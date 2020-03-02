  • KiQuNu-Studie: Künstliche Intelligenz soll problematische Smartphone-Nutzung objektiv erkennen

    Bei 1-2% der Bevölkerung liegt eine Internetnutzungsstörung vor, ca. 5% sind problematische Nutzer. Das Problem: Betroffene erkennen oft nicht, wann ihr Verhalten problematisch wird.

    BildSchätzungen zufolge liegen bei 1-2% der deutschen Bevölkerung eine diagnostizierte Internetnutzungsstörung vor, ca. 5-7% werden als problematische Nutzer eingestuft. Die Dunkelziffer dürfte weit größer sein. Problematische Nutzung des Smartphones kann zu gesundheitlichen Problemen führen, wie Nervosität, Unproduktivität, depressive Verstimmungen, Konzentrationsprobleme, Erschöpfung und Müdigkeit.

    Das Problem: Betroffene erkennen oft nicht, wann ihr eigenes Verhalten problematisch wird. Bestehende Selbstkontroll-Apps und Fragebogen-Screenings bieten zwar eine erste Orientierung, erfassen jedoch meist nur die reine Nutzungsdauer oder subjektive Selbsteinschätzungen – nicht aber die tatsächliche Qualität der Nutzung.

    Genau hier setzt die KiQuNu-Studie an. Ihr Ziel ist es, mithilfe von künstlicher Intelligenz reale Smartphone-Nutzungsdaten auszuwerten und Muster zu identifizieren, die eine objektive, reliable und valide Bewertung der Nutzungsqualität ermöglichen. Daraus soll ein niedrigschwelliges Screening-Tool entstehen, das problematische Verhaltensmuster erkennt, Trends sichtbar macht und Nutzerinnen und Nutzern eine klare Antwort auf die Frage gibt: „Wie problematisch ist meine Handy-Nutzung?“

    Dr. Boris Gauß, CPO (Chief Product Officer) und Geschäftsführer von detoxi Health erklärt: „Der Score, den wir entwickeln, wird die entscheidende neue Kennzahl für digitale Gesundheit. Er ermöglicht erstmals eine objektive Bewertung der eigenen Smartphone-Nutzung – und schafft damit eine verlässliche Grundlage für mehr Selbstkontrolle im digitalen Alltag.“

    Das Forschungsprojekt wird gemeinsam von der detoxi Health GmbH und dem Informatikinstitut OFFIS aus Oldenburg durchgeführt. Die detoxi Health GmbH ist ein E-Health Unternehmen mit Sitz in Berlin. Das OFFIS – Institut für Informatik konzentriert sich mit dem Forschungsbereich Gesellschaft, auf die Gestaltung einer demokratischen und sozial gerechten Zukunft, um die Lebensqualität des Einzelnen zu fördern und durch reflektierte Technologienutzung digitale Teilhabe sicherzustellen.

    Interessierte können sich über die offizielle Studienwebseite zur Teilnahme anmelden und damit aktiv zur Entwicklung eines wichtigen Früherkennungsinstruments beitragen: https://detoxi.info/kiqunu-studie

    Über detoxi Health

    Die 2023 gegründete detoxi Health GmbH hilft Menschen, ein gesundes Verhältnis zu digitalen Medien zu behalten. Hierfür entwickelt detoxi Health digitale Angebote zur Prävention von problematischem Online-Verhalten sowie Services zur Behandlung von Online-Sucht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    detoxi Health GmbH
    Herr Florian Caspari
    Schützallee 5
    14169 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49 30 6920 6795 0
    web ..: https://detoxi.info
    email : info@detoxi.info

    Die 2023 gegründete detoxi Health GmbH hilft Menschen, ein gesundes Verhältnis zu digitalen Medien zu behalten. Hierfür entwickelt detoxi Health digitale Angebote zur Prävention von problematischem Online-Verhalten sowie Services zur Behandlung von Online-Sucht.

    Pressekontakt:

    detoxi Health GmbH
    Herr Florian Caspari
    Schützallee 5
    14169 Berlin

    fon ..: +49 30 6920 6795 0
    email : info@detoxi.info


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Maple Gold erhält 400.000 Dollar Steuerrückzahlungen und plant zusätzliche Studie über künstliche Intelligenz, um die Vorhersagemodelle für Douay zu verbessern
      2. März 2020 – Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. „Maple Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G – www.commodity-tv.com/play/maple-gold-mines-drilling-new-high-grade-extension-531-zone/ ) freut sich bekannt zu geben, dass...

    2. Kinder- und Jugendschutz bei Smartphone-Nutzung: Handy-Betriebssystem /e/OS führt Elternkontroll-Funktion ein
      Für Eltern hat die Sicherheit ihrer Kinder in der digitalen Welt höchste Priorität. Um diesem wachsenden Bedürfnis gerecht zu werden, führt /e/OS eine neue Funktion namens "Paco" ein....

    3. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen revolutionieren die App-Entwicklung
      KI und maschinelles Lernen revolutionieren die App-Entwicklung durch personalisierte Erlebnisse und effizientere Prozesse. Erfahren Sie mehr!...

    4. Wie künstliche Intelligenz die Suche im Internet verändert
      KI verändert die Informationssuche im Internet. Alexander Eisendle von Eisendle Marketing erklärt, wie man als vertrauenswürdige Quelle erfolgreich bleibt....

    5. Revolutionäre Erkenntnisse: KI-Studie 2024 enthüllt aktuelle Nutzung und Vertrauen in ChatGPT & Co.
      Neue Studie zeigt: 70 % der DACH-Bevölkerung kennen ChatGPT, 45 % nutzen es. Große Unterschiede je nach Alter und Region. Vertrauen in KI bleibt herausfordernd....

    6. Künstliche Intelligenz auf dem Siegeszug
      Die künstliche Intelligenz wird zu einschneidenden Veränderungen in der Welt führen. Unternehmen wie Unith sind beim Megatrend dabei...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.