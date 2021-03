Kölner Praxis für Kieferorthopädie mit umfangreichem Leistungsspektrum

Die Welldent Zahnklinik in Köln bietet Patienten jeden Alters ein umfangreiches Spektrum an kieferorthopädischen Leistungen an. Dafür werden moderne, computergestützte Verfahren angewendet.

Kieferorthopädie sorgt für gerade Zähne. Das ist auf dem Punkt gebracht die Aufgabe dieses Teilgebiets der Zahnmedizin. Doch was auf den ersten Blick recht simpel wirkt, ist im Einzelnen kompliziert – und in jedem Fall eine Aufgabe für hoch qualifizierte Mediziner, die an ihrem Arbeitsplatz auf modernste Technik zurückgreifen können. In der Welldent Zahnklinik in Köln werden alle Behandlungsfelder der modernen Kieferorthopädie abgedeckt.

Gründe für eine kieferorthopädische Behandlung

Es sind nicht nur ästhetische Gründe, die für die Behandlung bei einem Kieferorthopäden sprechen. Die Fehlbelastung einzelner Zähne führt zu schmerzhaften Verspannungen in der Kaumuskulatur, oft mit lang anhaltenden Schäden. Die Regulierung von Zahnfehlstellungen senkt nachweislich auch das Karies- oder Parodontitisrisiko. Gerade deshalb ist es so wichtig, Fehlstellungen frühzeitig zu behandeln. Um beste Ergebnisse zu erzielen, werden in der Welldent Zahnklinik häufig kieferorthopädische und kieferchirurgische Behandlungen kombiniert.

Leistungen der Welldent Zahnklinik

Zu den Leistungen der Kölner Welldent Zahnklinik am Hansaring gehört die Wiederherstellung einer einwandfreien Kaufunktion des Kiefers ebenso wie die kosmetische Korrektur von Zahnfehlstellungen. Um ästhetisch zufriedenstellende Ergebnisse zu erreichen, werden sichtbare Apparate (zum Beispiel Klammern) heute eher selten verwendet. Die unsichtbaren Schienen von Invisalign sind vor allem bei Menschen gefragt, die einen hohen Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild legen. Die Herstellung der Schienen erfolgt mithilfe eines computergestützten Grafikverfahrens.

Besonders wichtig ist die frühzeitige Behandlung von Kindern, die sich noch im Wachstum befinden. Wenn schon in jungen Jahren Fehlstellungen entdeckt werden, sind die Behandlungserfolge besonders effizient. Dabei handeln die Kieferchirurgen am Hansaring nach einem ganzheitlichen Prinzip: Es geht letztlich immer um eine harmonische Relation zwischen dem Kiefer als Kausystem und dem restlichen Körper. Deshalb wird bei jeder Behandlung auf die individuellen Befindlichkeiten der Patientin bzw. des Patienten eingegangen. So werden sichtbare und spürbare Erfolge erzielt: Ein gesundes und schönes Gebiss ist ein echtes Plus an Lebensqualität.

Die wichtigsten Fakten im Überblick

Die Welldent Zahnklinik am Hansaring 55 in 50670 Köln arbeiten 15 Zahnärztinnen und Zahnärzte unter der Geschäftsführung von Dr. David Hagen. Geöffnet hat die Zahnklinik montags bis freitags (7:30-21:00 Uhr), samstags (10:00-17:00 Uhr) sowie sonn- und feiertags (10:00-16:00 Uhr). Eine Terminvereinbarung ist sowohl telefonisch unter 0221 4747900 als auch online möglich.

Die Welldent Zahnklinik am Hansaring ist eines der führenden Zentren für klinische Zahnmedizin im Kölner Raum.

