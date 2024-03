Kostbare Erinnerungen in künstlerischer Form: Sketchus bietet wunderschöne handgezeichnete Portraits

In einer Welt, in der alles greifbar scheint, bleibt Zeit das unerreichbare Gut. Sketchus hebt sich ab, indem es unersetzliche Momente durch handgezeichnete Porträts verewigt: Portrait zeichnen lassen

Wir leben in einer Welt des Überflusses. Das Einzige, was man sich nicht kaufen kann, ist zusätzliche Zeit. Lebenszeit ist unersetzlich, und gerade die Momente, die wir mit lieben Menschen verbringen, sind besonders kostbar. Das ist wohl auch der Grund, weshalb Portraitzeichnungen bei vielen Menschen so gefragt sind: Bei ihrem Anblick kann man sich besonders gut mit seinen Liebsten verbunden fühlen. Die Firma Sketchus hat erkannt, wie wichtig die Erinnerung an geliebte Menschen oder auch Haustiere ist, und bietet ihren Kunden professionell von Hand gezeichnete Portraits.

Anhand von Foto-Vorlagen werden die Portraitzeichnungen sorgsam angefertigt. Inhaberin und Zeichnerin Hoa Tran erläutert das Besondere an Sketchus: „Wir zeichnen auch Portraits von Verstorbenen. Wenn es gewünscht wird, kann man sich sogar ein Foto zeichnen lassen, dass Personen aus verschiedenen Bildern auf einer Zeichnung vereint.“

Der professionelle Service von Sketchus wird seit 2005 angeboten. Das Unternehmen gibt es nur in Deutschland und die Dienstleistung der erfahrenen Portraitzeichner ist einzigartig.

Handgezeichnete Kunstwerke halten wertvolle Momente fest

In unserer Zeit der vielen technischen Möglichkeiten wird es immer selbstverständlicher, dass wir Computerprogramme für fast alle Bereiche des täglichen Lebens einsetzen – oft, ohne darüber nachzudenken. Schnell eine Erinnerung festhalten? Ein Klick mit dem Handy, und schon haben wir ein Foto im Speicher. – Aber wirklich künstlerisch wertvoll sind diese Schnappschüsse nur selten. Origineller sind da schon, sich ein Bild zeichnen zu lassen.

Von unseren geliebten Mitmenschen, Freunden, Familienmitgliedern – auch von Verstorbenen – gibt es in der Regel mindestens ein paar Fotos, die von professionellen Fotografen erstellt wurden. Diese Fotos dienen den Künstlern von Sketchus als Vorlage für die Portraits, die sie sorgfältig und realitätsgetreu von Hand anfertigen.

Vom Profi ein Portrait Zeichnen Lassen

Der professionelle Service von Sketchus existiert seit 2005 und hat also 20 Jahre Erfahrung im Portraitzeichnen. Über 20.000 zufriedene Kunden schätzen die Arbeit des Expertenteams vom Sketchus. Der einfühlsame Kundenservice ist rund um die Uhr per WhatsApp erreichbar. Bestellte Portrait-Zeichnungen können per Expressversand in nur 7 Tagen beim Kunden sein. Die Bestellung kann ganz einfach online aufgegeben werden.

Während die Digitale Transformation im vollen Gange ist und alle Welt von Künstlicher Intelligenz spricht, muss man doch eins festhalten: Wirklich originell sind die per Computerprogramm erstellten Bilder nicht. Die fachgerecht und stilvoll von Hand gezeichneten Portraits von Sketchus dagegen sind etwas ganz Besonderes, etwas, das nicht jeder hat: Es handelt sich dabei um zu 100 % handgezeichnete Kunst mit Bleistift und Buntstift, ohne den Einsatz von Filtern, Photoshop, KI oder Computern.

Wer also auf der Suche nach einem ganz besonderen Geschenk ist, sei es zum Geburtstag, zur Hochzeit oder zum Jubiläum, der ist bei Sketchus genau richtig. „Wir ermöglichen es unseren Kunden beispielsweise auch, alle Familienmitglieder auf einer Zeichnung zu vereinen – auch wenn es dieses eine gemeinsame Familienfoto gar nicht gab“, berichtet Hoa Tran.

Interessierte können sich gern die Galerie von Sketchus in der Clausstraße 2 in 65812 Bad Soden anschauen, Tel.: 0171 5816139.

Weitere Informationen gibt es auf der Website.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sketchus

Frau Thi Hoa Tran

Clausstr. 2

65812 Bad Soden am Taunus

Deutschland

fon ..: 01715816139

web ..: https://sketchus.de

email : info@sketchus.de

Portraitzeichner Sketchus – Unsere Familie und ihre Leidenschaft für das Portrait Zeichnen Lassen

Sketchus, ein Unternehmen, das von den Kunststudenten und Freunden Tu Ho und Hoa Tran ins Leben gerufen wurde, steht im Zeichen der Kunst und des Designs. Die Gründung reflektiert nicht nur unsere Liebe zur Kunst, sondern auch den Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu etablieren, um unsere Begeisterung für die Kunst mit anderen zu teilen. Sketchus.de ist unsere Plattform, auf der wir unsere Passion zum Beruf machen. Wir bieten Tierfreunden und Familien die einzigartige Möglichkeit, ihre unvergesslichen Momente durch Kunstwerke für immer festzuhalten

Pressekontakt:

Sketchus Portrait

Frau Hoa Tran

Jahnstr. 2

65843 Sulzbach

fon ..: 01715816139

email : support@sketchus.de

