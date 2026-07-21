  • KI verändert IT-Rollen stärker als Stellenanzeigen zeigen

    Neue Arbeitsmarktdaten zeigen: Unternehmen suchen mehr KI-Kompetenz, beschreiben aber oft noch zu unklar, welche Fähigkeiten tatsächlich gebraucht werden.

    BildWien, 21. Juli 2026

    Künstliche Intelligenz ist im deutschen Arbeitsmarkt angekommen, doch in vielen Stellenprofilen bleibt unklar, welche konkreten Kompetenzen Unternehmen wirklich benötigen. Darauf weist indivHR mit Blick auf aktuelle Arbeitsmarktdaten hin. Eine PwC-Auswertung zeigt, dass der Anteil KI-bezogener Stellenanzeigen in Deutschland 2025 auf 1,3 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig bleibt der Zusammenhang zwischen KI-Exponierung und messbarem Skill-Wandel in Deutschland sehr schwach.

    Für Unternehmen entsteht damit eine praktische Recruiting-Frage: reicht es, KI als Anforderung in Stellenanzeigen aufzunehmen, oder müssen Rollen grundsätzlicher neu beschrieben werden? Aus Sicht von indivHR liegt genau hier eine der zentralen Herausforderungen im IT-Recruiting. KI verändert Aufgaben, Schnittstellen und Erwartungshaltungen, aber nicht jede Rolle wird dadurch automatisch zu einer KI-Rolle.

    Auch der Bitkom-Studienbericht zum IT-Arbeitsmarkt beschreibt eine angespannte Lage, in der Unternehmen um knappe IT-Talente konkurrieren und neue technologische Anforderungen Rollenprofile verändern. Besonders betroffen sind Bereiche, in denen technische Tiefe, Systemverständnis und praktische Umsetzung zusammenkommen: Cloud, DevOps, Cybersecurity, Data, SAP, Microsoft/.NET und IT-Führung.

    Für Recruiting-Teams bedeutet das: Jobtitel und Schlagworte reichen immer seltener aus. Entscheidend wird, ob die Verantwortung einer Rolle sauber geklärt ist. Geht es um KI-Nutzung in bestehenden Fachprozessen, um Integration in IT-Systeme, um Governance, Automatisierung, Datenqualität oder tatsächliche Entwicklung von KI-Lösungen? Diese Unterscheidung entscheidet darüber, welche Kandidat:innen überhaupt passend sind und wie realistisch eine Suche im Markt ist.

    „KI macht IT-Rollen nicht automatisch klarer. Im Gegenteil: Viele Profile werden anspruchsvoller, weil Unternehmen neue Erwartungen in bestehende Rollen hineinlegen. Gute Suche beginnt deshalb nicht mit mehr Keywords, sondern mit der Frage, welche Verantwortung eine Person tatsächlich übernehmen soll“, sagt Ilka Zeiner, Geschäftsführerin von indivHR.

    Gerade bei schwer besetzbaren IT-Fach- und Führungsrollen wird damit die Rollenklärung vor der Direktansprache wichtiger. Active Sourcing kann nur dann wirksam sein, wenn aus Anforderungen belastbare Suchsignale werden: Technologien, Projekterfahrung, Systemkontext, Seniorität, Zielunternehmen und alternative Rollenbezeichnungen. Sonst entsteht zwar Aktivität im Recruiting, aber keine bessere Passung.

    Eine weiterführende Einordnung findet sich hier: https://indivhr.com/active-sourcing-magazin/active-sourcing-methoden-ein-ueberblick/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    indiv HR GmbH
    Frau Ilka Zeiner
    Ballgasse 4/10
    1010 Wien
    Österreich

    fon ..: +498962826175
    web ..: https://indivhr.com
    email : kontakt@indivhr.com

    indivHR ist eine spezialisierte IT-Personalberatung für Deutschland und Österreich. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Besetzung von IT-Fach- und Führungsrollen, insbesondere in den Bereichen SAP, Cloud, DevOps, Microsoft/.NET, IT-Consulting und Executive Search. Der Fokus liegt auf strukturierter Direktansprache, Active Sourcing, technischer Rollenklärung und qualifizierter Vorauswahl.

    Pressekontakt:

    indiv HR GmbH
    Frau Ilka Zeiner
    Ballgasse 4/10
    1010 Wien

    fon ..: +498962826175
    email : kontakt@indivhr.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. indivHR: Kritische IT-Rollen werden für interne Recruiting-Teams zur Belastungsprobe
      Die spezialisierte IT-Personalberatung unterstützt Unternehmen in Deutschland und Österreich bei schwer besetzbaren IT-Fach- und Führungsrollen, wenn klassische Recruiting-Wege nicht mehr ausreichen....

    2. Weibliche Stellenanzeigen gegen Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt
      Searchtalent is female: Ab dem 1. September rückt Searchtalent mit weiblichen Stellenanzeigen die Benachteiligung von Frauen im Arbeitsalltag in den Fokus....

    3. Warum viele Stellenanzeigen heute ins Leere laufen
      Viele qualifizierte Fach- und Führungskräfte suchen heute nicht aktiv nach Jobs. Genau hier setzt HARD SKILL mit gezielter Direktansprache statt klassischer Stellenanzeigen an....

    4. MST Consulting: Schluss mit teuren Stellenanzeigen: So funktioniert Social Recruiting für Handwerksbetriebe.
      Klassische Stellenanzeigen funktionieren im Handwerk immer seltener. Social Recruiting zeigt, wie Betriebe heute gezielt Fachkräfte erreichen, Kosten senken und offene Stellen schneller besetzen....

    5. Kostenlose Stellenanzeigen im Jobportal JOBKNIGHT schalten
      Ein neues deutschlandweites Jobportal revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen und Kandidaten zusammenfinden....

    6. Gratis Stellenanzeigen auf Arbeitsamt.info veröffentlichen
      Arbeitsamt.info versteht sich als unabhängiges Informationsportal im Internet und hält umfassende Informationen rund um Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche und Qualifizierungen bereit....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.