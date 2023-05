Klimawandel kann Rohstoffpreise erhöhen

Laut Untersuchungen des Weltwirtschaftsforum kann der Klimawandel die Preise für Kupfer, Nickel und Lithium erhöhen.

Die Frage heute ist nicht mehr, ob ein Umstieg auf erneuerbare Energien notwendig ist, sondern wie schnell dies geschehen kann. Kupfer ist dabei besonders gefragt. Die besten Leiter für Wärme und Elektrizität sind nun mal Kupfer und Silber. Die Nachfrage nach Kupfer steigt weltweit an. Einmal aufgrund des Ausbaus von Stromnetzen und weil Kupfer für erneuerbare Energien und auch für Elektroautos nötig ist. Dabei sinken seit Jahren die Gehalte in den Kupferminen. Es muss also mehr abgebaut werden, was mehr Kosten verursacht. Im Hauptproduktionsland Chile enttäuschte die Kupferproduktion im März. Ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von fünf Prozent war zu verzeichnen. Nicht nur ein geringerer Erzgehalt, sondern auch Wasserknappheit kann ein Problem bei der Bergbautätigkeit werden.

Die International Copper Study Group hat ihre Prognose für das laufende Jahr von einem Angebotsüberschuss in ein Angebotsdefizit geändert. 2024 soll sich die Angebotslage verbessern, da neue Kapazitäten in der Produktion erwartet werden. Apropos Klimawandel, auch Hitzewellen können sich negativ auf die Kupferproduktion auswirken. Letztes Jahr war China von einer rekordverdächtigen Hitzewelle geplagt. Dieses Jahr wurden im März und April ebenfalls wieder Temperaturen über dem Durchschnitt verzeichnet. Oft geschieht die Stromversorgung mit Wasserkraft. Und Energiekosten sind nun mal ein wichtiger Punkt, was die Produktionskosten anbelangt. Wer auf einen steigenden Kupferpreis setzen möchte, kann dies mit Unternehmen, die Kupfer in ihren Projekten besitzen, so etwa Aurania Resources oder Hannan Metals.

In Ecuador liegt das The Lost Cities-Projekt von Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ -, genauer gesagt im Jurassic Metallogenic Belt im Andengebirge. Es enthält Kupfer und Gold. Auf die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2023 darf man gespannt sein.

Das San Martin-Projekt von Hannan Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/hannan-metals-ltd/ – enthält Kupfer und Silber. Dazu kommen weitere Projekte mit Gold, Silber, Kupfer und Zink.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

