  • Kompetente Kfz-Sachverständige in Rösrath

    Alles rund ums Fahrzeug aus einer Hand: Die Kfz-Sachverständigen der Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Rösrath stehen für HU, Unfallgutachten und Oldtimerbewertungen – persönlich, kompetent und zuverlässig.

    Das Auto besitzt für viele Menschen einen hohen ideellen und finanziellen Wert. Um diesen langfristig zu erhalten, sind regelmäßige Prüfungen, Inspektionen und sachkundige Bewertungen unverzichtbar. Bei den Kfz-Sachverständigen der Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Rösrath ist Ihr Fahrzeug in erfahrenen Händen – von der Hauptuntersuchung bis zum Unfall- oder Oldtimergutachten.

    Persönlich, kompetent und zuverlässig

    Das engagierte Team übernimmt alle notwendigen Untersuchungen und Begutachtungen rund um Ihr Fahrzeug. Auch nach einem Verkehrsunfall erstellen die Sachverständigen unabhängige und qualifizierte Gutachten, die eine verlässliche Grundlage für die Schadenregulierung bieten.

    Regional stark aufgestellt

    Mit Standorten in Rösrath, Waldbröl und Overath ist die Dipl.-Ing. Lütz GmbH für ihre Kunden gut erreichbar. Seit der Gründung im Jahr 1983 stehen Qualität, Kundenorientierung und fachliche Präzision im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Kurze Reaktionszeiten, persönliche Beratung und transparente Abläufe prägen den Unternehmensalltag.

    Umfassende Leistungen aus einer Hand

    Als GTÜ-Vertragspartner bietet das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum – von Abgas- und Hauptuntersuchungen bis hin zur Begutachtung für das H-Kennzeichen. Die Verkehrssicherheit steht dabei stets im Fokus aller Prüfungen.

    Zusätzlicher Service für mehr Sicherheit

    Praktische Checklisten zur HU-Vorbereitung, eine kostenfreie Erstberatung nach Unfällen sowie transparente Unterstützung bei der Schadensabwicklung sorgen dafür, dass Kunden jederzeit gut informiert sind.

    Leistungen im Überblick

    Zum Angebot zählen unter anderem Hauptuntersuchungen, Änderungsabnahmen, Oldtimerbewertungen, Kfz-Gutachten, die Tätigkeit als ADAC-Vertragssachverständiger sowie der Zugang zum GTÜ-Werkstattportal.

