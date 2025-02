„Balance Boost Days“ mit Cathy Hummels im 5-Sterne SPA Hotel Jagdhof vom 8.-11. Mai 2025

Vom 8. bis 11. Mai 2025 lädt das renommierte SPA Hotel Jagdhof zu den dritten Balance Boost Days von Cathy Hummels ein.

Das 5 Sterne SPA Hotel Jagdhof, bekannt als Vorreiter neuartiger SPA- und Wellness-Konzepte, ist das ideale Wellness-Resort für die 3. Balance Boost Days von Cathy Hummels. Das komplett zuckerfreie Retreat zum Muttertag findet mit Fitnesssessions, Ernährungsvorträgen und einem VIP-Galaabend vom 8. bis zum 11. Mai 2025 statt.

Das SPA Hotel Jagdhof bietet während der zuckerfreien Balance Boost Days die ideale Umgebung für drei Tage voller Fokus auf Gesundheit, Wohlbefinden und innere Balance. Bei ihrem Retreat bringt Cathy Hummels die besten Köpfe aus den unterschiedlichen Bereichen in den Jagdhof, die dort ihre Kurse, Vorträge und Workshops rund um das Thema Balance und Wohlbefinden offerieren. So entstehen Synergien über die Balance Boost Days hinaus. Ganz im Sinne des ernährungsbewussten Lifestyles von Cathy Hummels unterstützen Experten aus den Bereichen Ernährung und Sport die Teilnehmer auf ihrem Weg in ein ausbalanciertes Leben. Der Balance Boost ist die perfekte Kombination aus Fitness, gesunder Ernährung und mentaler Ausgeglichenheit. Hier stehen Inspiration, Balance und das Zusammenspiel von Körper und Geist im Mittelpunkt.

Ein Highlight während der Balance Boost Days werden die zuckerfreien Snacks, Gerichte und Menüs, die das Küchenteam rund um Neu-Sternekoch Christian Jeske zaubert. Die Michelin-Stern-prämierte Küche des Jagdhofs begeistert das ganze Jahr mit gesunder Gourmet-Kost im Rahmen der jBALANCE-Angebote – perfekt abgestimmt auf die Balance Boost Days.

Das jSPA im Jagdhof: Der perfekte Ort für die Balance Boost Days

Das mehrfach ausgezeichnete, 3.000 m² große jSPA zählt zu den besten Spas Österreichs. Neben der Vitalwelt mit mehr als 20 verschiedenen Bade-, Relax- und Saunaattraktionen locken der jOYFUL Wellbeing-Bereich mit einem vielseitigen Anwendungsangebot mit Natur- und Wirkstoffkosmetik sowie das Spa-Chalet, eine Oase der Ruhe auf 700 m². Ein moderner Fitnessraum mit Techno-Gym-Geräten und Personal Training-Optionen ergänzen das vielfältige Angebot. Ein 5.000 m² großer Naturgarten lädt zum Verweilen und Regenerieren im Freien ein. Damit bietet der Jagdhof und sein jSPA die perfekte Kulisse für die Balance Boost Days.

Das Balance Boost Days Arrangement:

ab 1.017,00 EUR pro Person für drei Nächte Doppelzimmer beinhaltet:

Übernachtung, gesunde Gourmet-Halbpension, Spa-Eintritt, eine Fitnesssession mit Cathy Hummels, einen Ernährungsvortrag sowie den VIP-Galaabend am 10. Mai 2025.

Buchungen unter Stichwort Balance Boost Days

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SPA-Hotel Jagdhof

SPA-Hotel Jagdhof

Herr Armin Pfurtscheller

Scheibe 44

6167 Kudahuvadhoo

Österreich

fon ..: +43 5226 2666

web ..: https://www.hotel-jagdhof.at/

email : mail@hotel-jagdhof.at

5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Zimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten, des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels, gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit neuem, exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick bietet. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at

Pressekontakt:

ziererCommunications GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +498935612483

web ..: http://zierercommunications.de/

email : pr@zierercom.com

