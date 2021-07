Familien Meditation – Ein Leitfaden in Theorie und Praxis für ein glückliches Familienleben

Sascha Ehlers macht Eltern mit „Familien Meditation“ deutlich, warum Meditation für Kinder hilfreich ist und wie man ihnen das Meditieren beibringen kann.

Meditation gilt schon lange nicht mehr als eine esoterische Technik, die in 21 Tagen zur Erleuchtung führt. Stattdessen ist sie mittlerweile eine auch in der Schulmedizin angekommene Technik gegen Unruhe, Stress und Symptome des Überlastenseins wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schlafstörungen und wirkt unterstützend bei der Heilung unzähliger Krankheiten. Meditation ist also salonfähig geworden und im Zentrum der Großstädte angekommen. Jeder hat etwas davon gehört und viele haben es schon einmal ausprobiert. Das Blatt hat sich also gewendet, denn heute werden jene schmunzelnd betrachtet, die noch nie meditiert haben. Meditation ist ein so natürliches Werkzeug wie das bewusste Atmen, wobei das eine das andere mit einbezieht.

Je früher Menschen laut „Familien Meditation“ von Sascha Ehlers anfangen zu meditieren, desto tiefer verankern sie den Wunsch und das Bedürfnis nach Stille, welches jeder Mensch in sich trägt. Deswegen will Sascha Ehler Eltern dazu ermutigen, dass sie zusammen mit ihren Kindern diese Gewohnheit gemeinsam kennenlernen. Es ist bekannt, dass Kinder Rituale lieben, es wird ihnen nachgesagt, dass sie diese sogar brauchen. Das gilt heute mehr als je zuvor und Meditation kann für den Alltag von Kindern sehr hilfreich sein.

„Familien Meditation" von Sascha Ehlers ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10933-9 zu bestellen.

