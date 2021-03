Funken verfliegen nicht – Spannender Zukunftsroman

Die Suche nach Liebe endet in Moritz Roses „Funken verfliegen nicht“ mit einem spannenden Abenteuer in der Sahara.

In der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts ist auf der Welt viel passiert: Gewaltige Umwälzungen haben für eine neue gerechtere Gesellschaftsordnung gesorgt. Die Kinder der Revolution leben nachhaltiger und zufriedener als die Menschen vor ihnen. Der leidenschaftliche junge Flieger Marten van Dycke sucht allerdings noch nach seinem persönlichen Glück, denn bisher hatte er mit der Liebe wenig Erfolg. Er ist unsterblich in Pilotin Nadeshda verliebt. Die aber würdigt ihn keines Blickes. Dann tritt eine dunkle Macht auf den Plan, die beide in ihren Bann zieht. Was aber will der Mann, der stets im Hintergrund bleibt? Warum braucht man die besten Piloten Europas, um ein Energie-Projekt voran zu treiben?

Ein Übungsflug endet in dem Roman „Funken verfliegen nicht“ von Moritz Rose katastrophal. Marten und seine Angebetete verschlägt es in die algerische Wüste. Zunächst steht das Überleben im Vordergrund. Es gilt einige Abenteuer zu bestehen, denn es steht mehr auf dem Spiel als das persönliche Glück. Die Leser nehmen mit Spannung an diesem Abenteuer teil und werden das Buch so schnell nicht aus den Händen legen wollen.

„Funken verfliegen nicht" von Moritz Rose ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22132-1 zu bestellen.

