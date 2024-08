„KiKA Award“ 2024: Kinder und Jugendliche wählen ihre Stars – Start der Nominierungsphase!

„KiKA Award“ 2024: Start der Nominierungsphase! Gesucht werden Stars aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen sowie ein Engagement-Projekt, das sich für ein besseres Zusammenleben einsetzt.

In einer großen Live-Show am 15. November 2024 werden die Preisträger des diesjährigen „KiKA Award“ (KiKA/ARD/ZDF) bekannt gegeben. Gesucht werden die KiKA-Lieblinge aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen sowie ein Engagement-Projekt, das sich für ein besseres Zusammenleben einsetzt. Ausgesuchte KiKA-Formate übernehmen jeweils Projekt-Patenschaften in den sechs Preiskategorien. Die Moderatorinnen und Moderatoren der Patenformate sind am Abend des „KiKA Awards“ im November selbst Teil der Show.

Wer für den „KiKA Award“ nominiert wird, entscheiden die Kinder selbst: Vom 23. August bis 15. September 2024 hat das KiKA-Publikum die Möglichkeit, auf kika.de eigene Vorschläge aus dem deutschsprachigen Raum für die folgenden Kategorien einzureichen.

* „Sport“ – Patenschaft mit „Tigerenten Club“ (SWR) und Moderator Johannes Zenglein

* „Film“ – Patenschaft mit „Team Timster“ (KiKA/NDR/rbb) und Moderatorin Soraya Jamal

* „Musik“ – Patenschaft mit „Dein Song“ (ZDF) und Moderator Luca Hänni

* „Content Creator“ – Patenschaft mit „KiKA LIVE“ (KiKA) und Moderator Ben Blümel

* „KiKA-Lieblingsmensch“ – Patenschaft mit Schauspielerin Mylee (bekannt aus der KiKA-Sketch-Comedy „Moooment!“)

Für die Kategorie „Engagement“ – Patenschaft mit „logo!“ (ZDF) und Moderatorin Linda Fuhrich – können sich Mädchen und Jungen im Alter bis 18 Jahre mit ihren eigenen Projekten bewerben.

Über die finalen Nominierungen entscheidet im Herbst die „KiKA Award“-Jury, bestehend aus 32 Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 14 Jahren – mit dabei die Mitglieder des diesjährigen KiKA-Kinderredaktionsrates.

Informationen zum Nominierungs-Verfahren und zum „KiKA Award“ liefert das Medienmagazin „Team Timster“ (KiKA/NDR/rbb) bereits in der Ausgabe am 25. August 2024 um 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

Der „KiKA Award“ ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD zeichnen Nicolas Caspar (SWR) verantwortlich und für das ZDF Dorothee Herrmann.

Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.

