Kostenlose Eintrittskarten für die Heim & Handwerk 2024 – Pfannen Harecker lädt ein!

München, Oktober 2024 – Auch dieses Jahr freut sich Pfannen Harecker, einer der führenden Anbieter von hochwertigen Kochgeschirren und Küchenhelfern, auf die Heim & Handwerk 2024 in München. Die Messe, die vom 27. November bis zum 1. Dezember 2024 stattfindet, ist Süddeutschlands größte Verbraucherausstellung für Wohnen, Einrichten und Bauen. Neben dem Heim & Handwerk-Teil wird auch die „Food & Life“ Messe parallel veranstaltet – das Event für alle Feinschmecker und Genussmenschen.

Pfannen Harecker bietet kostenlose Eintrittskarten für die Messe! In diesem Jahr geht Pfannen Harecker noch einen Schritt weiter: Besucher können sich über kostenlose Eintrittskarten freuen, die bequem über die Website www.harecker.de online bestellt werden können. Damit möchte das Unternehmen seinen treuen Kunden und allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich hautnah von der Qualität ihrer Produkte zu überzeugen und sich inspirieren zu lassen.

Pfannen Harecker – Qualität made in Germany Pfannen Harecker steht seit über 30 Jahren für Qualität „Made in Germany“. Auf der Heim & Handwerk wird das Team die neuesten Innovationen und bewährten Klassiker im Bereich Pfannen, Töpfe und Küchenhelfer vorstellen. Ob antihaftbeschichtete Bratpfannen, langlebige Guss-Töpfe oder praktische Küchenutensilien – bei Harecker wird jeder fündig, der Wert auf erstklassige Verarbeitung und Funktionalität legt.

Food & Life – Genusserlebnisse auf höchstem Niveau Neben der Heim & Handwerk können Messebesucher auch die „Food & Life“ entdecken, die parallel stattfindet. Diese Messe ist ein Paradies für Genießer, bei der handgemachte Delikatessen, kulinarische Neuheiten und innovative Food-Produkte im Mittelpunkt stehen. Mit hochwertigen Küchenhelfern von Pfannen Harecker gelingt die Zubereitung dieser Köstlichkeiten dann auch zuhause wie bei den Profis.

Nutzen Sie diese Gelegenheit und sichern Sie sich kostenlose Eintrittskarten für die Heim & Handwerk 2024 sowie die „Food & Life“ direkt bei www.harecker.de.

Seit 1991 stellt Pfannen Harecker in Deutschland hochwertige, langlebige Kochgeschirre her, die sich durch hervorragende Antihaft-Eigenschaften und besondere Haltbarkeit auszeichnen. Als Familienunternehmen liegt der Fokus auf traditioneller Handwerkskunst und der Zufriedenheit der Kunden. Besuchen Sie uns auf der Heim & Handwerk und erleben Sie unsere Produkte live mit Verkostung direkt am Stand!

