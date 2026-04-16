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IDCRAFT 3DTag – 3D-gedruckte RFID Transponder / Tags für individuelle Industrieanwendungen
Der RFID-Distributor IDCRAFT erweitert sein Hardware-Portfolio um den 3DTag – einen
3D-gedruckten RFID-Transponder, der sowohl in UHF | RAIN als auch in HF | NFC
verfügbar ist.
Neuhofen in der Pfalz, 16. April 2026 – Der RFID-Distributor IDCRAFT erweitert sein Hardware-Portfolio um den 3DTag – einen 3D-gedruckten RFID-Transponder, der sowohl in UHF | RAIN als auch in HF | NFC verfügbar ist. Die Lösung richtet sich gezielt an Projekte, bei denen standardisierte Transponder an ihre Grenzen stoßen: individuelle Bauformen, spezielle Befestigungen oder kleine bis mittlere Stückzahlen, die eine klassische Spritzgussfertigung unwirtschaftlich machen.
Inhouse-Fertigung mit FDM-3D-Druck
Technisch setzt IDCRAFT beim 3DTag auf das FDM-3D-Druckverfahren (Fused Deposition Modeling). Dabei wird Kunststoff-Filament erhitzt und Schicht für Schicht verarbeitet. An einem definierten Punkt im Druckprozess wird das RFID-Inlay – bestehend aus Chip und Antenne – in das Gehäuse eingelegt und im weiteren Druckverlauf vollständig versiegelt. Das Ergebnis ist ein robuster, geschlossener RFID-Transponder, der unmittelbar einsatzbereit ist.
Der entscheidende Vorteil gegenüber klassischen Fertigungsverfahren: Es werden keine teuren Spritzgusswerkzeuge benötigt. Dadurch lassen sich auch Prototypen, Musterläufe und Kleinserien wirtschaftlich realisieren. Die aktuelle Produktionskapazität liegt bei rund 200 Transpondern pro Tag je Drucker bei einem Standardprodukt.
„Viele Projekte erfordern spezielle Bauformen oder Anpassungen, die mit klassischen Transpondern nur schwer umzusetzen sind. Mit dem 3D-Druck können wir deutlich schneller und flexibler auf solche Anforderungen reagieren – ohne Werkzeugkosten und mit kurzen Lieferzeiten“, erklärt Patrick Kochendörfer, Geschäftsführer der IDCRAFT GmbH.
Unterstützte Frequenzen und Chips
Der 3DTag unterstützt beide relevanten RFID-Frequenzbereiche und kann mit den gängigen Industriestandards betrieben werden. Im UHF | RAIN-Bereich (860-960 MHz, EPC Gen2 / ISO 18000-63) kommen Standardchips wie NXP UCODE 9 und Alien Higgs 10 zum Einsatz – ideal für Asset Tracking, Logistik, Werkzeugverwaltung und Behältermanagement. Für HF | NFC-Anwendungen (13,56 MHz, ISO 14443 / ISO 15693) stehen NXP ICODE SLIX und NTAG213 als Standardchips zur Verfügung – passend für Zutrittskontrolle, Maschinenkennzeichnung, Wartungsdokumentation und Smartphone-Interaktion. Weitere Chiptypen können projektbezogen integriert werden. IDCRAFT berät Kunden bei der Auswahl des passenden Chips und des optimalen Inlays für die jeweilige Anwendung.
Der 3DTag ist sowohl als Standardgehäuse für gängige Anwendungen als auch in kundenspezifischen Formfaktoren verfügbar, die nach Kundenspezifikation oder auf Basis bereitgestellter 3D-Druckdateien gefertigt werden. Alle Varianten sind als Off-Metal- und On-Metal-Ausführung erhältlich.
Materialien für unterschiedliche Einsatzumgebungen
Bei den Materialien setzt IDCRAFT aktuell auf PLA für Innenanwendungen sowie ABS für Outdoor- und Industrieumgebungen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an der Integration von Hochleistungsmaterialien, die Temperaturen von bis zu 200 °C standhalten. Für die Montage sind integrierte Befestigungslösungen wie M5-Gewinde oder Kabelbinderösen vorgesehen, die direkt in das Gehäusedesign aufgenommen werden können.
Individuelle Kennzeichnung und Personalisierung
Jeder 3DTag kann individuell gekennzeichnet werden – sowohl physisch als auch elektronisch. Seriennummern, Barcodes, QR-Codes oder Firmenlogos werden per Lasergravur oder mittels robuster Etiketten aufgebracht. Auf Chipseite erfolgt die Codierung mit EPC-Daten, UID oder anwendungsspezifischen User-Memory-Inhalten. Jeder 3DTag wird vollständig codiert und einsatzbereit ausgeliefert.
Typische Einsatzbereiche
Der 3DTag adressiert insbesondere Anwendungen in industriellen Anlagen mit Sonderbauformen für Maschinen, Werkzeuge und Produktionsmittel, das Asset Tracking wertvoller Betriebsmittel mit On-Metal-Performance sowie die Logistik mit individuellen Transponderlösungen für Mehrwegbehälter und Transportmittel. Ebenso eignet sich der 3DTag für Prototyping und Pilotprojekte, bei denen wirtschaftliche Kleinserien ohne Werkzeugkosten einen schnellen Projektstart ermöglichen.
Gesamtpaket aus 3D-Druck und RFID-Expertise
Der Mehrwert des 3DTag liegt im Komplettservice: IDCRAFT übernimmt das Transponder-Design, die Auswahl des passenden Inlays, den 3D-Druck, die Reichweitentests sowie die Codierung und Personalisierung des fertigen RFID-Tags – alles aus einer Hand. Als spezialisierter RFID- und NFC-Distributor bringt IDCRAFT die technische Tiefe mit, die Projekte mit Sonderanforderungen benötigen.
„Unser Vorteil liegt darin, dass wir nicht nur den Druck anbieten. Wir designen Transponder, wählen passende Inlays aus, testen die Tags und codieren oder personalisieren sie anschließend – das macht den Unterschied gegenüber einem reinen 3D-Druck-Dienstleister aus“, so Patrick Kochendörfer abschließend.
Über IDCRAFT GmbH:
Als RFID- und NFC-Spezialist unterstützt IDCRAFT Unternehmen bei der Auswahl der richtigen Hardware, der besten Softwarepartner und bei der Projektumsetzung. IDCRAFT positioniert sich als Value Added Distributor und bietet umfassende Beratung von der Technologieauswahl bis zur Integration. Das Hardware-Portfolio umfasst RFID-Lesegeräte, Reader-Module, Handheld Reader, RFID-Transponder und individuelle 3D-gedruckte Lösungen. Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung steht IDCRAFT für individuelle Beratung, ein breites Produktportfolio etablierter Hersteller und maßgeschneiderte Lösungen inklusive Inhouse-Fertigung.
Pressekontakt:
Patrick Kochendörfer
Gründer & Geschäftsführer
IDCRAFT GmbH
Siemensstrasse 5b
67141 Neuhofen, Germany
Telefon: +49 6236 4494 685
E-Mail: info@idcraft.com
Web: www.idcraft.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
IDCRAFT GmbH
Herr Patrick Kochendörfer
Siemensstraße 5b
67141 Neuhofen
Deutschland
fon ..: 062364494685
web ..: https://idcraft.com
email : marketing@idcraft.de
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Patrick Kochendörfer
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