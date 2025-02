Kickboxen Berlin: Neues Trainingsangebot weckt Begeisterung für dynamischen Kampfsport

Unter dem Motto „Erlebe mehr als nur Kickboxen: Werde Teil unserer Leidenschaft“ lädt Kickboxen Berlin alle Sportbegeisterten & Neugierigen ein, Kickboxen hautnah zu erleben.

Berlin, den 21.02.2025 – Mit einem breiten Kursangebot in verschiedenen Altersstufen und einem erfahrenen Trainerteam möchten die Initiatoren nicht nur die körperliche Fitness ihrer Teilnehmer/innen steigern, sondern auch deren Selbstvertrauen und persönliche Weiterentwicklung fördern. Durch moderne Trainingsmethoden, persönliche Betreuung und eine familiäre Atmosphäre bietet Kickboxen Berlin ein Programm, das sich von klassischen Fitnessangeboten abhebt und sowohl Anfänger/innen als auch Fortgeschrittene überzeugt.

Erst vor kurzem hat Kickboxen Berlin seine Pforten mit dem neu strukturierten Kursplan geöffnet, um der steigenden Nachfrage nach individuellem und ganzheitlichem Kickbox-Training gerecht zu werden. Der Fokus liegt auf dem individuellen Fortschritt der Sportler/innen: Während Anfänger/innen die Grundlagen von Schlag- und Tritttechniken in intensiv begleiteten Einheiten erlernen, steht für Fortgeschrittene das Vertiefen der bereits gelernten Techniken auf dem Programm. Darüber hinaus kommen auch ambitionierte Teilnehmer/innen mit Wettkampfambitionen voll auf ihre Kosten, indem sie an professionell angeleiteten Sparring-Sessions oder speziellen Trainingscamps teilnehmen können. So ist garantiert, dass jede/r den richtigen Zugang zum Kickboxen findet.

Beim Kickboxen handelt es sich um eine Sportart, die die besten Elemente aus dem Boxen und verschiedenen Kampfkünsten miteinander vereint. Durch die Kombination aus Faust- und Fußtechniken fordern Trainingseinheiten sowohl den Ober- als auch den Unterkörper, was sie zu einem effektiven Ganzkörperworkout macht. Gleichzeitig schulen die Übungen die koordinativen Fähigkeiten und schärfen den Geist. „Unser Training ist bewusst darauf ausgerichtet, Körper und Geist gleichermaßen zu stärken“, erklärt ein/e Trainer/in von Kickboxen Berlin. „Zusätzlich lernen unsere Mitglieder, sich zu disziplinieren, ein Ziel fest vor Augen zu haben und ihre Willenskraft kontinuierlich zu steigern. Dabei stehen Spaß und Gemeinschaft stets im Vordergrund.“

Ein wichtiger Aspekt, der das neue Konzept von Kickboxen Berlin auszeichnet, sind die Angebote für unterschiedliche Altersgruppen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhalten jeweils maßgeschneiderte Trainingskonzepte. Der Unterricht für die Jüngsten ist spielerisch und fördert gleichzeitig Werte wie Respekt und Selbstvertrauen. Bei Jugendlichen legt das Team Wert darauf, dass die jungen Sportler/innen ihre überschüssige Energie sinnvoll nutzen, während sie ihre Fitness und Konzentration steigern. Für Erwachsene hingegen steht in erster Linie das Lösen vom stressigen Alltag im Fokus, gepaart mit der Möglichkeit, sich körperlich herauszufordern und fit zu halten. „Wir möchten zeigen, dass Kickboxen nicht nur eine Frage des Alters oder der körperlichen Voraussetzungen ist. Bei uns kann wirklich jeder sein eigenes Tempo finden und wachsen“, so ein/e Vertreter/in des Teams.

Dass Kickboxen Berlin großen Wert auf persönliche Entwicklung legt, zeigt sich auch in den Angeboten rund um Selbstverteidigung. Sicherheit und ein gestärktes Selbstwertgefühl sind dabei ebenso wichtig wie die korrekte Ausführung von Abwehrtechniken. Von realitätsnahen Szenarien über Übungen zur Deeskalation bis hin zu effektiven Befreiungsgriffen – die Kurse sind so konzipiert, dass sie die Teilnehmer/innen auf mögliche Gefahrensituationen vorbereiten, ohne sie zu überfordern. Das Ziel besteht darin, Handlungskompetenz zu vermitteln und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken.

Wer neugierig geworden ist, hat mit einem Probetraining die Möglichkeit, Kickboxen Berlin unverbindlich kennenzulernen. Dabei können Interessent/innen sowohl die professionelle Ausstattung als auch die freundliche Trainingsgemeinschaft live erleben. Ein/e Trainer/in steht den Neulingen zur Seite, führt sie in die grundlegenden Bewegungen ein und unterstützt sie beim Einstieg in den Kampfsport. Dadurch fällt es besonders leicht, erste Erfolge zu verbuchen und die Freude am Kickboxen zu entdecken.

„Uns ist es wichtig, die Begeisterung für diesen facettenreichen Sport mit möglichst vielen Menschen zu teilen“, betont das Team abschließend. „Kickboxen kann Frauen wie Männer, Kinder wie Erwachsene gleichermaßen begeistern und auch motivieren, über sich hinauszuwachsen. In unseren Kursen schaffen wir eine Atmosphäre, in der alle voneinander lernen und gemeinsam stärker werden.“

Interessierte finden sämtliche Informationen zu Kurszeiten, Probetraining, Mitgliedschaftsmodellen sowie Eindrücken aus dem Trainingsalltag auf der Website von Kickboxen Berlin.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kickboxen Berlin

Herr Michael Kugele

Hauptstraße 27

10827 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 – 60 9 80 775

web ..: https://kickboxen.berlin/

email : info@kickboxen.berlin

