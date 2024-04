heim-baustoffe.de erhält Auszeichnung „Top Shop Professional 2024“

Im Branchenvergleich von Computer BILD und Statista

Das Fachmagazin Computer BILD und das unabhängige Marktforschungsunternehmen Statista haben die besten deutschen B2B-Shops 2024 ermittelt. In der Kategorie „Bau-, Handwerks- & Industriebedarf“ überzeugte die Heim Baustoffe GmbH und erhielt für ihren Onlineshop heim-baustoffe.de das Siegel Top Shop Professional 2024.

Heim Baustoffe blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im B2C- und B2B-Ecommerce zurück. Das mittelständische Familienunternehmen ist mit seinem umfassenden Sortiment von inzwischen über 60.000 Artikeln auf den Online-Vertrieb von Baustoffen spezialisiert. Kunden aus Industrie und Handwerk bis hin zu Heimwerker erhalten für ihre Projekte den Direktzugriff auf Baumaterialien für nahezu jedes Bau-, Sanierungs- und Renovierungsvorhaben – von herkömmlichen Baustoffen jeglicher Art inklusive Ökoalternativen bis hin zu speziellen Materialien für u.a. die Aufdachdämmung oder energetische Sanierung. Alle Artikel entsprechen den bundesdeutschen Bau- und Sicherheitsnormen und werden von namhaften Herstellern produziert. Heim Baustoffe ist zudem autorisierter Online-Partner von inzwischen 19 renommierten Marken, darunter WAKÜ, Laier, CEMO, Allform und Mea.

Im B2B-Ecommerce-Branchenvergleich von Computer BILD überzeugte der Onlineshop von Heim Baustoffe gegenüber Wettbewerbern mit seiner überdurchschnittlichen Benutzerfreundlichkeit und technischen Funktionsqualität. Bewertet wurde nach 45 Kriterien, unterteilt in die fünf Analyse-Bereiche Detailuntersuchung, Umfrage, Wachstum, Mystery Mailing und Technik-Qualität. Bei der von Statista und Computer BILD vorgenommenen Studie wurden ausschließlich Online-Anbieter berücksichtigt, deren Ecommerce-Plattformen folgende Kriterien umfassend erfüllten: Alle Produktseiten des Onlineshops müssen ohne vorherige Registrierung aufrufbar sein. Ebenso müssen die Zielgruppen eindeutig B2B-Abnehmer, Profikunden und Käufer im beruflichen Kontext sein, die unter Berücksichtigung einer Mindestreichweite zu 50% aus Deutschland stammen.

Seine beispielhafte Online-Benutzerfreundlichkeit ergänzt der Baustoffe-Spezialist um eine kompetente Rundum-Fachberatung zu allen Baustofffragen u.a. der Altbausanierung, Energieeinsparung, Fassaden-, Dach-, Schall- und Wärmedämmung inklusive Wärmedämmverbundsysteme und der entsprechenden DIN-Norm-Anforderungen. Im Bewertungszertifikat der unabhängigen Feedback Company eKomi führt der Onlineshop das Gold-Siegel und kommt auf einen Zufriedenheits-Score von 4,9 von 5 Punkten bei 97,47% positiven Bewertungen.

Zur Computer BILD Auswertung – Top Shops Professional 2024: https://www.computerbild.de/artikel/cb-Top-Shop-Professional-2024-Bau-Handwerks-Industriebedarf-38145009.html

(Printpublikation in Computer BILD am 19.04.2024, Ausgabe 009/2024)

Zum Onlineshop von Heim Baustoffe: https://www.heim-baustoffe.de/

Über Heim-Baustoffe GmbH:

Die Heim-Baustoffe GmbH mit Sitz in Dunningen-Seedorf in Baden-Württemberg ist seit ihrer Gründung 2002 auf den Online-Vertrieb von Baustoffen spezialisiert ist. Das mittelständische Familienunternehmen wird geführt unter der Geschäftsleitung von Paul Heim und Sebastian Heim. Das stetig wachsende Baumaterialsortiment mit mittlerweile über 60.000 Artikeln ist auf den energetischen Hausbau inklusive Sanierung, Renovierung sowie Wohnen und Garten ausgerichtet. Heim Baustoffe betreut über seine Ecommerce-Plattform heim-baustoffe.de inzwischen mehr als 30.000 Kunden und erreicht diese neben dem eigenen Onlineshop ebenfalls via eBay und Amazon.

