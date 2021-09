Kopfurlaub – Malerei und ein Exkurs zum Thema Meditation

Henriette Müller lädt die Leser mit „Kopfurlaub“ zum Entspannen und Meditieren ein, um auf etwas andere Weise in den Urlaub zu gehen.

Mit dem in den Urlaub gehen war es dank Covid in 2020 und 2021 ein wenig anders, doch das bedeutet nicht, dass man auf einen Urlaub und Entspannung vollkommen verzichten muss. Man kann, wenn man weiß wie, jeden Tag ein wenig Urlaub haben – und genau wie das geht, lernen die Leser in diesem neuen Buch. Sie Autorin bietet den Lesern hier verschiedene Möglichkeiten eines „Kopfurlaubs“, denn wenn der Kopf sich einen Urlaub gönnt, dann profitiert davon der Rest des Körpers und auch die Seele. Die Malerei im ersten Teil lädt die Leser bzw. Betrachter zu meditativer Versenkung in Farbe und Formen ein. Im zweiten Teil erklärt die Autorin auf verständliche Weise, wie die Leser in der Meditation die Pausentaste drücken und aus ihrem oft stressigen Gedankenkarussel aussteigen können.

Immer noch erstaunlich relevante Zitate tibetischer Meditationsmeister vergangener Jahrhunderte ergänzen den Exkurs in „Kopfurlaub“ von Henriette Müller. Wer sich nach ein wenig Erholung sehnt, vor allem, wenn man unter einem stressigen Alltag und einem Mangel an Zeit leidet, der kann mit diesem Buch immer wieder ein wenig in den Urlaub gehen, auch wenn man eventuell das eigene Haus nicht verlassen kann (oder will). Die Verbindung tibetischer Weisheit, Malerei und inspirierenden Ratschlägen macht dieses Buch zu einem hilfreichen Begleiter.

„Kopfurlaub" von Henriette Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34573-7 zu bestellen.

