkeit, sondern verbessert unmittelbar Service, Effizienz und Umsatzpotenzial.

Weitere Informationen, passende Terminallösungen und vieles mehr finden Sie im Ratgeber von REA Card: Kartenzahlungspflicht 2026 in Deutschland: Was Händler wissen müssen – REA Card

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