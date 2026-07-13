  • Versipedia startet digitales Verzeichnis für Versicherungsexperten in Deutschland

    Die Plattform bündelt mehr als 5.100 Expertenprofile und erleichtert die regionale Suche nach Fachgebiet und Beratungssprache – kostenlos und ohne Vertragsvermittlung.

    BildKreuztal, 13. Juli 2026. Mit Versipedia steht Verbrauchern in Deutschland ein neues digitales Branchenverzeichnis für Versicherungsvermittler, Versicherungsberater und Agenturen zur Verfügung. Das Angebot umfasst derzeit mehr als 5.100 Expertenprofile in über 1.700 Städten und zahlreiche Versicherungskategorien.

    Nutzer können auf Versipedia nach Stadt oder Postleitzahl, Versicherungssparte und Beratungssprache suchen. Die Profile stellen unter anderem Kontaktdaten, Spezialisierungen und Kundenbewertungen übersichtlich dar. Verbraucher entscheiden selbst, wen sie kontaktieren möchten. Die Suche, die Profilansicht und die direkte Kontaktaufnahme sind für sie kostenlos und unverbindlich.

    Versipedia ist kein Versicherungsunternehmen, kein Versicherungsmakler und kein Versicherungsvermittler. Die Plattform verkauft oder vermittelt keine Versicherungsverträge und gibt keine individuellen Produktempfehlungen ab. Beratung und mögliche Vertragsabschlüsse erfolgen ausschließlich zwischen dem Verbraucher und dem ausgewählten Experten.

    Bestätigte Profile werden vom jeweiligen Profilinhaber übernommen und nach einer Plausibilitätsprüfung gekennzeichnet. Nicht bestätigte Basisprofile können aus öffentlich zugänglichen beruflichen Quellen stammen und sind entsprechend ausgewiesen. Gelistete Fachleute können ihre Angaben kostenlos übernehmen, berichtigen oder vollständig löschen lassen.

    „Viele qualifizierte Versicherungsexperten sind regional nur schwer auffindbar. Gleichzeitig wünschen sich Verbraucher bei wichtigen Versicherungsthemen häufig einen persönlichen Ansprechpartner. Versipedia soll beide Seiten transparent und ohne eigene Vermittlerrolle zusammenbringen“, erklärt Gründer und Betreiber Volodymyr Snihovyi.

    Neben der Expertensuche veröffentlicht Versipedia verständliche Ratgeber, ein Versicherungslexikon und eigene Auswertungen zum deutschen Vermittlermarkt. Redaktionen können Daten nach Region, Versicherungssparte oder Beratungssprache anfragen. Informationen, Bildmaterial und frei zitierbare Auswertungen finden Journalisten im Pressebereich von Versipedia.

    Über Versipedia

    Versipedia ist ein neutrales digitales Branchenverzeichnis für Versicherungsvermittler, Versicherungsberater und Agenturen in Deutschland. Die Plattform wurde von Volodymyr Snihovyi gegründet und wird von TrendPlus Marketing & Webentwicklung betrieben. Ziel ist es, die regionale Suche nach passenden Ansprechpartnern im Versicherungsbereich einfacher und transparenter zu gestalten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Versipedia
    Herr Volodymyr Snihovyi
    Danziger Straße 9
    57223 Kreuztal
    Deutschland

    fon ..: 015213272876
    web ..: https://versipedia.de
    email : info@versipedia.de

    Versipedia ist ein neutrales digitales Branchenverzeichnis für Versicherungsvermittler, Versicherungsberater und Agenturen in Deutschland. Verbraucher können nach Ort, Versicherungssparte und Beratungssprache suchen, Profile vergleichen und ausgewählte Ansprechpartner direkt kontaktieren. Versipedia vermittelt keine Versicherungsverträge und bietet keine individuelle Versicherungsberatung an. Gegründet und betrieben wird die Plattform von Volodymyr Snihovyi.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    Versipedia
    Herr Volodymyr Snihovyi
    Danziger Straße 9
    57223 Kreuztal

    fon ..: 015213272876
    web ..: https://versipedia.de
    email : info@versipedia.de


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