KI macht Google zur „Antwortmaschine“: Warum Unternehmen jetzt auf GEO setzen müssen

KI verwandelt Suchmaschinen in Antwortmaschinen, die direkte Antworten liefern, statt nur Links aufzulisten. Simon Kräling, SEO-Freelancer, warnt: „Wer jetzt nicht umsteuert, verliert den Anschluss.“

Winterberg, 02.01.2026 – Während viele Unternehmen noch an ihrer klassischen SEO-Strategie feilen, haben sich die Spielregeln im Hintergrund bereits grundlegend geändert. „Wir erleben den Wandel von der Suchmaschine zur Antwortmaschine“, erklärt Simon Kräling, SEO-Freelancer und Inhaber der SICHTBAR SEO Agentur.

Das Ende der Keyword-Wüsten

Der Grund für diesen Umbruch liegt im veränderten Nutzerverhalten. Anstatt simpler Schlagworte wie „Gartenbau Sauerland“ werden heute komplexe Fragestellungen in das Suchfeld eingegeben oder per Sprachsteuerung diktiert. „Nutzer erwarten heute eine fundierte Empfehlung, ähnlich wie von einem menschlichen Berater“, so Kräling. Die Konsequenz: Die Künstliche Intelligenz (KI) von Google und Co. versteht den Kontext und liefert eine fertig formulierte Antwort direkt auf der Ergebnisseite. Der Klick auf eine Unternehmenswebseite entfällt in vielen Fällen.

Qualität schlägt Quantität

Für Webseitenbetreiber bedeutet dies zunächst einen Rückgang der reinen Besucherzahlen, da einfache Informationsanfragen direkt von der KI abgefangen werden. Doch Simon Kräling sieht darin auch eine Chance: „Der Traffic, der wegfällt, hatte meist ohnehin keine Kaufabsicht. Die Besucher, die jetzt noch auf die Seite kommen, suchen tiefgehende Lösungen und wollen kaufen.“

Um diese wertvolle Zielgruppe zu überzeugen, müssen Webseiten jedoch umgestaltet, digitale Strategien angepasst werden: Weg von oberflächlichen Werbetexten, hin zu echter Fachexpertise, Problemlösung und externer Validierung: Klassische Suchmaschinenoptimierung ergänzt durch GEO (Generative Engine Optimisation) für mehr Sichtbarkeit in KI-Suchsystemen.

Vertrauen als neuer Ranking-Faktor

Eine besondere Herausforderung sieht der Experte in der Art, wie KI-Systeme Informationen prüfen. „Es reicht nicht aus, auf der eigenen Homepage zu behaupten, der Beste zu sein“, betont Kräling. „Die KI validiert diese Aussagen, indem sie das restliche Internet nach Bestätigung durchsucht.“ Positive Kundenbewertungen, Einträge in Branchenverzeichnissen und lokale Erwähnungen werden so zum Zünglein an der Waage. Fehlen diese externen Vertrauenssignale, werden Unternehmen in wettbewerbsstarken Nischen von der KI ignoriert.

Handlungsempfehlungen

Damit die Wertschöpfung auch weiterhin bei den lokalen Betrieben bleibt, rät Simon Kräling zu einer Strategie-Anpassung in drei Schritten:

Antworten liefern: Inhalte sollten echte Fragen der potenziellen Kunden adressieren und fundiert und eindeutig in klarer Sprache beantworten.

Reputation ist King: Aktives Reputationsmanagement durch das Sammeln von Bewertungen ist Pflicht. Sorgen Sie dafür, dass andere über Sie sprechen.

Datenhygiene: Unternehmensdaten müssen im gesamten Netz einheitlich sein, um als glaubwürdige Quelle zu gelten.

„Exzellenz braucht Sichtbarkeit. Sich auf die neue KI-Suche einzustellen, ist für Unternehmen keine Option mehr, sondern Pflicht, um im digitalen Wettbewerb nicht den Anschluss zu verlieren“, resümiert Simon Kräling.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SICHTBAR SEO Agentur

Herr Simon Kräling

Schanzenstraße 28

59955 Winterberrg

Deutschland

fon ..: +49 1520 654 29 96

web ..: https://www.sichtbar-online.com

email : simon.kraeling@sichtbar-online.com

Simon Kräling ist Gründer von SICHTBAR SEO und Experte für digitale Sichtbarkeit in Winterberg. Was vor über 20 Jahren im „Web 1.0“ begann, ist heute eine spezialisierte Beratung für Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die neue KI-Suche (GEO). Nach langjähriger Tätigkeit als Inhouse-Marketer für multinationale Konzerne erfolgte 2020 der Schritt in die Selbstständigkeit. Heute nutzt der „überzeugte Google-Fan“ seine Erfahrung, um lokale Unternehmen im Sauerland wettbewerbsfähig zu halten. Sein Anspruch: Datengetriebene Strategien, die Webseiten nicht nur auf die erste Seite, sondern direkt in die Antworten der KI bringen.

