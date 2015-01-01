Kizpix modernisiert seine Plattform für Kita- und Schulfotografie

Digitalisierung entlastet alle Beteiligten im großen Umfang bei Organisation, Fotoauswahl bis hin zur Datenschutz-Einhaltung.

Kizpix aus Nürnberg hat seine deutschlandweite Plattform für Kindergarten- und Schulfotografie umfassend überarbeitet. Mit dem Relaunch von kizpix.de werden Webseite und Bedienung, Bildgalerien und Bestellprozess grundlegend modernisiert. Ergebnis ist ein durchgängig digitaler Ablauf, der Erzieher, Lehrer und Eltern organisatorisch entlastet und eine jederzeit sichere Bestellung und Verwaltung umsetzt. Damit reagiert Kizpix auf den Bedarf vieler Kitas und Schulen nach weniger Verwaltungsaufwand. Ebenso ist jetzt auch ein Bestellweg per Smartphone und Tablet möglich.

„Mit dem Relaunch der Kitzpix-Plattform bieten wir Einrichtungen und Eltern eine moderne digitale und stressfreie Alternative zur klassischen Kindergartenfotografie mit all ihren Herausforderungen bei der Organisation, Umsetzung, Fotoauswahl bis hin zum Datenschutz an.“ – Oliver Schimek, Gründer und Inhaber von Kizpix

Für Kindergärten: natürliche Kinderfotos und entlastende Organisation

Im Kindergartenbereich steht Kizpix für authentische Fotos in vertrauter Umgebung statt klassischer Studioinszenierungen. Das Shooting findet dort statt, wo Kinder sich sicher fühlen und ihren Alltag erleben. Das fördert entspannte Situationen und sorgt für lebendigere, unverstellte Bilder. Für die Einrichtungen bedeutet dies zugleich planbare Abläufe, weil die Fotosession ohne aufwendige Sonderorganisation in den Tagesbetrieb integriert werden kann.

Ein weiterer zentraler Vorteil liegt in der Entlastung der Teams: Der neue digitale Prozess ersetzt papierbasierte Verteil- und Rücklaufwege sowie die Bargeldabwicklung vor Ort. Erzieherinnen und Erzieher müssen weder Geld einsammeln noch Bestelllisten führen oder Fotomappen verwalten. Dadurch sinkt der organisatorische Aufwand deutlich, Missverständnisse bei Rückläufen werden reduziert und es bleibt mehr Zeit für die wichtigen pädagogischen Aufgaben. Für die Einrichtung selbst bleibt der Fototag kostenfrei.

Auch für Schulen: einfachere und sichere Abläufe bis zur Bildbestellung

Auch in der Schulfotografie setzt Kizpix auf klar strukturierte, digitale Abläufe. Familien erhalten personalisierte Zugänge zu den Bildgalerien, die passwortgeschützt bereitgestellt werden. Die Bestellung erfolgt direkt online, sodass die klassische Mappenverteilung pro Klasse und die damit verbundene Rückorganisation entfallen. Das macht den Prozess für Schulen besser steuerbar, insbesondere bei größeren Jahrgängen oder Klassen parallel.

Für Lehrkräfte und Schulsekretariate bedeutet das weniger Zeitaufwand und Zusatzaufgaben außerhalb des Unterrichts- und Verwaltungsalltags. Gleichzeitig profitieren Eltern von einem nachvollziehbaren Ablauf: DSGVO-konformer Account-Zugang, separate Fotoauswahl und Bestellung sind getrennt, transparent und ohne Bargeldabgabe in der Schule möglich. Damit verringert sich der Abstimmungsbedarf zwischen Schule und Familien mehr als deutlich.

Für Eltern: einfach auswählen und nur bei Gefallen bestellen

Eltern erhalten den Zugang zu den Bildern ihres Kindes über einen individuellen QR-Code. Die Galerien sind passwortgeschützt und auf die mobile Nutzung ausgelegt, sodass die Auswahl und Bestellung ebenso per Smartphone erfolgen kann. Der Bestellprozess ist damit zugleich darauf ausgerichtet, dass Familien in Ruhe eine Fotoauswahl treffen können – ohne Zeitdruck in der Schule vor Ort und unabhängig von den Öffnungszeiten von Kita oder Schule.

Darüber hinaus besteht keine Abnahmepflicht. Bestellt wird nur, was tatsächlich gefällt. Nach Abschluss der Bestellung werden die ausgewählten Fotoprodukte direkt nach Hause geliefert. Das erleichtert den Ablauf für berufstätige Familien, spart zusätzliche Wege und macht den gesamten Prozess von der Auswahl bis zur Lieferung alltagstauglich.

Hoher Datenschutz und echte Nachhaltigkeit als Standard

Kizpix verbindet den digitalen Bestellprozess mit klaren Qualitäts- und Servicestandards. Dazu gehören eine DSGVO-konforme Bildverwaltung, passwortgeschützte Zugänge sowie ein strukturierter Umgang mit den Fotodaten. Ziel ist, dass Eltern und Einrichtungen jederzeit nachvollziehen können, wie der Zugang organisiert ist und wie sensibel mit Bildmaterial umgegangen wird.

Ebenso setzt Kizpix auf ökologische Nachhaltigkeit in der Produktion. Alle Fotoprodukte werden mit umweltschonenden Materialien und erneuerbarer Energie produziert. Der Versand erfolgt CO2-neutral. Kitzpix legt besonderen Wert auf eine hochwertige Verarbeitung und brillante Druckqualität, damit Erinnerungen über Jahre hinweg bei sachgemäßer Aufbewahrung farbecht erhalten bleiben.

Zur Kizpix-Webseite: https://kizpix.de

Zur Kizpix-Kitafotografie: https://kizpix.de/kindergartenfotografie

Zur Kitzpix-Schulfotografie: https://kizpix.de/schulfotografie

Über Kizpix:

Kizpix.de ist ein führendes mobiles Fotostudio mit Sitz in Nürnberg, das sich mit seinem deutschlandweiten Fotografen-Netzwerk auf die professionelle Fotografie von Kindern in Kindergärten und Schulen spezialisiert hat. Die Fotografen übernehmen Kindergarten-, Einschulungs- und Klassenfotos wie auch Familienaufnahmen. Die Fotoshootings finden in vertrauter Umgebung statt und sorgen so für natürliche und authentische Bilder. Kizpix legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und produziert alle Fotoprodukte mit umweltschonenden Materialien und erneuerbarer Energie. Über den benutzerfreundlichen Onlineshop lassen sich die hochwertigen Fotoprodukte schnell und einfach bestellen. Kizpix hat den Anspruch, Erinnerungen in höchster Qualität festzuhalten und stellt seinen Kunden dafür eine ebenso zuvorkommende Kundenbetreuung zur Seite.

Pressekontakt:

Kizpix GmbH

Herr Oliver Schimek

Neuwieder Strasse 17

90411 Nürnberg

fon ..: 0911/477180-69

web ..: https://kizpix.de

email : kontakt@kizpix.de

