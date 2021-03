Das Küchenfenster – Kindheitserinnerungen aus Oberstdorf

Ingrid LL Weissenberger entführt die Leser in „Das Küchenfenster“ in eine Zeit, in der Kinder noch in Freiheit aufwuchsen.

Kinder waren in der Kindheit der Autorin noch nicht von Technologie umgeben und mit einem Smartphone und Tablet ausgerüstet, um immer erreichbar zu sein. Die Eltern wussten meist nicht ganz genau, wo sich ihre Kinder aufhielten. Die Autorin lädt die Leser in ihrem Buch zu einer Reise in diese Zeit ein. Diese erfrischende Reise führt die Leser zurück in eine Zeit in der Kinder frei lebten solange sie zum Essen wieder daheim waren. Die Autorin wuchs zwischen Bergseen, Schnee und Kurgästen in Freiheit auf. Die beste Unterhaltung war in einer Welt ohne Netflix und Facebook oft der Blick aus dem Küchenfenster, denn es lieferte der Familie einen Blick auf die geschäftige Welt in ihrer Nachbarschaft.

Das autobiografische Buch „Das Küchenfenster“ von Ingrid LL Weissenberger ist eine Reihe von unterhaltsamen Kindheitserinnerungen aus Oberstdorf. Die Autorin wuchs als einziges Kind mit sieben Erwachsenen auf. Die Geschichten, die ihr Oma und Großtante Elisabeth erzählten, und die Bücher in den Regalen ihrer Eltern öffneten andere Welten. Sie schreibt seit ihrer Kindheit. „Das Küchenfenster“ ist ihr zweites veröffentlichtes Buch nach „Das Trettach Hotel“ (auch via tredition erhältlich). Sie lebt mittlerweile in ihrem Regenwald in Costa Rica.

„Das Küchenfenster" von Ingrid LL Weissenberger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21216-9 zu bestellen.

