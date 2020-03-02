KiQuNu-Studie: Künstliche Intelligenz soll problematische Smartphone-Nutzung objektiv erkennen

Bei 1-2% der Bevölkerung liegt eine Internetnutzungsstörung vor, ca. 5% sind problematische Nutzer. Das Problem: Betroffene erkennen oft nicht, wann ihr Verhalten problematisch wird.

Schätzungen zufolge liegen bei 1-2% der deutschen Bevölkerung eine diagnostizierte Internetnutzungsstörung vor, ca. 5-7% werden als problematische Nutzer eingestuft. Die Dunkelziffer dürfte weit größer sein. Problematische Nutzung des Smartphones kann zu gesundheitlichen Problemen führen, wie Nervosität, Unproduktivität, depressive Verstimmungen, Konzentrationsprobleme, Erschöpfung und Müdigkeit.

Das Problem: Betroffene erkennen oft nicht, wann ihr eigenes Verhalten problematisch wird. Bestehende Selbstkontroll-Apps und Fragebogen-Screenings bieten zwar eine erste Orientierung, erfassen jedoch meist nur die reine Nutzungsdauer oder subjektive Selbsteinschätzungen – nicht aber die tatsächliche Qualität der Nutzung.

Genau hier setzt die KiQuNu-Studie an. Ihr Ziel ist es, mithilfe von künstlicher Intelligenz reale Smartphone-Nutzungsdaten auszuwerten und Muster zu identifizieren, die eine objektive, reliable und valide Bewertung der Nutzungsqualität ermöglichen. Daraus soll ein niedrigschwelliges Screening-Tool entstehen, das problematische Verhaltensmuster erkennt, Trends sichtbar macht und Nutzerinnen und Nutzern eine klare Antwort auf die Frage gibt: „Wie problematisch ist meine Handy-Nutzung?“

Dr. Boris Gauß, CPO (Chief Product Officer) und Geschäftsführer von detoxi Health erklärt: „Der Score, den wir entwickeln, wird die entscheidende neue Kennzahl für digitale Gesundheit. Er ermöglicht erstmals eine objektive Bewertung der eigenen Smartphone-Nutzung – und schafft damit eine verlässliche Grundlage für mehr Selbstkontrolle im digitalen Alltag.“

Das Forschungsprojekt wird gemeinsam von der detoxi Health GmbH und dem Informatikinstitut OFFIS aus Oldenburg durchgeführt. Die detoxi Health GmbH ist ein E-Health Unternehmen mit Sitz in Berlin. Das OFFIS – Institut für Informatik konzentriert sich mit dem Forschungsbereich Gesellschaft, auf die Gestaltung einer demokratischen und sozial gerechten Zukunft, um die Lebensqualität des Einzelnen zu fördern und durch reflektierte Technologienutzung digitale Teilhabe sicherzustellen.

Interessierte können sich über die offizielle Studienwebseite zur Teilnahme anmelden und damit aktiv zur Entwicklung eines wichtigen Früherkennungsinstruments beitragen: https://detoxi.info/kiqunu-studie

Über detoxi Health

Die 2023 gegründete detoxi Health GmbH hilft Menschen, ein gesundes Verhältnis zu digitalen Medien zu behalten. Hierfür entwickelt detoxi Health digitale Angebote zur Prävention von problematischem Online-Verhalten sowie Services zur Behandlung von Online-Sucht.

