KI verändert IT-Rollen stärker als Stellenanzeigen zeigen

Neue Arbeitsmarktdaten zeigen: Unternehmen suchen mehr KI-Kompetenz, beschreiben aber oft noch zu unklar, welche Fähigkeiten tatsächlich gebraucht werden.

Wien, 21. Juli 2026

Künstliche Intelligenz ist im deutschen Arbeitsmarkt angekommen, doch in vielen Stellenprofilen bleibt unklar, welche konkreten Kompetenzen Unternehmen wirklich benötigen. Darauf weist indivHR mit Blick auf aktuelle Arbeitsmarktdaten hin. Eine PwC-Auswertung zeigt, dass der Anteil KI-bezogener Stellenanzeigen in Deutschland 2025 auf 1,3 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig bleibt der Zusammenhang zwischen KI-Exponierung und messbarem Skill-Wandel in Deutschland sehr schwach.

Für Unternehmen entsteht damit eine praktische Recruiting-Frage: reicht es, KI als Anforderung in Stellenanzeigen aufzunehmen, oder müssen Rollen grundsätzlicher neu beschrieben werden? Aus Sicht von indivHR liegt genau hier eine der zentralen Herausforderungen im IT-Recruiting. KI verändert Aufgaben, Schnittstellen und Erwartungshaltungen, aber nicht jede Rolle wird dadurch automatisch zu einer KI-Rolle.

Auch der Bitkom-Studienbericht zum IT-Arbeitsmarkt beschreibt eine angespannte Lage, in der Unternehmen um knappe IT-Talente konkurrieren und neue technologische Anforderungen Rollenprofile verändern. Besonders betroffen sind Bereiche, in denen technische Tiefe, Systemverständnis und praktische Umsetzung zusammenkommen: Cloud, DevOps, Cybersecurity, Data, SAP, Microsoft/.NET und IT-Führung.

Für Recruiting-Teams bedeutet das: Jobtitel und Schlagworte reichen immer seltener aus. Entscheidend wird, ob die Verantwortung einer Rolle sauber geklärt ist. Geht es um KI-Nutzung in bestehenden Fachprozessen, um Integration in IT-Systeme, um Governance, Automatisierung, Datenqualität oder tatsächliche Entwicklung von KI-Lösungen? Diese Unterscheidung entscheidet darüber, welche Kandidat:innen überhaupt passend sind und wie realistisch eine Suche im Markt ist.

„KI macht IT-Rollen nicht automatisch klarer. Im Gegenteil: Viele Profile werden anspruchsvoller, weil Unternehmen neue Erwartungen in bestehende Rollen hineinlegen. Gute Suche beginnt deshalb nicht mit mehr Keywords, sondern mit der Frage, welche Verantwortung eine Person tatsächlich übernehmen soll“, sagt Ilka Zeiner, Geschäftsführerin von indivHR.

Gerade bei schwer besetzbaren IT-Fach- und Führungsrollen wird damit die Rollenklärung vor der Direktansprache wichtiger. Active Sourcing kann nur dann wirksam sein, wenn aus Anforderungen belastbare Suchsignale werden: Technologien, Projekterfahrung, Systemkontext, Seniorität, Zielunternehmen und alternative Rollenbezeichnungen. Sonst entsteht zwar Aktivität im Recruiting, aber keine bessere Passung.

Eine weiterführende Einordnung findet sich hier: https://indivhr.com/active-sourcing-magazin/active-sourcing-methoden-ein-ueberblick/

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indiv HR GmbH

Frau Ilka Zeiner

Ballgasse 4/10

1010 Wien

Österreich

fon ..: +498962826175

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email : kontakt@indivhr.com

indivHR ist eine spezialisierte IT-Personalberatung für Deutschland und Österreich. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Besetzung von IT-Fach- und Führungsrollen, insbesondere in den Bereichen SAP, Cloud, DevOps, Microsoft/.NET, IT-Consulting und Executive Search. Der Fokus liegt auf strukturierter Direktansprache, Active Sourcing, technischer Rollenklärung und qualifizierter Vorauswahl.

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