Kindheitserinnerungen am Rande der Geschichte – Interessante Zeitzeugen-Berichte

Bernhard Nessler erlaubt den Lesern in „Kindheitserinnerungen am Rande der Geschichte“ einen Einblick in einen etwas anderen Teil der Geschichte.

Dieses neue Buch liefert den Lesern viele biographische Zeitzeugentexte aus einer längst vergangenen, aber sehr entscheidenden Umbruchszeit. Es ist eine Textsammlung, deren Ziel es ist, eine erlebte Vergangenheit in einer kaum noch vorstellbaren Welt bei den Nachkommen nicht dem Vergessen zu überlassen. Historisch spielen die Texte am Rande der deutschen Geschichte; nicht nur, weil der Handlungsort Meersburg eine Grenzstadt, weitab von der Hauptstadt Berlin, wo die Politik des Landes gemacht wurde, ist, sondern auch gesellschaftlich, weil das Milieu, in dem die Erlebnisse gemacht werden, nicht das herrschende Nazimilieu ist, sondern der minderheitliche bäuerliche Bevölkerungsteil. Die Erinnerungen zeigen, wie die totalitäre nazistische Herrschaft und deren Kriegsfolgen im örtlichen, kleinbürgerlich familiären Raum erlebt wurden.

Die einzelnen Texte in der biografischen Sammlung „Kindheitserinnerungen am Rande der Geschichte“ von Bernhard Nessler fügen sich zu einem Gesamtbild zusammen, das von der Geburt des Schreibers (1932) bis zum Tod seiner Mutter (1955) reicht und dabei nicht nur die verschiedensten Lebensphasen und Sachbereiche berührt, sondern auch zu Beobachtungen führt, die zu einem Nachdenken bis in die Gegenwart Anlass sein können. Der Autor studierte Philosophie, Germanistik und Romanistik. Er arbeitete als Lehrer und freier Autor.

„Kindheitserinnerungen am Rande der Geschichte" von Bernhard Nessler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35816-4 zu bestellen.

