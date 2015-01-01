Versipedia erleichtert die lokale Suche nach Versicherungsexperten

Die digitale Plattform Versipedia verbindet Verbraucher mit passenden Versicherungsexperten und macht Spezialisierungen, Standorte und Beratungsangebote transparenter.

Wer in Deutschland einen passenden Versicherungsexperten sucht, beginnt die Recherche heute häufig im Internet. Dabei genügt es vielen Verbrauchern nicht, lediglich eine lange Liste von Versicherungsvermittlern zu erhalten. Sie möchten wissen, welcher Experte in ihrer Region tätig ist, welche Versicherungsthemen er betreut und ob seine Erfahrung zur persönlichen Situation passt.

Die digitale Plattform Versipedia unterstützt Verbraucher bei dieser Suche. Auf der Plattform können Versicherungsexperten anhand ihres Standorts, ihrer Spezialisierungen und weiterer Profilinformationen gefunden und direkt kontaktiert werden.

Damit schafft Versipedia eine Verbindung zwischen der klassischen regionalen Versicherungsberatung und der modernen digitalen Suche.

Lokale Suche wird für Verbraucher wichtiger

Viele Versicherungsfragen erfordern eine individuelle Einschätzung. Das gilt beispielsweise für die private Krankenversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung, die Altersvorsorge oder die Absicherung eines Unternehmens.

Bei der Suche verwenden Verbraucher deshalb häufig konkrete Kombinationen aus Versicherungsthema und Standort. Typische Suchanfragen sind beispielsweise:

Versicherungsmakler in Berlin

Experte für private Krankenversicherung in Hamburg

Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung in München

Gewerbeversicherung für Unternehmen in Köln

Versicherungsberatung für Familien in Frankfurt

Versicherungsexperte in Nordrhein-Westfalen

Versipedia strukturiert diese Suche und ermöglicht es Nutzern, geeignete Ansprechpartner nach fachlichen und regionalen Kriterien zu entdecken.

Passende Spezialisierung statt allgemeiner Beratung

Nicht jeder Versicherungsexperte beschäftigt sich gleichermaßen intensiv mit allen Versicherungsarten. Manche Vermittler konzentrieren sich auf private Krankenversicherungen, andere auf betriebliche Altersvorsorge, Gewerbeversicherungen, Immobilienbesitzer oder bestimmte Berufsgruppen.

Auf Versipedia können solche Spezialisierungen sichtbar dargestellt werden. Dadurch erhalten Verbraucher bereits vor der ersten Kontaktaufnahme einen besseren Überblick darüber, ob ein Experte zum eigenen Anliegen passt.

Zu den dargestellten Themenbereichen gehören unter anderem:

private und gesetzliche Krankenversicherung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Altersvorsorge und Rentenversicherung

betriebliche Altersvorsorge

private Haftpflichtversicherung

Rechtsschutzversicherung

Hausrat- und Wohngebäudeversicherung

Kfz-Versicherung

Tierkrankenversicherung

Gewerbeversicherung

Cyberversicherung

Neben dem Versicherungsthema können je nach Profil auch Beratungssprachen, Zielgruppen, Kontaktdaten, Unternehmensinformationen und externe Online-Auftritte angezeigt werden.

Vollständige Profile schaffen mehr Transparenz

Bei der Auswahl eines Versicherungsexperten spielt Vertrauen eine zentrale Rolle. Verbraucher möchten nachvollziehen können, mit wem sie Kontakt aufnehmen und welche fachlichen Schwerpunkte die jeweilige Person besitzt.

Ein vollständiges Profil kann unter anderem Informationen über den Standort, die berufliche Tätigkeit, Spezialisierungen, Kontaktmöglichkeiten und vorhandene Kundenbewertungen enthalten.

Versipedia soll dabei keine individuelle Versicherungsberatung ersetzen. Die Plattform dient als digitales Expertenverzeichnis und unterstützt Verbraucher bei der Suche nach einem geeigneten Ansprechpartner.

Die anschließende Beratung und eine mögliche Versicherungsvermittlung erfolgen direkt zwischen dem Verbraucher und dem ausgewählten Versicherungsexperten.

Kostenlose Registrierung für Versicherungsexperten

Versicherungsexperten können sich kostenlos auf Versipedia registrieren und ein Basisprofil erstellen. Dazu können grundlegende Kontaktdaten, der Standort, eine Spezialisierung und ein Profilbild hinterlegt werden.

Die kostenlose Registrierung verpflichtet nicht zum Abschluss eines kostenpflichtigen Pakets. Experten, die zusätzliche Spezialisierungen, ausführlichere Profilinhalte oder weitere Funktionen nutzen möchten, können sich freiwillig für ein erweitertes Paket entscheiden.

„Verbraucher suchen häufig nicht irgendeinen Versicherungsvermittler, sondern einen Ansprechpartner, der ihr konkretes Thema versteht und möglichst auch regional erreichbar ist. Versipedia soll diese Suche strukturierter, transparenter und einfacher machen“, erklärt Volodymyr Snihovyi, Gründer von Versipedia.

Informationsangebot rund um Versicherungen

Zusätzlich zum Expertenverzeichnis veröffentlicht Versipedia verständliche Beiträge über Versicherungen, Vorsorge und finanzielle Absicherung.

Die Inhalte beschäftigen sich beispielsweise mit der Frage, welche Versicherungen in unterschiedlichen Lebenssituationen sinnvoll sein können, wie sich Versicherungsarten unterscheiden und worauf Verbraucher bei der Auswahl eines Experten achten sollten.

Das Informationsangebot dient der allgemeinen Orientierung und ersetzt keine individuelle Prüfung des persönlichen Versicherungsbedarfs.

Weiterentwicklung der digitalen Plattform

Versipedia wurde 2026 gestartet und wird kontinuierlich ausgebaut. Geplant sind weitere Suchfilter, zusätzliche Spezialisierungen, neue Profilfunktionen und weitere Inhalte für Verbraucher und Versicherungsexperten.

Das langfristige Ziel besteht darin, eine zentrale digitale Anlaufstelle für die Suche nach Versicherungsexperten in Deutschland aufzubauen.

Weitere Informationen zur Plattform finden Verbraucher unter Versipedia.de.

Versicherungsexperten können sich auf Versipedia kostenlos registrieren und ein eigenes Basisprofil erstellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Versipedia

Herr Volodymyr Snihovyi

Danziger Straße 9

57223 Kreuztal

Deutschland

fon ..: +4915213272876

web ..: https://versipedia.de/

email : info@versipedia.de

Versipedia ist eine digitale Plattform für die Suche nach Versicherungsexperten in Deutschland. Verbraucher können Experten nach Standort, Versicherungsthema, Spezialisierung und Beratungssprache finden und direkt kontaktieren. Die Plattform verkauft keine Versicherungsverträge und bietet selbst keine individuelle Versicherungsberatung an.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Versipedia

Herr Volodymyr Snihovyi

Danziger Straße 9

57223 Kreuztal

fon ..: +4915213272876

web ..: https://versipedia.de/

email : info@versipedia.de

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