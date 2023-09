KINEWS24.de: Die führende Ressource für KI-News, KI-Tools und aktuelle KI-Forschung.

KINEWS24.de fokussiert KI-News und KI-Tools und die wirtschaftlichen Auswirkungen. Mit Hunderten getesteten Tools bietet sie wertvolle Ressourcen für mittelständische Unternehmen und Privatpersonen.

KINEWS24.de ist ein führendes Online-Portal im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), sondern auch die ultimative Ressource für Fachleute, Mittelständler und die breite Öffentlichkeit. Seit dem Launch im Juni 2023 haben bereits mehr als 23.000 Besucher die Website besucht, um sich in über 700+ Artikeln umfassend über KI zu informieren.

Aktualität und Expertise

Mit einem Team aus Journalisten und KI-Tools liefert KINEWS24.de aktuelle Nachrichten, detaillierte Analysen und aufschlussreiche Artikel. Beispielsweise berichtete die Plattform kürzlich über den „KI Technologie-Wettkampf“, der aufzeigt, wer in der KI-Welt gerade die Nase vorn hat, USA oder China. Ebenso finden sich Artikel zu Googles DeepMind „Grokking“, ein Meilenstein in der Erforschung neuronaler Netze.

Wirtschaftliche Aspekte und Mittelstand

Ein Schwerpunkt der Website liegt auf den wirtschaftlichen Auswirkungen von KI. Aktuelle Berichte, wie die jüngste Investition von 1,4 Milliarden US-Dollar in die EY KI-Plattform und LLM, geben einen Einblick in die dynamischen Entwicklungen in der KI-Wirtschaft. Besonders für den deutschen Mittelstand sind die vorgestellten Tools von Interesse, die ihnen helfen können, wettbewerbsfähig zu bleiben. Zudem wird der Konkurrenzkampf zwischen großen Playern wie Google und OpenAI beleuchtet.

Medizinische Innovation

KINEWS24.de beleuchtet auch die transformative Rolle der KI im Gesundheitswesen. Vor kurzem erschien ein Bericht über Microsofts und Paiges ambitioniertes Projekt zur KI-Krebserkennung, das das Potenzial hat, die medizinische Diagnose und Behandlung grundlegend zu revolutionieren.

KI-Tools der nächsten Generation

Die Plattform präsentiert fortlaufend innovative KI-Tools, die sowohl für mittelständische Unternehmen als auch für Privatpersonen von Interesse sind. Darüber hinaus hat die Website bereits heute mehrere hundert KI-Tools getestet und vorgestellt. Darunter sind bahnbrechende Entwicklungen wie „Stable Audio von Stability AI“, ein Meilenstein in der Audio-Generierung, und „Adobe Creative Cloud KI“, die KI-Integration in das populäre Design-Tool. Baidu’s „VideoGen“, das Videos in Kinoqualität generiert, rundet das Angebot ab. Hinzu kommt eine Liste der 10 besten Alternativen zu ChatGPT, die für alle von Nutzen ist, die ihre Produktivität steigern wollen.

Ethik und Gesellschaft

In der Redaktion von KINEWS24.de wird der Fokus nicht nur auf die technologischen, sondern auch auf die ethischen und gesellschaftlichen Fragen von KI gelegt. Artikel und Diskussionen hierzu laden ein, sich kritisch mit den Chancen und Herausforderungen der KI auseinanderzusetzen.

Ihr Ansprechpartner für KI

KINEWS24.de wird von der Brain-Two-GmbH und Oliver Welling betrieben, einem erfahrenen Unternehmer mit über 30 Jahren Erfahrung in der IT-Wirtschaft und aktiven Vorträgen im Reeperbahnfestival, wo KI inzwischen ein festes Programmthema ist.

