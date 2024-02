Auszeichnung als „Unternehmen des Jahres 2024“ – creditweb ist Gesamtsieger in der Kategorie Baufinanzierer

creditweb wurde zum wiederholten Mal in Folge als „Unternehmen des Jahres“ ausgezeichnet und erzielte in der Kategorie Baufinanzierer den ersten Platz.

Köln, 17.01.2024

Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, Kundenvertrauen, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit – das sind die aus Verbrauchersicht entscheidenden Kriterien eines Unternehmens. Eine aktuelle Studie von Focus Money und Deutschland Test zeigt jetzt, welche deutschen Unternehmen aus Sicht der Verbraucher die Spitze markieren und in diesen Punkten überzeugen. Das Ergebnis: creditweb wurde zum wiederholten Mal in Folge als „Unternehmen des Jahres“ ausgezeichnet und erzielte in der Kategorie Baufinanzierer den ersten Platz.

Ein angesehenes, glaubwürdiges und erfolgreiches Unternehmen zu sein – das war gerade in den letzten Jahren, die von Unsicherheiten und Krisen geprägt waren, eine große Herausforderung. Wer sich trotzdem gut und stark für die Zukunft aufstellen wollte, musste die veränderten Rahmenbedingungen als Chance nutzen, agil bleiben und das Geschäft trotz aller Widrigkeiten vorantreiben. Ein Unternehmen, dem das souverän gelang, ist der Baufinanzierer creditweb.

Eine Bestätigung für diesen Erfolg erhielt der Baufinanzierer jetzt durch eine Auszeichnung von Focus Money zum „Unternehmen des Jahres 2024“. Die Auszeichnung basiert auf einer Studie des renommierten Wirtschaftsmagazins Focus Money und Deutschland Test, bei der im Rahmen eines Social Listenings Stimmen zu rund 18.000 Unternehmen aus über 200 Branchen erfasst und ausgewertet werden. In die Auswertung zum „Unternehmen des Jahres“ kommen nur Preisträger, die im vergangenen Jahr in den Studien „Preis-Sieger“, „Höchstes Vertrauen“, „Kundenlieblinge“ und „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ besonders gut abgeschnitten haben. Jede dieser Studien fließt mit einem Gewicht von 25 Prozent in die Auswertung ein.

Ganz vorne im Ranking und Gesamtsieger in der Kategorie Baufinanzierer ist creditweb – und das zum wiederholten Mal in Folge. „Das Prädikat Unternehmen des Jahres ist für uns ein tolles Lob und eine Bestätigung für unser zukunftsorientiertes Geschäftsmodell“, sagt Patrick Luchetta, Geschäftsführer von creditweb. „Wir wollen unseren Kunden und Baufi-Vertrieben nicht nur transparente Konditionen und eine Baufinanzierung zu Topkonditionen bieten, sondern auch echte Mehrwerte, die sich gerade in diesen turbulenten Zeiten auszahlen.“

